Troca de vaso: sinais de raízes e limite de volume no transplante

A janela entre fevereiro e abril coincide com o aumento da luminosidade e o fim do repouso vegetativo. É o momento em que a planta recupera o ritmo, mas a troca de terra não deve ser um ritual de calendário, e sim uma resposta ao que acontece dentro do vaso.

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Quando trocar o vaso: sinais reais

Plantas jovens e de crescimento rápido demandam mais espaço. Espécies adultas ou de crescimento lento podem ignorar a troca por vários anos. O indicador não é a data, mas o estado das raízes.

Observe estes sinais:

Raízes atravessando os furos de drenagem no fundo do vaso.

Formação de um emaranhado compacto de raízes na superfície do solo.

A água do regador escorre imediatamente para o pratinho, sem infiltrar na terra (sinal de que as raízes ocuparam todo o volume).

Solo compactado, endurecido ou com crostas brancas de sais minerais na superfície.

Se as raízes não preencheram o volume disponível, mantenha o vaso. Para plantas grandes, basta remover os primeiros centímetros da terra superficial e substituí-los por substrato novo.

A mecânica da transição

Regue a planta um dia antes. O torrão úmido desliza melhor pelas paredes do vaso e evita rupturas nas raízes durante a retirada.

O processo:

Extração: Bata levemente nas laterais do vaso ou deslize-o para fora do cachepô. Nunca puxe a planta pelo caule.

Bata levemente nas laterais do vaso ou deslize-o para fora do cachepô. Nunca puxe a planta pelo caule. Revisão: Solte as raízes enroladas com os dedos. Use tesoura limpa para cortar partes escuras, moles ou secas.

Solte as raízes enroladas com os dedos. Use tesoura limpa para cortar partes escuras, moles ou secas. Drenagem: Coloque 2 a 3 cm de argila expandida no fundo do novo recipiente para evitar o acúmulo de água e o apodrecimento.

Coloque 2 a 3 cm de argila expandida no fundo do novo recipiente para evitar o acúmulo de água e o apodrecimento. Plantio: Adicione uma camada de terra, posicione a planta na mesma profundidade anterior e preencha as laterais. Pressione levemente com os dedos, sem compactar o solo.

Adicione uma camada de terra, posicione a planta na mesma profundidade anterior e preencha as laterais. Pressione levemente com os dedos, sem compactar o solo. Aclimatação: Umedeça a terra e mantenha a planta em local iluminado, porém sem sol direto, por alguns dias.

O erro do volume excessivo

O novo vaso deve ter apenas 2 ou 3 cm a mais de diâmetro que o anterior. Um volume de terra exagerado retém água que a massa radicular não consegue absorver. O resultado é a falta de oxigênio e a podridão das raízes.

Mitos vs. Prática

Mito: Toda planta deve ser transplantada anualmente.

Realidade: Apenas as jovens precisam de trocas anuais; adultos suportam intervalos de 2 a 3 anos.

Toda planta deve ser transplantada anualmente. Apenas as jovens precisam de trocas anuais; adultos suportam intervalos de 2 a 3 anos. Mito: Vaso grande acelera o crescimento.

Realidade: O excesso de solo provoca encharcamento, o que interrompe o desenvolvimento.

Vaso grande acelera o crescimento. O excesso de solo provoca encharcamento, o que interrompe o desenvolvimento. Mito: Adubar logo após a troca.

Realidade: Substratos novos já possuem nutrientes para 4 a 6 semanas. Adubar precocemente pode queimar as raízes novas.

O transplante gera estresse. A planta precisa de tempo para estabilizar as raízes absorventes; aguarde cerca de um mês antes de introduzir fertilizantes na rotina de rega.