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Troca de vaso: sinais de raízes e limite de volume no transplante

Jardim

A janela entre fevereiro e abril coincide com o aumento da luminosidade e o fim do repouso vegetativo. É o momento em que a planta recupera o ritmo, mas a troca de terra não deve ser um ritual de calendário, e sim uma resposta ao que acontece dentro do vaso.

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Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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Quando trocar o vaso: sinais reais

Plantas jovens e de crescimento rápido demandam mais espaço. Espécies adultas ou de crescimento lento podem ignorar a troca por vários anos. O indicador não é a data, mas o estado das raízes.

Observe estes sinais:

  • Raízes atravessando os furos de drenagem no fundo do vaso.
  • Formação de um emaranhado compacto de raízes na superfície do solo.
  • A água do regador escorre imediatamente para o pratinho, sem infiltrar na terra (sinal de que as raízes ocuparam todo o volume).
  • Solo compactado, endurecido ou com crostas brancas de sais minerais na superfície.

Se as raízes não preencheram o volume disponível, mantenha o vaso. Para plantas grandes, basta remover os primeiros centímetros da terra superficial e substituí-los por substrato novo.

A mecânica da transição

Regue a planta um dia antes. O torrão úmido desliza melhor pelas paredes do vaso e evita rupturas nas raízes durante a retirada.

O processo:

  • Extração: Bata levemente nas laterais do vaso ou deslize-o para fora do cachepô. Nunca puxe a planta pelo caule.
  • Revisão: Solte as raízes enroladas com os dedos. Use tesoura limpa para cortar partes escuras, moles ou secas.
  • Drenagem: Coloque 2 a 3 cm de argila expandida no fundo do novo recipiente para evitar o acúmulo de água e o apodrecimento.
  • Plantio: Adicione uma camada de terra, posicione a planta na mesma profundidade anterior e preencha as laterais. Pressione levemente com os dedos, sem compactar o solo.
  • Aclimatação: Umedeça a terra e mantenha a planta em local iluminado, porém sem sol direto, por alguns dias.

O erro do volume excessivo

O novo vaso deve ter apenas 2 ou 3 cm a mais de diâmetro que o anterior. Um volume de terra exagerado retém água que a massa radicular não consegue absorver. O resultado é a falta de oxigênio e a podridão das raízes.

Mitos vs. Prática

  • Mito: Toda planta deve ser transplantada anualmente.
    Realidade: Apenas as jovens precisam de trocas anuais; adultos suportam intervalos de 2 a 3 anos.
  • Mito: Vaso grande acelera o crescimento.
    Realidade: O excesso de solo provoca encharcamento, o que interrompe o desenvolvimento.
  • Mito: Adubar logo após a troca.
    Realidade: Substratos novos já possuem nutrientes para 4 a 6 semanas. Adubar precocemente pode queimar as raízes novas.

O transplante gera estresse. A planta precisa de tempo para estabilizar as raízes absorventes; aguarde cerca de um mês antes de introduzir fertilizantes na rotina de rega.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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