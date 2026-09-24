Troca de vaso: sinais de raízes e limite de volume no transplante

A janela entre fevereiro e abril coincide com o aumento da luminosidade e o fim do repouso vegetativo. É o momento em que a planta recupera o ritmo, mas a troca de terra não deve ser um ritual de calendário, e sim uma resposta ao que acontece dentro do vaso.
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Quando trocar o vaso: sinais reais
Plantas jovens e de crescimento rápido demandam mais espaço. Espécies adultas ou de crescimento lento podem ignorar a troca por vários anos. O indicador não é a data, mas o estado das raízes.
Observe estes sinais:
Raízes atravessando os furos de drenagem no fundo do vaso.
Formação de um emaranhado compacto de raízes na superfície do solo.
A água do regador escorre imediatamente para o pratinho, sem infiltrar na terra (sinal de que as raízes ocuparam todo o volume).
Solo compactado, endurecido ou com crostas brancas de sais minerais na superfície.
Se as raízes não preencheram o volume disponível, mantenha o vaso. Para plantas grandes, basta remover os primeiros centímetros da terra superficial e substituí-los por substrato novo.
A mecânica da transição
Regue a planta um dia antes. O torrão úmido desliza melhor pelas paredes do vaso e evita rupturas nas raízes durante a retirada.
O processo:
Extração: Bata levemente nas laterais do vaso ou deslize-o para fora do cachepô. Nunca puxe a planta pelo caule.
Revisão: Solte as raízes enroladas com os dedos. Use tesoura limpa para cortar partes escuras, moles ou secas.
Drenagem: Coloque 2 a 3 cm de argila expandida no fundo do novo recipiente para evitar o acúmulo de água e o apodrecimento.
Plantio: Adicione uma camada de terra, posicione a planta na mesma profundidade anterior e preencha as laterais. Pressione levemente com os dedos, sem compactar o solo.
Aclimatação: Umedeça a terra e mantenha a planta em local iluminado, porém sem sol direto, por alguns dias.
O erro do volume excessivo
O novo vaso deve ter apenas 2 ou 3 cm a mais de diâmetro que o anterior. Um volume de terra exagerado retém água que a massa radicular não consegue absorver. O resultado é a falta de oxigênio e a podridão das raízes.
Mitos vs. Prática
Mito: Toda planta deve ser transplantada anualmente. Realidade: Apenas as jovens precisam de trocas anuais; adultos suportam intervalos de 2 a 3 anos.
Mito: Vaso grande acelera o crescimento. Realidade: O excesso de solo provoca encharcamento, o que interrompe o desenvolvimento.
Mito: Adubar logo após a troca. Realidade: Substratos novos já possuem nutrientes para 4 a 6 semanas. Adubar precocemente pode queimar as raízes novas.
O transplante gera estresse. A planta precisa de tempo para estabilizar as raízes absorventes; aguarde cerca de um mês antes de introduzir fertilizantes na rotina de rega.