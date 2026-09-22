Mirtilos definhando no seu quintal: o erro fatal que bloqueia a absorção de nutrientes vitais

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Jardim

O mirtilo não se adapta a solos comuns. Para que a planta produza frutos, é preciso recriar um ambiente específico, onde o fator determinante é a acidez do solo. Sem o pH correto, a planta deixa de absorver nutrientes, independentemente da fertilidade da terra.

Голубика
Photo: unsplash.com by Joshua Woroniecki is licensed under Free to use under the Unsplash License
Голубика

Sinais de alerta e erros comuns

O amarelamento das folhas e a dessecação das pontas geralmente indicam o desequilíbrio do pH. Um erro frequente é a aplicação de esterco ou cinzas: o esterco provoca excesso de nitrogênio e queima as raízes, enquanto as cinzas alcalinizam o solo, bloqueando a nutrição da planta.

Para o plantio, escolha locais com luz abundante, mas protegidos do sol forte do meio-dia. O solo deve ser solto, mantendo a umidade sem acumular água. O nível ideal de pH situa-se entre 4,0 e 5,5.

Parâmetro de plantio Valor
Espaçamento entre arbustos 1,5 metro
Profundidade da cova 40 cm
Largura da cova 50 cm
Tempo para a primeira colheita 2 a 3 anos

Preparação e manutenção

Prepare a cova com turfa alta ácida ou serapilheira de coníferas. A adição de carvão vegetal no fundo previne o apodrecimento das raízes. Após o plantio, a cobertura do círculo ao redor do tronco com casca de pinheiro ou serragem é indispensável para regular a umidade, evitar ervas daninhas e manter a acidez.

A irrigação deve ser constante, especialmente durante a floração e o enchimento dos frutos. O solo deve permanecer úmido, como uma esponja espremida, evitando poças.

O agrônomo Maksim Kovalev alerta que a preparação apenas da cova pode ser insuficiente devido ao sistema radicular superficial do mirtilo. Se o solo circundante for muito alcalino, a planta pode apresentar carência nutricional. Nesses casos, a solução é criar zonas ácidas extensas ou utilizar canteiros elevados com substrato de turfa.

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