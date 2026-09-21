Marmota destrói horta: tipo de solo define qual barreira funciona

Um único marmota adulta consome até 700 gramas de vegetação por dia. Para o jardineiro, isso significa que a coexistência entre o animal e a horta é impossível: ou o terreno pertence ao roedor, ou às plantações.
Diferente de coelhos, que roem a planta de baixo para cima, ou veados, que comem apenas as copas, a marmota come "transversalmente". Ela pode aniquilar metade de uma planta até o caule e deixar a outra metade intacta.
O cardápio é amplo: couve (especialmente a kale), tomates, abobrinhas, feijões e raízes. Apenas pimentas picantes e certas ervas aromáticas costumam ser evitadas. Como o animal tem hábitos diurnos, a presença de canteiros "meio comidos" e montes de terra fresca no perímetro da cerca confirmam a invasão.
Tratar apenas um buraco na cerca é inútil. Marmotas constroem complexos subterrâneos com profundidade de até 18 metros e múltiplas saídas. A barreira deve ser pensada como um sistema, considerando que o animal escala e escava com a mesma eficiência.
A escolha da técnica depende diretamente da composição do solo. Em terrenos arenosos, a marmota escava com rapidez, tornando a tela enterrada ou a base em L as únicas opções viáveis. Em solos argilosos, a penetração é mais lenta, permitindo maior flexibilidade na escolha do método.
Intervenções radicais, como o uso de cartuchos de gás para selar tocas ou o abate do animal, devem seguir rigorosamente as leis de caça e normas sanitárias da região.
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