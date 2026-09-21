Marmota destrói horta: tipo de solo define qual barreira funciona

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Jardim

Um único marmota adulta consome até 700 gramas de vegetação por dia. Para o jardineiro, isso significa que a coexistência entre o animal e a horta é impossível: ou o terreno pertence ao roedor, ou às plantações.

Спящий сурок в гнезде
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спящий сурок в гнезде

Identificando o invasor

Diferente de coelhos, que roem a planta de baixo para cima, ou veados, que comem apenas as copas, a marmota come "transversalmente". Ela pode aniquilar metade de uma planta até o caule e deixar a outra metade intacta.

O cardápio é amplo: couve (especialmente a kale), tomates, abobrinhas, feijões e raízes. Apenas pimentas picantes e certas ervas aromáticas costumam ser evitadas. Como o animal tem hábitos diurnos, a presença de canteiros "meio comidos" e montes de terra fresca no perímetro da cerca confirmam a invasão.

A logística da infestação

Tratar apenas um buraco na cerca é inútil. Marmotas constroem complexos subterrâneos com profundidade de até 18 metros e múltiplas saídas. A barreira deve ser pensada como um sistema, considerando que o animal escala e escava com a mesma eficiência.

Estratégias de contenção

  • Cerca em L (ou formato C): Tela de 2,5m de altura com a borda superior curvada para fora e a base (50cm) estendida sobre o solo. Impede a escalada e a escavação imediata.
  • Enterramento de tela: Imersão da base da cerca no solo entre 30 e 45 cm. Eficaz contra a maioria dos roedores, embora exija esforço físico ou maquinário para a vala.
  • Contorno elétrico: Fio energizado posicionado a 10-15cm do chão no perímetro externo. Exige corte constante da grama para evitar curto-circuitos e verificação da legalidade local.
  • Armadilhas vivas: Uso de iscas como melão, maçã ou milho. A instalação deve ser diurna para evitar a captura acidental de ouriços ou guaxinins.

Fatores decisivos

A escolha da técnica depende diretamente da composição do solo. Em terrenos arenosos, a marmota escava com rapidez, tornando a tela enterrada ou a base em L as únicas opções viáveis. Em solos argilosos, a penetração é mais lenta, permitindo maior flexibilidade na escolha do método.

Intervenções radicais, como o uso de cartuchos de gás para selar tocas ou o abate do animal, devem seguir rigorosamente as leis de caça e normas sanitárias da região.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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