Peônia 'Coral Sunset' exibe coral, salmão e creme simultâneos no mesmo arbusto

A peônia 'Coral Sunset' altera a paleta de cores dos botões conforme a abertura: o tom começa em um coral intenso, passa pelo salmão e rosado, até chegar ao creme ou branco leitoso. Flores semidobradas com diâmetro de até 20 cm definem a estrutura visual do arbusto, que suporta temperaturas de até -40 °C.
Esta variedade de peônia herbácea precoce possui caules robustos de até 90 cm. Diferente de variedades antigas, a 'Coral Sunset' sustenta o peso das flores sem a necessidade de suportes externos. A percepção de diversidade no canteiro ocorre porque botões em diferentes estágios de maturação abrem simultaneamente no mesmo pé.
O ciclo cromático é gradual. A saturação do coral diminui com a exposição solar, transformando a cor da flor ao longo de dias. Por essa versatilidade, a planta funciona como ponto focal do jardim, combinando bem com a base aromática do alyssum.
A 'Coral Sunset' reage mal a transplantes frequentes. Uma vez estabelecida em local ensolarado, a planta permanece produtiva por décadas. A ausência de luz solar direta provoca o estiolamento dos caules e a redução do tamanho das flores. O local deve permitir a circulação de ar, mas proteger a planta de correntes de vento excessivas.
A profundidade do plantio determina a floração: as gemas de renovação devem ficar entre 3 e 5 cm abaixo da superfície. Enterrar a planta profundamente estimula a folhagem, mas inibe a produção de flores. Em solos argilosos, a mistura com areia e composto é necessária para evitar o acúmulo de água nas raízes.
O ciclo de crescimento exige nitrogênio na fase inicial e fertilizantes potássico-fosforados durante a formação dos botões. Devido à densidade da folhagem, há risco de estagnação de umidade e surgimento de podridão cinzenta, o que requer tratamentos preventivos com compostos cúpricos.
|Parâmetro
|Especificação
|Diâmetro da flor
|15-20 cm (semidobrada)
|Altura do arbusto
|70-90 cm
|Resistência ao frio
|Até -40 °C (Zona 3)
|Ciclo de floração
|Precoce
Por que a flor desbota rapidamente?
O sol forte do meio-dia acelera a degradação dos pigmentos. Uma meia-sombra durante as horas de pico térmico prolonga a tonalidade coral.
Quando podar os caules?
Remova apenas as cabeças murchas. A folhagem deve ser mantida até o outono para que as raízes acumulem as reservas energéticas necessárias para o inverno.
É possível cultivar via sementes?
Não. As características da 'Coral Sunset', especialmente a mutação de cor, são preservadas apenas por divisão de rizoma. Sementes resultam em perda das propriedades do híbrido.
Qual a frequência de rega?
O arbusto adulto exige regas profundas e espaçadas, atingindo 30-40 cm de profundidade. Este cuidado é crítico entre julho e agosto, período de formação das gemas para a próxima estação.
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