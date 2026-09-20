Muitos jardineiros abandonam a petúnia pela rotina exaustiva de mudas anuais e a fragilidade da planta. O ranúnculo surge como alternativa: um perene com impacto visual comparável ao de rosas e peônias, mas que exige menos intervenções constantes, desde que a base do plantio seja bem executada.
O erro mais comum no cultivo do ranúnculo é ignorar a drenagem. A planta não tolera o acúmulo de água nas raízes, o que costuma dizimar canteiros antes mesmo do pico da floração. Para evitar a podridão, o solo deve ser leve e aerado.
Em solos argilosos ou pesados, a mistura de areia e turfa em partes iguais é a solução técnica para garantir que as raízes respirem e a água escoe rapidamente. O plantio em canteiros elevados é a recomendação ideal para regiões com verões chuvosos.
O ranúnculo (ou botões-de-ouro asiáticos) oferece uma floração gradual que se estende até as primeiras geadas. Essa característica permite que ele funcione como um preenchimento denso ao lado de rosas ou delfínios. No entanto, o excesso de nitrogênio deve ser evitado, pois prioriza a folhagem em detrimento dos botões.
|Parâmetro
|Recomendação Técnica
|Localização
|Exposição solar plena, protegido de ventos fortes
|Substrato
|Leve, drenado e enriquecido com composto orgânico
|Irrigação
|Moderada, aplicada diretamente na base (evitar excessos)
|Inverno
|Cobertura orgânica (mulching) ou extração dos tubérculos
Durante a fase de botões, a aplicação de fertilizantes ricos em potássio e fósforo intensifica a cor e o tamanho das flores. Para prolongar a vida útil do canteiro, a remoção de flores murchas é essencial para estimular novos caules.
Enquanto a petúnia exige podas constantes (beliscamento) e regas diárias no calor, o ranúnculo opera em outra lógica. Ele demanda mais rigor na preparação do solo no início, mas tolera melhor curtos períodos de seca e mantém a estrutura das pétalas mesmo após chuvas fortes, onde a petúnia costuma definhar.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Pacote padrão sobe para 63 kWh e longo alcance para 84 kWh; pico de recarga atinge 260 kW e média 140 kW. Recuperação de 241 km cai de 23 para 16 minutos. Porta NACS nativa dispensa adaptador na rede Tesla. Seminovos 2022-2024 perdem 80 km a 120 km/h e ganham 7 min por parada.