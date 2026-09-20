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Ranúnculo: a alternativa perene para quem busca impacto visual no jardim

Jardim

Muitos jardineiros abandonam a petúnia pela rotina exaustiva de mudas anuais e a fragilidade da planta. O ranúnculo surge como alternativa: um perene com impacto visual comparável ao de rosas e peônias, mas que exige menos intervenções constantes, desde que a base do plantio seja bem executada.

Ранункулюс
Photo: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
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Estrutura e Solo: O Fator Crítico

O erro mais comum no cultivo do ranúnculo é ignorar a drenagem. A planta não tolera o acúmulo de água nas raízes, o que costuma dizimar canteiros antes mesmo do pico da floração. Para evitar a podridão, o solo deve ser leve e aerado.

Em solos argilosos ou pesados, a mistura de areia e turfa em partes iguais é a solução técnica para garantir que as raízes respirem e a água escoe rapidamente. O plantio em canteiros elevados é a recomendação ideal para regiões com verões chuvosos.

"O acúmulo de umidade no colo da raiz é o caminho mais curto para a perda da planta. O uso de areia como camada de drenagem é indispensável", afirma o pedólogo Igor Lytkin.

Dinâmica de Crescimento e Manutenção

O ranúnculo (ou botões-de-ouro asiáticos) oferece uma floração gradual que se estende até as primeiras geadas. Essa característica permite que ele funcione como um preenchimento denso ao lado de rosas ou delfínios. No entanto, o excesso de nitrogênio deve ser evitado, pois prioriza a folhagem em detrimento dos botões.

Parâmetro Recomendação Técnica
Localização Exposição solar plena, protegido de ventos fortes
Substrato Leve, drenado e enriquecido com composto orgânico
Irrigação Moderada, aplicada diretamente na base (evitar excessos)
Inverno Cobertura orgânica (mulching) ou extração dos tubérculos

Durante a fase de botões, a aplicação de fertilizantes ricos em potássio e fósforo intensifica a cor e o tamanho das flores. Para prolongar a vida útil do canteiro, a remoção de flores murchas é essencial para estimular novos caules.

Ranúnculo vs. Petúnia: Análise Comparativa

Enquanto a petúnia exige podas constantes (beliscamento) e regas diárias no calor, o ranúnculo opera em outra lógica. Ele demanda mais rigor na preparação do solo no início, mas tolera melhor curtos períodos de seca e mantém a estrutura das pétalas mesmo após chuvas fortes, onde a petúnia costuma definhar.

"Uma vez estabelecido em local ensolarado e sem correntes de ar, o ranúnculo floresce com abundância e persistência", explica Alexey Danilov, especialista em culturas de campo.

Guia Rápido de Solução de Problemas

  • Sombra: Não recomendada. A planta estiola (estica) e a floração torna-se escassa. Admite-se apenas meia-sombra leve nos horários de sol mais forte.
  • Folhas secas no verão: Geralmente indicam excesso de água ou fungos. É necessário revisar a drenagem e reduzir a frequência de regas.
  • Inverno: Em regiões frias, recomenda-se retirar os tubérculos para evitar o apodrecimento sob a neve. Em climas amenos, a cobertura com matéria orgânica é suficiente.
  • Vasos: Viáveis, desde que o recipiente possua furos de drenagem eficientes e nutrição regular.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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