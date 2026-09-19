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Azaleias e camélias em alerta: o substrato virou armadilha silenciosa

Jardim

Folhas amareladas em azaleias ou a ausência de flores em camélias costumam ser confundidas com falta de água ou luz. No entanto, o problema geralmente reside na química do substrato. Para espécies de zonas tropicas específicas, o pH abaixo de 7.0 é a chave para a absorção de micronutrientes; em meios alcalinos, as raízes bloqueiam a nutrição mesmo que o solo esteja saturado de fertilizantes.

Азалия
Photo: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Азалия

Espécies sensíveis à acidez

Algumas plantas exigem rigorosamente solos ácidos para manter o desenvolvimento:

  • Azaleia: pH ideal entre 4.5 e 5.5. A alcalinidade provoca palidez nas folhas e estagnação do crescimento.
  • Gardênia: pH entre 4.5 e 6.0. Exige, além do solo correto, regas constantes e fertilizantes acidificantes.
  • Camélia: pH entre 5.0 e 6.0. Em solos neutros ou alcalinos, a planta interrompe a formação de botões.

Plantas carnívoras também demandam acidez, embora a intensidade varie conforme a espécie.

Ajuste do substrato

O uso de terra universal é inadequado para estas espécies. Para manter a acidez, a mistura deve conter turfa alta ou serapilheira de coníferas. O estado atual do solo pode ser verificado com medidores de pH ou fitas de tornassol.

Fertilizantes ácidos corrigem o equilíbrio químico, mas a estrutura física do solo é igualmente vital: o substrato precisa ser poroso para evitar o acúmulo de água e a consequente podridão das raízes.

Plantas comuns, como heras e orquídeas, preferem meios neutros. Plantar espécies com exigências de pH opostas no mesmo vaso resultará na morte de uma delas.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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