Azaleias e camélias em alerta: o substrato virou armadilha silenciosa

Folhas amareladas em azaleias ou a ausência de flores em camélias costumam ser confundidas com falta de água ou luz. No entanto, o problema geralmente reside na química do substrato. Para espécies de zonas tropicas específicas, o pH abaixo de 7.0 é a chave para a absorção de micronutrientes; em meios alcalinos, as raízes bloqueiam a nutrição mesmo que o solo esteja saturado de fertilizantes.
Algumas plantas exigem rigorosamente solos ácidos para manter o desenvolvimento:
Plantas carnívoras também demandam acidez, embora a intensidade varie conforme a espécie.
O uso de terra universal é inadequado para estas espécies. Para manter a acidez, a mistura deve conter turfa alta ou serapilheira de coníferas. O estado atual do solo pode ser verificado com medidores de pH ou fitas de tornassol.
Fertilizantes ácidos corrigem o equilíbrio químico, mas a estrutura física do solo é igualmente vital: o substrato precisa ser poroso para evitar o acúmulo de água e a consequente podridão das raízes.
Plantas comuns, como heras e orquídeas, preferem meios neutros. Plantar espécies com exigências de pH opostas no mesmo vaso resultará na morte de uma delas.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Uma alternativa prática para aproveitar a colheita de abóbora, criando um doce firme e aromático em apenas uma hora.