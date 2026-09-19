O sinal químico que faz o gerânio parar de crescer folhas e florescer

A floração abundante da pelargonium (gerânio) depende menos da frequência da rega e mais do equilíbrio nutricional do solo. Um problema comum é o "estiramento" da planta: o arbusto desenvolve folhagens verdes e viçosas, mas não produz botões. Esse cenário geralmente indica excesso de nitrogênio e carência de potássio no momento da indução floral.
O potássio atua no transporte de açúcares para os pontos de crescimento e na formação de inflorescências robustas. A deficiência deste elemento resulta na ausência de botões ou no abortamento floral antes da abertura. Para corrigir esse quadro, utiliza-se o monofosfato de potássio, com concentração de substância ativa de no mínimo 30%.
O excesso de nitrogênio prioriza o crescimento vegetativo (folhas) em detrimento do reprodutivo. A suplementação de potássio altera a programação da planta, direcionando a energia para a formação dos pedúnculos florais.
O monofosfato de potássio requer precisão na dosagem para evitar a queima das raízes devido à alta concentração de sais. A proporção recomendada é de uma colher de chá de cristais para cinco litros de água descansada. É indispensável que o soluto esteja completamente dissolvido antes da aplicação.
A solução deve ser aplicada exclusivamente na zona radicular e sobre solo já úmido. O contato do fertilizante com folhas e caules pode causar manchas ou necrose dos tecidos.
|Sinal / Problema
|Ação Recomendada
|Surgimento dos primeiros botões
|Primeira aplicação de monofosfato de potássio
|Folhas pálidas e caules alongados
|Aumentar a exposição solar e revisar níveis de nitrogênio
|Murchamento de flores antigas
|Poda imediata para estimular novos brotos
|Vaso excessivamente grande
|Transplante para recipiente menor para induzir floração
Na primavera, o foco é o crescimento da massa verde, período em que fertilizantes nitrogenados são adequados. Com o aumento do fotoperíodo e a preparação para a floração, a dose de nitrogênio deve ser reduzida ao mínimo.
A transição para o potássio serve como um sinal químico para a planta interromper a expansão foliar e iniciar o desenvolvimento das flores.
A nutrição mineral não compensa a falta de luz. A pelargonium exige de 6 a 8 horas de luz solar direta ou luminosidade intensa. Em ambientes com baixa incidência solar, os caules tornam-se finos e frágeis.
O volume do substrato também influencia a floração. A planta tende a priorizar a expansão do sistema radicular até preencher o vaso; somente após encontrar a limitação física das paredes do recipiente é que a floração é intensificada. Quanto à rega, o excesso de umidade é mais prejudicial que a seca. A irrigação deve ocorrer apenas quando a camada superficial do solo (cerca de 2 cm) estiver seca.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
O novo sedã da Geely aposta em uma lógica rara no segmento: prioridade elétrica no uso urbano, grande porte e cabine recheada de tecnologia.