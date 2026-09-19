O sinal químico que faz o gerânio parar de crescer folhas e florescer

A floração abundante da pelargonium (gerânio) depende menos da frequência da rega e mais do equilíbrio nutricional do solo. Um problema comum é o "estiramento" da planta: o arbusto desenvolve folhagens verdes e viçosas, mas não produz botões. Esse cenário geralmente indica excesso de nitrogênio e carência de potássio no momento da indução floral.

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O papel do potássio na floração

O potássio atua no transporte de açúcares para os pontos de crescimento e na formação de inflorescências robustas. A deficiência deste elemento resulta na ausência de botões ou no abortamento floral antes da abertura. Para corrigir esse quadro, utiliza-se o monofosfato de potássio, com concentração de substância ativa de no mínimo 30%.

O excesso de nitrogênio prioriza o crescimento vegetativo (folhas) em detrimento do reprodutivo. A suplementação de potássio altera a programação da planta, direcionando a energia para a formação dos pedúnculos florais.

Aplicação e dosagem

O monofosfato de potássio requer precisão na dosagem para evitar a queima das raízes devido à alta concentração de sais. A proporção recomendada é de uma colher de chá de cristais para cinco litros de água descansada. É indispensável que o soluto esteja completamente dissolvido antes da aplicação.

A solução deve ser aplicada exclusivamente na zona radicular e sobre solo já úmido. O contato do fertilizante com folhas e caules pode causar manchas ou necrose dos tecidos.

Sinal / Problema Ação Recomendada Surgimento dos primeiros botões Primeira aplicação de monofosfato de potássio Folhas pálidas e caules alongados Aumentar a exposição solar e revisar níveis de nitrogênio Murchamento de flores antigas Poda imediata para estimular novos brotos Vaso excessivamente grande Transplante para recipiente menor para induzir floração

Ciclo sazonal: Nitrogênio vs Potássio

Na primavera, o foco é o crescimento da massa verde, período em que fertilizantes nitrogenados são adequados. Com o aumento do fotoperíodo e a preparação para a floração, a dose de nitrogênio deve ser reduzida ao mínimo.

A transição para o potássio serve como um sinal químico para a planta interromper a expansão foliar e iniciar o desenvolvimento das flores.

Fatores limitantes: Luz, Vaso e Umidade

A nutrição mineral não compensa a falta de luz. A pelargonium exige de 6 a 8 horas de luz solar direta ou luminosidade intensa. Em ambientes com baixa incidência solar, os caules tornam-se finos e frágeis.

O volume do substrato também influencia a floração. A planta tende a priorizar a expansão do sistema radicular até preencher o vaso; somente após encontrar a limitação física das paredes do recipiente é que a floração é intensificada. Quanto à rega, o excesso de umidade é mais prejudicial que a seca. A irrigação deve ocorrer apenas quando a camada superficial do solo (cerca de 2 cm) estiver seca.

Análise de problemas comuns

Bordas das folhas amareladas após adubação: Indica superdosagem ou aplicação em solo seco. O solo deve ser pré-irrigado com água pura.

Indica superdosagem ou aplicação em solo seco. O solo deve ser pré-irrigado com água pura. Uso de potássio no inverno: No período de dormência (novembro a fevereiro), a adubação deve ser suspensa ou reduzida, pois a baixa luminosidade impede a absorção dos nutrientes, podendo fragilizar a planta.

No período de dormência (novembro a fevereiro), a adubação deve ser suspensa ou reduzida, pois a baixa luminosidade impede a absorção dos nutrientes, podendo fragilizar a planta. Tempo de resposta: Os efeitos do monofosfato de potássio costumam aparecer entre 7 e 10 dias, com a abertura de botões existentes e indução de novos.

Os efeitos do monofosfato de potássio costumam aparecer entre 7 e 10 dias, com a abertura de botões existentes e indução de novos. Vaso grande vs Adubação: Em recipientes excessivamente grandes, a eficácia do potássio é reduzida, pois a planta consome a energia para expandir as raízes em vez de florescer.