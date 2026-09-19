A terra parece fértil, mas afunda a colheita: o sinal que quase ninguém percebe

Quando a produtividade cai mesmo com a manutenção das adubações, o problema raramente é a falta de nutrientes, mas a degradação da estrutura do solo. Nesse cenário, os minerais presentes tornam-se indisponíveis para as raízes, independentemente da quantidade aplicada.

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Para o solo, a expressão popular "terra cansada" resume processos distintos: a compactação, a alteração do pH, a perda de matéria orgânica e o acúmulo de patógenos decorrentes da ausência de rotação de culturas.

A perda de vigor das plantas é o primeiro sinal. Tomates enfraquecem, repolhos ficam pequenos, pepinos crescem deformados e raízes não se desenvolvem, mesmo com a dose habitual de fertilizantes.

A análise física do solo revela a gravidade da situação. Um solo saudável forma um torrão que se desfaz facilmente ao ser pressionado. Já o solo degradado ou compactado comporta-se de duas formas: torna-se pó ou, quando úmido, transforma-se em blocos densos e endurecidos.

O regime hídrico também indica falhas estruturais. Em solos argilosos, a água demora a infiltrar, formando poças e, após a secagem, cria-se uma crosta superficial rígida. Em solos arenosos, a drenagem é excessiva, levando à dessecação rápida da camada superficial. Fertilizantes minerais simples não corrigem esses problemas, pois não alteram a arquitetura do solo.

A absorção de nutrientes depende de água e oxigênio nas raízes. Adubações feitas sem critério técnico podem causar desequilíbrios químicos, onde o excesso de um elemento bloqueia a assimilação de outro.

Se a queda de produtividade é progressiva, é necessário testar o pH. Alterações na acidez ou alcalinidade sem a análise prévia podem agravar a indisponibilidade de nutrientes.

A recuperação varia conforme o tipo de solo:

Solos argilosos: Foco em drenagem e aeração para desbloquear os elementos nutritivos.

Foco em drenagem e aeração para desbloquear os elementos nutritivos. Solos arenosos: Necessidade de incremento contínuo de húmus para melhorar a retenção de água e matéria orgânica.

Necessidade de incremento contínuo de húmus para melhorar a retenção de água e matéria orgânica. Solos médios (franco-arenosos e franco-argilosos): Recuperação da biota e interrupção do ciclo de pragas via rotação de culturas, compostagem e cobertura morta.

Recuperação da biota e interrupção do ciclo de pragas via rotação de culturas, compostagem e cobertura morta. Solos ácidos: Correção do pH (ex: farinha dolomítica) estritamente após teste de solo, pois a acidez excessiva bloqueia a nutrição.

Correção do pH (ex: farinha dolomítica) estritamente após teste de solo, pois a acidez excessiva bloqueia a nutrição. Canteiros após monocultura: Em casos de fitóftora ou alternária, a solução exige a remoção e queima de resíduos infectados, seguida de um intervalo de 3 a 4 anos sem o plantio de culturas da mesma família.

Deixar o canteiro vazio para "descansar" é um erro técnico. O solo exposto sofre superaquecimento, perde umidade e matéria orgânica, além de estar sujeito à erosão. A terra deve permanecer ocupada por vegetação ou protegida por cobertura orgânica.

O descanso real do solo ocorre através do plantio de adubos verdes e a adição de matéria orgânica. Em vez de revirar profundamente a terra — o que altera os horizontes do solo -, recomenda-se a aeração superficial com forcados e a aplicação de húmus ou composto vegetal. Os resíduos orgânicos devem ser triturados e mantidos sobre o canteiro como mulch.