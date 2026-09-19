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A alternativa ao gramado: como criar um jardim de baixa manutenção

Jardim

Gramados impecavelmente aparados e cercas rígidas de coníferas, que por décadas foram o símbolo de status nos jardins, estão perdendo espaço. O custo invisível — a luta constante contra ervas daninhas, a poda semanal e a frustração com galhos amarelados após o inverno — leva os proprietários a buscarem alternativas mais dinâmicas e com menor demanda de manutenção.

Сад многолетних растений
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сад многолетних растений

A tendência agora é o "naturgarden": um conceito de jardim natural que transforma a área externa em um espaço vivo, com baixa manutenção e valor estético durante todas as estações.

Neste artigo:
Por que o gramado tradicional e as cercas de tuia estão em declínio
Como montar um canteiro natural equilibrado
O método britânico de plantio denso (matriz)
Dúvidas comuns sobre jardins naturais

Por que o gramado tradicional e as cercas de tuia estão em declínio

A cobertura verde esmeralda exige mais do que estética; demanda um orçamento rigoroso e agenda fixa. Para manter a aparência, são necessários aeração regular, fertilizantes caros e irrigação diária. A ausência de cuidados por poucas semanas resulta em falhas no tapete verde. Muitas vezes, a aparição de musgo no gramado indica problemas críticos de drenagem ou acidez do solo.

"A busca pela grama perfeita transforma o jardim em um local de trabalho exaustivo. A preparação para o inverno e o combate constante aos dentes-de-leão consomem o tempo que deveria ser de descanso. O estilo natural permite confiar nos ritmos biológicos das plantas", explica Olga Semenova, agrônoma consultora.

As paredes opacas de tuia também perdem força. Além de criarem um efeito de clausura, são suscetíveis a queimaduras foliares na primavera. A alternativa atual são as cercas combinadas, utilizando arbustos volumosos e hortênsias. Essa escolha gera volume e profundidade, oferecendo transições visuais que vão do vigor das cores no verão aos silhuetas gráficas do inverno.

Como montar um canteiro natural equilibrado

A lógica da "Nova Onda" (New Wave) baseia-se na estratificação e na repetição de blocos vegetais. Em vez de flores isoladas, utilizam-se perenes resistentes que formam um ecossistema fechado. A estrutura vertical é definida por gramíneas ornamentais, como a Pennisetum e o Calamagrostis, que trazem movimento ao jardim com a brisa.

"No jardim natural, priorizamos a cobertura orgânica. A cobertura morta (mulching) protege as raízes e retém a umidade, reduzindo a necessidade de regas constantes", afirma Alexey Danilov, especialista em culturas de campo.

Os pontos de cor são inseridos com equináceas, sálvias, nepeta e mil-folhas. O espaço entre as hastes altas é preenchido por gerânios ou plantas rasteiras, o que impede a proliferação de ervas daninhas e reduz a incidência de pragas.

Elemento do Jardim Função Principal
Gramíneas Ornamentais Estrutura, volume e dinamismo visual
Perenes Resistentes Acentos cromáticos e atração de polinizadores
Plantas Rasteiras Proteção do solo contra invasoras (substituem a capina)
Cobertura Orgânica Retenção de umidade e regulação térmica das raízes

Um ponto crítico na escolha das espécies é a agressividade. Algumas gramíneas com rizomas expansivos podem dominar o espaço; portanto, o controle deve ser planejado já no desenho do jardim para garantir que a comunidade vegetal seja estável e exija mínima intervenção humana.

O método britânico de plantio denso (matriz)

O design paisagístico inglês propõe a plantio em matriz para simular um prado selvagem autossustentável. A técnica consiste em plantar as espécies como um tapete contínuo, com espaçamento reduzido entre 25 e 30 centímetros. A proporção ideal é de 70% de gramíneas estruturais e 30% de plantas floríferas.

"Quando as raízes se entrelaçam e a folhagem sela a superfície do solo, as sementes de ervas daninhas não recebem luz para germinar. É mais eficiente do que a capina manual", explica Sergey Mikheev, jardineiro prático.

A partir do segundo ano, o sistema torna-se autônomo. A densidade vegetal reduz a evaporação da água em até três vezes, fator decisivo em períodos de seca. Diferente do gramado, que exige cortes frequentes, este modelo requer apenas uma poda geral dos caules secos no início da primavera.

Dúvidas comuns sobre jardins naturais

Como iniciar a transição do gramado para o naturgarden?
Comece por pequenas áreas, preferencialmente onde a grama já apresenta falhas. Substitua esses pontos por grupos de gramíneas e perenes para testar a adaptação das espécies e a estética do estilo.

O jardim natural pode parecer desleixado?
Não, desde que sejam usadas plantas estruturais. As gramíneas mantêm a forma mesmo após a floração, e o contraste de texturas foliares cria um visual de design intencional, e não de abandono.

É necessário proteger o jardim no inverno?
A maioria das espécies da Nova Onda é resistente ao frio. Recomenda-se, inclusive, manter as inflorescências secas das gramíneas até a primavera para preservar a arquitetura do jardim durante o inverno.

Como controlar as ervas daninhas no primeiro ano?
Enquanto a folhagem não fecha completamente, a aplicação de cobertura morta com casca de pinus ou brita é a solução mais eficaz, além de respeitar a densidade de plantio para acelerar o fechamento do solo.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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