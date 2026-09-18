Plantas que substituem a petúnia com menos manutenção no jardim

Petúnias são vibrantes, mas exigem manutenção constante: a remoção manual de flores murchas e a fragilidade das pétalas após chuvas intensas costumam desgastar quem busca relaxar no jardim. Para evitar que o paisagismo se torne um trabalho exaustivo, existem espécies que entregam volume de floração similar, porém com maior autonomia e resistência.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Белоснежный алиссум в саду

Alyssum e Abutilons: volume com baixa manutenção

O Alyssum é a escolha técnica ideal para a bordura do jardim, criando a transição entre o gramado e os canteiros. A planta forma um tapete denso que esconde a folhagem, suporta curtos períodos de seca e atrai polinizadores com seu aroma melado.

"O Alyssum resolve o problema da limpeza de botões secos. Ele se autolimpia e floresce em ondas, especialmente se for podado levemente no meio do verão", afirma Olga Semenova, consultora agronômica.

Para quem precisa de estrutura e volume em áreas abertas, os Abutilons da série "Bella" são indicados por serem compactos e resistentes a ventos fortes. Um ponto de atenção: a espécie tende à polinização cruzada, o que pode gerar cores inesperadas em sementes colhidas no local. Devido à baixa taxa de germinação de sementes comerciais, a recomendação é adquirir mudas de colecionadores.

Alstroemeria e Fúcsia: exóticos para solo aberto

A Alstroemeria (lírio-peruano) adapta-se bem ao jardim durante o verão. Para garantir a floração imediata após o plantio, o critério técnico é utilizar mudas de dois anos. Como a planta não tolera invernos rigorosos, deve ser movida para ambientes internos com iluminação artificial na entressafra.

"Se a Alstroemeria apresentar sinais de exaustão em agosto, a poda sanitária radical estimula novos escapos florais e prolonga a ornamentação até a chegada do frio", explica Alexey Danilov, especialista em culturas de campo.

Já a Fúcsia performa melhor ao ar livre do que em apartamentos, especialmente em cestos suspensos e vasos posicionados em meia-sombra. Para criar canteiros sombreados em camadas, a Fúcsia combina bem com o Bergenia (Badan), que também demanda poucos cuidados.

Begônias: estrutura e durabilidade

As begônias tuberosas são indicadas para áreas com baixa incidência solar, onde outras anuais não prosperam. Suas folhas densas oferecem maior resistência natural a pragas do que as pétalas delicadas da petúnia.

"Begônias representam um investimento a longo prazo. No fim da temporada, os tubérculos podem ser armazenados para o próximo ano, eliminando a necessidade de semeadura anual", pontua Irina Kolesnikova, consultora de jardinagem.

Para a preparação do terreno, recomenda-se a compostagem de resíduos orgânicos em vez da queima de folhas, evitando a emissão de fumaça tóxica. Em casos de obstruções no solo, a remoção de tocos de árvores é a primeira etapa para viabilizar a montagem dessas composições.

Comparativo de manutenção: Alternativas à Petúnia

Espécie Justificativa de Escolha Alyssum Efeito de tapete floral e aroma melado. Abutilon Floração contínua e tolerância a ventos. Fúcsia Ideal para verticalização em áreas de sombra. Alstroemeria Alta durabilidade das flores e cores intensas.

Perguntas Frequentes

A adubação dessas espécies segue a mesma frequência da petúnia?

Não. Enquanto a petúnia exige alta carga nutricional, o Alyssum e o Abutilon respondem bem a adubações moderadas a cada 15 dias. O excesso de fertilizante pode priorizar a folhagem em detrimento das flores.

O Abutilon pode invernar no canteiro?

Não. É uma planta termofílica. Antes das primeiras geadas, deve ser transferido para vasos e mantido em ambiente interno.

Qual a melhor opção para verões chuvosos?

Begônias e Alyssum. Ao contrário da petúnia, as flores dessas espécies não deformam com a chuva e recuperam a estética rapidamente.

É viável cultivar Alstroemeria a partir de sementes?

É um processo lento e complexo. Para resultados imediatos no paisagismo, a escolha técnica correta são as mudas de dois anos.