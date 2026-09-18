Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Embólia gasosa em flores cortadas: causas e formas de recuperação

Jardim

Flores cortadas podem murchar rapidamente, mesmo com a troca regular da água. O problema geralmente não é a falta de líquido no vaso, mas a incapacidade da planta de absorvê-lo. Isso ocorre devido a embólia gasosa (bolhas de ar nos canais) e a proliferação de bactérias que bloqueiam a subida da água pelos tecidos.

Тюльпаны, букет, ваза
Photo: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved
Тюльпаны, букет, ваза

Por que os canais de absorção entopem

No momento do corte, a planta ativa mecanismos de defesa para evitar a perda de seiva, o que acaba "selando" a extremidade do caule. Simultaneamente, bolhas de ar podem entrar nos vasos condutores, criando tampões que impedem a hidratação dos botões.

"Se o corte for feito com ferramentas sujas, a contaminação bacteriana se soma às bolhas de ar. Os microrganismos se multiplicam e bloqueiam a nutrição. O resultado é que a água chega às folhas inferiores, mas a flor permanece seca", explica a fitopatologista Natalya Drozdova.

Essa condição é crítica em flores que passaram longos períodos de transporte sem água. Espécies sensíveis, como ranúnculos, perdem o turgor rapidamente se a condutividade do caule não for restaurada.

O método Quick Dip: reanimação vascular

Para destravar a absorção, profissionais utilizam a técnica de imersão rápida com a solução Quick Dip. O caule recém-cortado é mergulhado no composto por apenas um segundo. Esse tempo é suficiente para que a formulação elimine as obstruções nos vasos e permita que a água flua imediatamente para todas as partes da planta.

Diferente de um fertilizante comum, esse processo é uma intervenção na fisiologia do transporte hídrico. É especialmente indicado para peônias, hortênsias e tulipas, que possuem sistemas vasculares mais propensos a bloqueios.

"A imersão rápida funciona bem para plantas de caule rígido. Porém, isso não substitui a higiene: a água do vaso deve estar limpa e as folhas que ficam submersas devem ser removidas para evitar a putrefação", afirma o jardineiro Sergey Mikheev.

Guia prático para manter a frescura do buquê

A saúde do buquê depende da integridade do caule. Para quem deseja tentar o enraizamento de flores recebidas, é essencial selecionar exemplares sem sinais de mofo ou danos mecânicos.

Problema Solução
Bolhas de ar no caule Corte diagonal e imersão imediata em água ou solução específica.
Limo bacteriano Desinfecção do vaso e remoção de folhas em contato com a água.
Deficiência nutricional Uso de conservantes florais ou mistura de açúcar com ácido cítrico.
Murchamento dos botões Borrifação com água fresca e remoção de partes já secas.
"Muitos confundem o fim do ciclo da flor com a falta de água. Se as folhas estão caídas, mas o botão ainda parece firme, o problema é a condutividade. O ideal é refazer o corte e deixar a flor em um recipiente com água fresca por algumas horas", explica a consultora Irina Kolesnikova.

Perguntas Frequentes

Com que frequência devo cortar os caules?
a cada dois dias, junto com a troca da água. Use um canivete afiado ou tesoura de poda em um ângulo de 45 graus para ampliar a área de absorção.

O Quick Dip serve para qualquer flor?
Sim. É especialmente útil para rosas, hortênsias, peônias e bulbosas (tulipas), mas sempre siga a dosagem do fabricante.

Adicionar açúcar prolonga a vida do buquê?
O açúcar fornece energia, mas acelera o crescimento de bactérias. Para funcionar, ele deve ser usado junto a um antisséptico (como uma gota de água sanitária ou aspirina).

Posso borrifar água nas flores?
Sim, a maioria prefere um ambiente úmido. Evite apenas borrifar diretamente dentro dos botões de rosas claras para prevenir manchas de podridão.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Maçã na perfumaria: o segredo para equilibrar fragrâncias de outono
Mulher
Maçã na perfumaria: o segredo para equilibrar fragrâncias de outono
Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras
Mulher
Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras
Mitsubishi Eclipse Cross elétrico ganha versão mais barata e maior autonomia
Carros
Mitsubishi Eclipse Cross elétrico ganha versão mais barata e maior autonomia
Mais populares
Arbustos anões: a melhor opção para estruturar jardins compactos

Arbustos anões são ideais para espaços pequenos, mas um detalhe técnico no espaçamento e na drenagem do solo pode definir a saúde da planta.

Arbustos anões: a melhor opção para estruturar jardins compactos
Peixe invasor de pequeno porte ameaça ecossistemas na região de Moscou
Peixe invasor de pequeno porte ameaça ecossistemas na região de Moscou
Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6
Maçã na perfumaria: o segredo para equilibrar fragrâncias de outono
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Brasil mobiliza R$ 7 bilhões para evitar exportação de minério bruto
Novo Land Cruiser 300 (2027) troca motor a gasolina por híbrido i-Force Max
Novo Tiguan SEL R-Line: o salto de potência que muda a dinâmica do SUV
Novo Tiguan SEL R-Line: o salto de potência que muda a dinâmica do SUV
últimos materiais
Embólia gasosa em flores cortadas: causas e formas de recuperação
Mudança na salinidade do Mar de Azov provoca substituição de fauna nativa
Estudo revela que ciclo de isolamento social impede milhões de votar
Empresas atingidas por tarifas dos EUA e conflitos no Oriente Médio podem acessar crédito do BNDES
Índia exige lastro físico real para ouro digital em nova regulamentação
Comitê Gestor da Internet propõe matriz para regulação de plataformas no Brasil
Painel do IMDS revela disparidades socioeconômicas entre estados brasileiros
Novo Land Cruiser 300 (2027) troca motor a gasolina por híbrido i-Force Max
Acidente na EN1 em Zavala deixa 17 mortos
Exame comum de vitamina D pode ignorar variante que protege o coração de diabéticos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.