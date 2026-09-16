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Onde plantar Dicentra para garantir que as flores durem mais tempo

Jardim

Dicentra, conhecida como "coração sangrando", adapta-se bem a áreas sombreadas do jardim e demanda pouca manutenção. A planta tolera intervalos maiores entre as visitas do jardineiro, entregando anualmente folhagem delicada e flores em formato de coração. Contudo, a escolha errada do local ou a negligência com a toxicidade da seiva podem comprometer o cultivo.

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Photo: https://www.flickr.com/photos/47757737@N00/3452694402/ by Olivier from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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O que observar na Dicentra: tipos e características

Apesar de pertencer à família das papoiláceas, a planta se destaca pelos соцветия em formato de pequenos corações que parecem se abrir ao meio. O porte varia: formas bordaduras atingem 20 cm, enquanto variedades como a 'Alba' chegam a 1 metro. Diferente de trepadeiras resistentes, a dicentra não possui caules lenhosos; a parte aérea morre após o ciclo de vegetação.

"Use sempre luvas ao manusear a dicentra. Todas as partes da planta contêm alcaloides que podem causar irritação severa na pele ou intoxicação se ingeridos. Atenção redobrada em jardins frequentados por crianças e animais", alerta a agrônoma Olga Semenova.

Variedades comuns incluem a 'Valentina' (tons corais), 'Gold Heart' (folhas douradas) e 'Ivory Hearts' (branca). Híbridos baixos, como a 'King of Hearts', combinam bem em primeiro plano ao lado de hostas e samambaias.

Plantio: luz, solo e prazos

A meia-sombra é o ponto ideal. No sol pleno, a floração ocorre mais rápido, mas dura metade do tempo. Já na sombra densa, a planta desenvolve mais folhas, mas as flores demoram a surgir. O solo deve ser solto e fértil. Em solos ácidos, o uso de farinha dolomítica é indicado para neutralizar o pH.

O plantio ocorre na primavera ou em setembro, garantindo que a planta enraíze antes das primeiras geadas. Em covas de 40 cm, é indispensável uma camada de drenagem (argila expandida ou tijolos quebrados) no fundo para evitar o acúmulo de água, que apodrece as raízes. A adição de húmus ou composto orgânico melhora a fertilidade, similar à preparação de canteiros para alho.

"Para plantios no auge do verão, utilize mudas em vasos com sistema radicular fechado para reduzir o estresse. Se usar divisões de rizoma, coloque 2 ou 3 partes na mesma cova para obter um arbusto denso já no primeiro ano", explica o especialista Alexey Danilov.

Manutenção e propagação

A rega acompanha a pluviosidade: em secas, irrigue semanalmente; em períodos chuvosos, suspenda a rega. Após molhar, recomenda-se afofar a superfície do solo. Se o solo foi adubado no plantio, não há necessidade de fertilizantes no primeiro ano. Posteriormente, aplica-se nitrogênio na primavera e fósforo/potássio após a floração e no outono, prática também comum no cuidado com peônias.

Método Detalhes
Divisão de rizoma Mais seguro. Partes de 10-15 cm com 3-4 gemas.
Estaquia Ramos de até 15 cm com base ("calcanhar"), enraizados em vasos de turfa.
Sementes Processo lento. A floração ocorre apenas no terceiro ano.
Mudas em vasos Ideal para verão, com maior taxa de sobrevivência.

A propagação por sementes é evitada devido à baixa germinação. A divisão do touceira a cada 3 ou 4 anos é a preferida. Como o rizoma é frágil, a extração deve ser cautelosa. Os cortes devem ser tratados com cinzas ou antissépticos para evitar podridão. O uso de composto de folhas no local do plantio melhora a aeração do solo.

Saúde e preparação para o inverno

A planta é resistente, mas o excesso de umidade pode causar mancha anelar ou mosaico do tabaco. Por serem viroses, não há cura; as plantas infectadas devem ser removidas. O principal problema são as lesmas, combatidas com armadilhas ou moluscicidas. A esterilização das ferramentas de poda é fundamental para evitar a propagação de patógenos.

"A preparação para o inverno começa com a poda total da parte aérea assim que as folhas amarelam. Em regiões com invernos secos (sem neve), recomendo mulching com turfa (5-8 cm) para proteger as gemas. Essa camada deve ser removida na primavera para evitar o apodrecimento por excesso de umidade", orienta o pedólogo Igor Lytkin.

Se o verão for extremante quente, a dicentra pode entrar em dormência precoce. Nesses casos, a folhagem amarelada deve ser cortada já em agosto. Para fortalecer a planta antes do frio, podem ser aplicados fertilizantes potássicos.

Perguntas frequentes

A dicentra precisa de cobertura no inverno em climas rigorosos?
Em invernos com neve, ela sobrevive sem auxílio. Se houver pouca neve e frio intenso, uma camada de 10 cm de composto ou turfa é suficiente.

Por que as folhas amarelam no meio do verão?
É um processo fisiológico natural de entrada em dormência, intensificado por calor e seca. Se a rega estiver correta e as folhas secarem após a floração, é o comportamento normal da espécie.

O chá de louro funciona contra pragas na dicentra?
Embora o louro tenha propriedades antissépticas, ele não é eficaz contra as lesmas. Recomenda-se a coleta manual ou produtos granulares.

Qual a velocidade de crescimento do arbusto?
A massa verde cresce rápido. Deixe um espaçamento de pelo menos 50 cm entre as plantas para evitar que fiquem apertadas em 2 ou 3 anos.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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