Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Skumpia: o arbusto ideal para esconder a composteira e eliminar odores

Jardim

Áreas de compostagem e coleta de resíduos costumam ser pontos cegos do jardim: visualmente desagradáveis, com odores fortes e propensas a atrair insetos. Uma solução técnica e estética para esse problema é a skumpia (Smoke Tree), um arbusto resistente que cria uma barreira vegetal densa em apenas uma temporada.

Скумпия кожевенная в саду
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скумпия кожевенная в саду

Além de ocultar estruturas utilitárias, a planta transforma cantos negligenciados em pontos focais devido à sua floração peculiar, que lembra nuvens de fumaça rosada.

Plantio estratégico no outono

O período ideal para o plantio é entre outubro e novembro. Mudas com sistema radicular fechado adaptam-se bem nessa janela, antes das geadas intensas. Para mascarar a composteira, a planta deve ser posicionada a cerca de 50 cm da borda do fosso ou da caixa. Essa distância permite que as raízes se desenvolvam plenamente, enquanto a copa avança rapidamente sobre a zona técnica, bloqueando a visão.

"A skumpia destaca-se pela resiliência. Diferente de espécies que exigem um pH do solo rigoroso, este arbusto tolera a proximidade com matéria orgânica em decomposição e o excesso de nitrogênio comum em áreas de compostagem", explica o pedólogo Igor Lytkin.

Quanto à luminosidade, a planta prefere sol pleno, embora suporte sombreamentos leves. O plantio outonal em solo aberto é simples: exige apenas a preparação da cova e regas moderadas caso não haja chuvas.

Desenvolvimento e impacto visual

O crescimento da skumpia é acelerado. Após o plantio de outono, a planta apresenta um salto de desenvolvimento já na primavera seguinte. No meio do verão, pode atingir entre 2 e 3 metros de altura. A copa densa e as folhas arredondadas formam um anteparo sólido. A folhagem varia entre o verde escuro, púrpura profundo ou quase roxo, servindo como elemento de contraste no paisagismo.

"Para quem precisa de uma cerca viva alta em pouco tempo, a skumpia é a escolha certa. Em ritmo de crescimento, ela compete com a hortênsia trepadeira, mas é muito menos exigente quanto à umidade do ar", afirma o especialista em jardinagem Pavel Korneev.

O ápice decorativo ocorre em junho, com o surgimento de panículas cobertas por fios finos, criando o efeito de fumaça rosada ou acinzentada. Esse aspecto persiste por vários meses, mantendo a estética do jardim até as primeiras geadas.

Por que escolher a skumpia para áreas de resíduos?

Enquanto a proximidade com resíduos prejudica plantas ornamentais sensíveis, a skumpia utiliza a alta concentração de nutrientes para expandir sua massa vegetativa. Outro ponto funcional é o aroma balsâmico suave, que ajuda a neutralizar cheiros de decomposição orgânica.

Problema do Terreno Solução com a Skumpia
Visibilidade da composteira Copa densa de até 3m que oculta totalmente o objeto
Odores desagradáveis Folhas e flores com fragrância balsâmica
Solo pobre nos fundos do jardim Adapta-se a qualquer solo e aproveita o excesso de orgânicos

A espécie também apresenta alta resistência a pragas comuns de zonas de descarte, dispensando as manutenções rigorosas de temperatura e adubação típicas de plantas mais frágeis.

"A skumpia atua como barreira contra poeira e vento. A recomendação técnica é evitar podas drásticas nos primeiros dois anos para garantir a formação de galhos estruturais fortes", ressalta a agrônoma Olga Semenova.

Guia rápido: Dúvidas comuns

É necessário proteger a planta no inverno?
recommended mulching com turfa ou galhos de coníferas para mudas jovens no primeiro inverno. Plantas adultas de variedades como a 'Royal Purple' geralmente suportam o inverno sem proteção adicional.

Pode ser plantada próxima a árvores frutíferas?
Não é aconselhável. O crescimento rápido e o sistema radicular vigoroso podem competir por nutrientes e sombrear as frutíferas. O local ideal é a periferia do terreno ou zonas técnicas.

Quanto tempo leva para florescer?
A floração geralmente ocorre entre o segundo e terceiro ano. No entanto, a folhagem já forma a barreira visual no primeiro verão após o plantio de outono.

Exige adubação especial?
Quando plantada junto à composteira, a adubação é dispensável, pois a planta absorve os nutrientes diretamente dos fluxos orgânicos do solo.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Lábios com contorno difuso e texturas fluidas dominam a maquiagem de outono
Mulher
Lábios com contorno difuso e texturas fluidas dominam a maquiagem de outono
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Carros
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Gatinhos para a Vida: 7 Raças de Gatos Mais Pequenos para Quem Adora Animais de Estimação Compactos
Animais
Gatinhos para a Vida: 7 Raças de Gatos Mais Pequenos para Quem Adora Animais de Estimação Compactos
Mais populares
Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido

A Porsche integrou componentes elétricos ao clássico motor boxer para alterar a resposta de aceleração e a dinâmica de saída do novo modelo conversível.

Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido
Jeans wide leg: a regra de ouro para equilibrar o volume do look
Jeans wide leg: a regra de ouro para equilibrar o volume do look
Peixe híbrido raro é capturado no Texas com características de duas espécies
Gatinhos para a Vida: 7 Raças de Gatos Mais Pequenos para Quem Adora Animais de Estimação Compactos
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Audi A2 E-Tron resgata design icônico para ser o elétrico mais econômico da marca
Os lençóis ásperos já não são um problema: uma colher deste produto altera completamente os resultados da lavagem
Um lanche rápido e prático: salsichas panadas e fritas em apenas 10 minutos!
Um lanche rápido e prático: salsichas panadas e fritas em apenas 10 minutos!
últimos materiais
Astrônomos encontram evidências de mecanismo desconhecido na preservação de TNOs
Como escolher e cuidar de crisântemos em vaso para que durem anos
Viagem de 15 minutos: as especificações do novo elétrico 16E em Lisboa
Toffee Glaze e Glass Nails: as técnicas de acabamento para unhas discretas
Rússia e Europa lideram lista de mercados que podem elevar receitas turísticas da China
Nova rota entre China e Kaliningrado reduz tempo de trânsito em 20 dias
Regulador polaco multa Jerónimo Martins Polska por violação das normas de concorrência
Spilanthol: entenda por que o 'botox natural' não funciona como a toxina botulínica
Infraestrutura precária nos EUA força GM a mudar planos para a Cadillac
Governo português anuncia suplemento a pensionistas e redução do IRS
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.