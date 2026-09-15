Como escolher e cuidar de crisântemos em vaso para que durem anos

A crisântemo em vaso é uma planta perene que pode durar anos no ambiente doméstico, mas muitos proprietários a perdem logo após a floração inicial. Isso acontece porque exemplares vendidos em lojas costumam receber alta carga de estimulantes químicos; sem a adaptação correta, a planta morre assim que as pétalas caem.
Nem todo crisântemo se adapta ao interior. Variedades de jardim são volumosas demais e sofrem com o ar seco das casas. Para vasos, as melhores opções são a Multiflora (de copa globular) e as variedades compactas do grupo Zembla.
Um detalhe técnico na compra: evite plantas com todas as flores já abertas. A escolha ideal é o exemplar que ainda possui metade dos botões fechados. Isso facilita a aclimatação e prolonga o período de floração.
Para evitar que a planta gaste energia na produção de sementes e foque no fortalecimento radicular, é necessário remover as flores murchas assim que terminarem de abrir.
Ao chegar em casa, a planta deve ficar em quarentena, isolada de outras espécies para evitar a propagação de pragas. Neste estágio, é proibido transplantar ou aplicar fertilizantes fortes, pois o sistema radicular está sob estresse.
O controle da rega deve ser rigoroso: a planta demanda água, mas o acúmulo no prato do vaso causa apodrecimento das raízes. Em períodos de calefação ou ar seco, borrifar água nas folhas ajuda na hidratação.
A temperatura é o fator crítico. Calor excessivo provoca a queda prematura dos botões. O local ideal é uma varanda protegida ou janelas voltadas para o leste, onde a luz é abundante, mas não incide o sol forte do meio-dia.
A troca de vaso só deve ocorrer após o fim total da floração. O vaso ideal é largo e raso, já que as raízes do crisântemo crescem horizontalmente; recipientes profundos retêm umidade no fundo, acidificando a terra.
O substrato deve ser leve, como a mistura para roseiras ou solo universal com adição de perlita. Durante o plantio, a região do colo (transição entre raiz e caule) não deve ser enterrada.
|Sinal da planta
|Causa/Ação
|Folhas murchas com solo úmido
|Verificar podridão radicular e reduzir regas
|Botões secos sem abrir
|Reduzir a temperatura; afastar de fontes de calor
|Hastes pálidas e alongadas
|Aumentar a exposição à luz indireta
|Teias finas nas folhas
|Aplicar acaricida e elevar a umidade do ar
Para manter a copa densa, especialmente na Multiflora, é necessária a poda de beliscamento (pinçamento). Após a floração da primavera, os brotos são cortados pela metade para estimular a brotação lateral.
Durante a fase de crescimento ativo, a aplicação semanal de fertilizantes líquidos com humatos fornece os nutrientes necessários para a próxima temporada de floração.
Qual a frequência de rega no calor?
Pode ser diária. O indicador real é a secagem dos primeiros 2 centímetros do solo. Se o torrão secar completamente, as folhas murcham imediatamente.
Por que a planta parou de florescer?
Geralmente por falta de dormência. A planta precisa de um inverno frio (entre 5°C e 10°C). Sem esse choque térmico, o ciclo biológico é interrompido e as gemas florais não se formam.
Pode ficar ao ar livre?
Sim. De maio a setembro, o vaso pode ficar em varandas ou jardins, desde que protegido do sol intenso. Isso fortalece a planta e intensifica a cor das flores.
O borrifamento é necessário?
É recomendável no inverno, mas a água não deve tocar as pétalas, pois isso causa manchas e acelera a deterioração das flores.
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