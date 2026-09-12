Plantas que criam raízes em poucos dias usando apenas um copo com água

Multiplicar plantas ornamentais através de estacas é o caminho mais ágil e econômico para transformar qualquer parapeito de janela em um jardim interno. Muitas espécies populares são tão resilientes que desenvolvem raízes em um simples copo com água em poucos dias. Em vez de investir em novos exemplares, basta um ramo saudável para criar uma cópia exata da planta mãe.

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As mais rápidas: tradescantia, potos e crassula

A tradescantia é quase imbatível na velocidade: as raízes surgem entre 5 e 7 dias. O segredo é cortar a ponta de um ramo (cerca de 10 cm), mantendo 3 ou 4 nós. As folhas inferiores devem ser removidas para que não fiquem submersas, evitando o apodrecimento. Para obter um vaso mais cheio desde o início, recomenda-se enraizar de 3 a 5 estacas e plantá-las juntas.

O potos (epipremnum) segue a mesma lógica. Esta trepadeira costuma apresentar pequenos calos nos nós das folhas; se o corte for feito preservando esses pontos, a emissão de raízes é acelerada.

"Ao trabalhar com trepadeiras, a qualidade da água é fundamental. Água parada oxida e faz com que as estacas escureçam. Troque a água a cada dois dias para garantir raízes brancas e saudáveis", explica Pavel Korneev, especialista em jardinagem.

Já a crassula (planta jade) exige paciência. Diferente das trepadeiras, as estacas e folhas de suculentas precisam secar ao ar por 2 ou 3 dias antes do plantio. Como armazenam muita água em seus tecidos, o excesso de umidade no início do enraizamento é fatal. O ideal é pecar pela falta de água do que arriscar a podridão em um substrato encharcado.

O desafio do fícus e do gerânio

O fícus (especialmente o Benjamim e o Elastica) libera um látex pegajoso ao ser cortado. Se esse líquido não for lavado com água morna, ele seca e "sela" os vasos condutores, impedindo a planta de absorver água. Após a limpeza, a estaca pode ir para a água ou para uma mistura de turfa e areia, protegida por um saco plástico que funcione como miniestufa. O processo pode levar até um mês e exige temperatura estável, sem correntes de ar.

"Com o gerânio (pelargonium), o erro mais comum é tentar manter as flores na estaca. Botões e folhas inferiores devem ser removidos; caso contrário, a planta gastará energia tentando manter a flor em vez de emitir raízes", alerta a agrônoma Olga Semenova.

Para o gerânio, a estaca de 10 a 12 cm deve ser cortada logo abaixo do nó e deixada para secar por algumas horas. Esse detalhe evita a ação de fungos em caules suculentos. Além disso, a terra deve ser extremamente aerada para que as raízes jovens tenham acesso ao oxigênio.

Planta Tempo médio para raízes Tradescantia 5-7 dias Potos 7-10 dias Gerânio 14-20 dias Fícus 21-30 dias Violeta (folha) 30-40 dias

Propagação por folhas: violeta e begônia

A violeta-africana (senpolia) dispensa ramos: uma única folha saudável é suficiente. O corte deve incluir cerca de 4 cm de pecíolo, sendo plantado em ângulo no substrato ou colocado na água. A espera é longa: as pequenas mudas (estolões) surgem na base da folha apenas após 30 a 45 dias.

A begônia sempre-florida também aceita a propagação por folha, embora a estaquia de caule seja mais segura. Em ambos os casos, é vital proteger os tecidos jovens do sol direto para evitar queimaduras.

"Na propagação por folhas, a esterilidade é a regra de ouro. Use apenas facas limpas; do contrário, em vez de mudas, você terá uma folha apodrecida. Qualquer podridão em plantas começa com microtraumas causados por ferramentas sujas", observa a fitopatologista Natalya Drozdova.

Dúvidas comuns sobre a estaquia

Qual a melhor época para fazer mudas?

Primavera e início do verão, quando a planta está em fase ativa de crescimento. No entanto, com luz adequada e calor, a maioria das espécies aceita a propagação durante todo o ano.

É necessário usar hormônios enraizadores?

Para potos e tradescantias, não. Elas enraízam com facilidade. Para espécies mais difíceis, como o fícus, o uso de enraizadores em pó pode adiantar o processo em cerca de uma semana.

Por que a estaca começou a apodrecer na água?

Geralmente por água suja, baixas temperaturas ou folhas submersas. O uso de uma lâmina cega também prejudica, pois esmaga os tecidos do caule em vez de cortá-los.

Quando transplantar a muda para a terra?

Não espere que as raízes fiquem excessivamente longas. O momento ideal é quando as raízes atingem entre 2 e 3 centímetros. Nesse estágio, a adaptação ao solo é mais rápida e eficiente.