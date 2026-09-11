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Plantas que podem matar o rhododendron se forem plantadas próximas

Jardim

Rhododendros transformam o jardim na primavera, mas exigem um ambiente rigoroso para sobreviver. O ponto crítico está no sistema radicular superficial e na dependência de solos ácidos (pH entre 4,5 e 5,5). Qualquer erro na escolha das plantas vizinhas pode resultar em clorose ou na morte lenta do arbusto.

Рододендрон
Photo: commons.wikimedia.org. by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рододендрон

Antes de plantar, é preciso analisar o local. O rhododendron demanda meia-sombra filtrada: sombras densas impedem a formação de botões florais, enquanto o sol forte do meio-dia queima as folhas. A drenagem também é vital; o solo deve reter umidade na camada superficial sem nunca encharcar, sob risco de apodrecimento das raízes.

Para selecionar companheiros de plantio, considere três critérios:

  • Química do solo: Apenas plantas que prosperam em solos ácidos. Espécies que preferem substratos neutros ou alcalinos são incompatíveis.
  • Competição radicular: Evite "agressores" como bétulas, bordos ou salgueiros, cujas raízes dominam a camada superficial, roubando água e nutrientes.
  • Equilíbrio luminoso: As plantas vizinhas devem proteger do sol, mas sem bloquear totalmente a luz.
Grupo de Plantas Vantagens Observações de Manejo
Coníferas (Pinheiros, Teixo, Tuia) Criam fundo visual e barreira contra ventos. As agulhas caídas acidificam o solo, beneficiando a micorriza, mas exigem distância no plantio.
Ericáceas (Erica, Calluna, Mirtilos) Requisitos de solo idênticos. Necessitam de cobertura morta (mulching) com agulhas de pinheiro para manter a umidade.
Folhagens (Hortênsias, Berceux) Estendem o período ornamental do jardim. Controlar o crescimento para que não sombreiem o rhododendron com o tempo.
Forrações (Samambaias, Hostas, Heucheras) Atuam como "mulching vivo", protegendo as raízes do calor. Evitar espécies de crescimento invasivo.
Bulbos (Muscari, Narcisos, Tulipas botânicas) Trazem cor antes da floração do arbusto. Plantar na periferia do torrão para não lesionar as raízes.

Algumas associações são inviáveis. Rosas, por exemplo, exigem pH diferente. Árvores com raízes superficiais robustas, como olmos ou freixos, causam déficit severo de recursos. Caso a proximidade seja inevitável, a única solução é a isolação física da cova com barreiras impermeáveis ou tábuas.

O agrônomo Maksim Kovalev alerta que o erro comum é planejar o jardim com base no tamanho atual das plantas. Em cinco ou sete anos, um parceiro de plantio pode se tornar dominante, privando o rhododendron de luz e espaço, o que leva à perda de vigor e ao surgimento de doenças.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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