Jardinagem com oxalis: os erros fatais que transformam um tapete verde em pesadelo no seu quintal

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Jardim

Oxalis é uma planta de natureza ambivalente. Para alguns, é o forro vivo ideal para criar a atmosfera de uma floresta intocada em áreas sombreadas; para outros, um invasor agressivo que elimina espécies vizinhas em pouco tempo. Essa diferença reside na biologia: a capacidade de dispersão "explosiva" de suas sementes torna a planta extremamente móvel no terreno.

Оксалиц, кислица
Photo: commons.wikimedia.org by Michael Wolf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Оксалиц, кислица

Antes de introduzir a oxalis no jardim, é preciso analisar a incidência de luz e a drenagem do solo. A maioria das variedades prefere sombra ou meia-sombra, funcionando bem como camada inferior sob a copa de árvores. Contudo, devido ao crescimento descontrolado, evitá-la perto de hortas ou canteiros com desenho rigoroso é a decisão mais segura.

Variedades de jardim: do tapete florestal à erva daninha

A Oxalis acetosella é a representante mais comum. Típica de florestas europeias, forma um tapete branco na primavera. É resistente, mas exige solo úmido e rico em matéria orgânica. Embora suas folhas sejam usadas em saladas, a alta concentração de ácido oxálico contraindica o consumo para pessoas com problemas renais.

Outras opções exigem critérios de localização mais específicos:

  • Oxalis corniculata: alta taxa de sobrevivência, mas tendência a se tornar praga. A variedade var. Purpurea, de folhas escuras, é mais segura se mantida em vasos.
  • Oxalis adenophylla: resistente ao frio, com folhas prateadas. Ao contrário das formas florestais, não tolera solo encharcado e prefere áreas mais secas.
  • Oxalis deppei: variedade mais alta (até 35 cm) com folhas padronizadas. Adapta-se tanto ao solo (como planta anual) quanto a cachepôs.

Formas internas e em vasos

Para interiores, destacam-se espécies que exigem calor ou possuem ciclos de dormência bem marcados. Uma característica marcante é a nictinastia: a capacidade de fechar as folhas à noite ou sob alteração de luminosidade.

Espécie Aspecto Visual Fator Crítico de Cuidado
Triangularis Folhas púrpura escuro, flores brancas Dormência rigorosa (outubro-fevereiro) entre 5 e 10 °C
Obtusa Flores vibrantes (limão a rosa) Necessita de luz, mas requer sombreamento ao meio-dia
Vulcanicola Coloração decorativa nas folhas A cor da folha varia conforme a intensidade da luz

Para espécies internas, a temperatura no inverno deve baixar para 12–14 °C (exceto a O. ortgiasii, que demanda 16–18 °C). A rega durante a dormência deve ser mínima para evitar o apodrecimento dos tubérculos.

Mecânica de expansão e riscos

A propagação ocorre via divisão de rizomas, tubérculos ou sementes. No jardim, as sementes são o maior problema: os frutos as "disparam", espalhando-as por todo o terreno. Para controlar a população, o uso de vasos ou barreiras físicas no solo é a única solução eficaz.

O agrônomo Maxim Kovalev alerta que a competição por recursos é frequentemente subestimada. Devido ao emaranhado denso de rizomas e à rapidez em ocupar qualquer espaço vago, a oxalis pode sufocar perenes mais frágeis. Ela não deve ser vista como um complemento a uma composição existente, mas como uma camada dominante e independente para zonas de sombra.

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