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Jardins verticais esquecidos: a planta que dominou fachadas forçou mudanças drásticas no paisagismo

Jardim

O Clematis flammula, conhecido como clemátis-ardente, transforma cercas e pergolados em nuvens brancas em apenas uma temporada. Diferente dos híbridos de flores grandes, esta trepadeira aposta na quantidade: milhares de pequenas flores estreladas criam uma cobertura rendada que esconde quase completamente a folhagem.

Клематис в саду
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клематис в саду

O grande diferencial da planta é a fragrância intensa com notas de mel, amêndoa e baunilha, que permanece no jardim até o final do outono.

Características da trepadeira de flores miúdas

O Clematis flammula se destaca pela energia de crescimento agressiva. Em um único verão, os ramos se estendem por vários metros. Se não houver um direcionamento rigoroso para a estrutura de apoio, a planta invade arbustos vizinhos e desorganiza o planejamento do canteiro.

"O erro mais comum é instalar suportes frágeis. Como a massa vegetativa é volumosa, telas de plástico costumam ceder. O ideal são treliças rígidas ou estruturas metálicas", explica o especialista em jardinagem Pavel Korneev.

A floração ocorre do meio do verão até outubro, atraindo polinizadores pelo aroma doce. É uma opção robusta para quem busca preencher espaços verticais com baixa manutenção.

Plantio e manutenção

A abundância de flores depende diretamente da luz solar. Em locais sombreados, a planta tende a esticar os ramos, mas a quantidade de flores diminui drasticamente. Outro ponto crítico é a drenagem: o acúmulo de água nas raízes, especialmente em períodos de chuvas intensas, pode causar o apodrecimento do sistema radicular.

"Embora seja resistente, mudas jovens precisam de proteção no primeiro inverno. Recomendo a cobertura da base com matéria orgânica ou compostagem para proteger os brotos de oscilações térmicas bruscas", orienta a agrônoma Olga Semenova.

A poda é a ferramenta principal para controlar a planta. Como as flores surgem nos ramos do ano corrente, a poda drástica no início da primavera — deixando apenas 20 a 30 cm acima do solo — estimula o surgimento de galhos novos e vigorosos.

Critério Recomendação
Exposição Sol pleno e proteção contra ventos fortes
Solo Franco-argiloso, bem drenado e pH neutro
Irrigação Regular em períodos secos, aplicada diretamente na raiz
Poda Drástica (Grupo 3) na primavera ou outono

Na composição do jardim, o Clematis flammula funciona bem como plano de fundo para plantas altas, como a malva. No entanto, é preciso atenção à compatibilidade do solo: plantas que exigem alta acidez, como a calímia, podem não coexistir bem no mesmo canteiro que a clemátis.

Variedades e formas decorativas

Para quem busca cores além do branco, existem variedades como a 'Sweet Summer Love', de tons púrpura e carmesim, que mantém a fragrância característica. Já a 'Rubromarginata' apresenta pétalas brancas com bordas rosadas contrastantes.

"O Clematis flammula é uma planta para a vida toda, não é como a malva que muitos cultivam como bienal. Ela ocupará a parede por décadas, por isso a cova de plantio deve ser generosamente preparada com matéria orgânica", ressalta o jardineiro Sergey Mikheev.

Para cobrir grandes áreas, como muros altos ou galpões, a variedade 'Summer Snow' é a mais indicada devido à sua rápida cobertura e alta resistência climática.

Dúvidas frequentes

É preciso retirar a trepadeira do suporte no inverno?
Não. Como pertence ao grupo 3 de poda, a parte aérea é removida na primavera ou final do outono, dispensando a necessidade de recolher as ramas.

Por que a planta não está exalando perfume?
O aroma é mais intenso em dias ensolarados e sem vento. Sombra excessiva ou deficiência de micronutrientes no solo reduzem a produção de óleos essenciais.

Pode ser cultivada em vasos na varanda?
Apenas em recipientes grandes (acima de 20 litros), pois a planta possui um sistema radicular pivotante que exige profundidade e espaço.

Quanto tempo leva para cobrir um muro de 2 metros?
Com rega e adubação adequadas, um exemplar saudável geralmente preenche essa área entre o segundo e o terceiro ano após o plantio.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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