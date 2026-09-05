Zeólita no solo: como este mineral natural protege as raízes contra a seca

O uso de zeólita, um mineral natural composto por aluminossilicato poroso, atua na alteração da estrutura do solo para otimizar a retenção de recursos e a proteção vegetal.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цеолит для почвы в саду

A substância funciona absorvendo e retendo água, nutrientes e toxinas. Na prática, a intervenção visa tornar o solo mais aerado e solto, além de aumentar a capacidade de hidratação, já que o mineral consegue absorver até 200% do seu próprio peso em água. Outro ponto é a redução da toxicidade, pois a zeólita absorve metais pesados e amônia, isolando esses elementos das raízes.

A aplicação deve seguir as seguintes quantidades por metro quadrado:

Para plantio de mudas: 1 colher de sopa;

Para plantio de mudas maiores (estacas/plantas jovens): 2 colheres de sopa;

Para a manutenção de plantas adultas: 1 colher de sopa.

O resultado esperado é a disponibilização de nutrientes para as plantas durante todo o período de vegetação e a proteção contra a seca em regiões áridas.

Existem limites e riscos associados ao uso incorreto. A aplicação após o plantio reduz a eficácia do mineral. Além disso, o excesso de zeólita pode causar o superaquecimento hídrico (excesso de umidade) no solo, prejudicando o desenvolvimento vegetal. A qualidade do produto também é um fator limitante, sendo necessária a escolha de minerais livres de impurezas nocivas.