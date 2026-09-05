Moscas pretas na terra das plantas? O perigo real está nas raízes

A presença de pequenas moscas pretas sobre a terra de plantas ornamentais indica a infestação por sciaridae, conhecidas como moscas dos fungos. O risco real não reside nos insetos adultos, mas nas larvas que habitam o solo; elas alimentam-se de matéria orgânica e atacam as raízes, o que pode enfraquecer e levar a planta à morte.

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Para combater essa praga, a canela surge como uma alternativa que torna o ambiente desfavorável ao desenvolvimento dos insetos. O método é seguro para pessoas e animais domésticos, mas a sua eficácia depende obrigatoriamente do ajuste no regime de rega, pois o solo excessivamente úmido continua a atrair a praga.

A aplicação deve ocorrer ao notar as primeiras moscas voadoras ou sinais de murchamento da planta mesmo com a terra úmida. O procedimento divide-se em etapas:

Primeiro, aplica-se a canela em pó seca, espalhando-a em uma camada fina sobre a superfície do solo para criar uma barreira que impeça a postura de ovos. Esta ação deve ser repetida a cada poucos dias até que os insetos desapareçam.

Em seguida, prepara-se uma solução misturando três colheres de sopa de canela em 0,5 litro de água morna. Após esfriar, a mistura deve ser coada com um tecido limpo ou gaze para evitar que as partículas obstruam o regador ou formem uma crosta compacta sobre a terra.

A etapa final consiste na rega do solo com esse líquido para atingir as larvas na zona radicular. A redução na quantidade de moscas adultas deve ser observada no período de uma semana.

A agrónoma Olga Semionova alerta que a canela sozinha pode não ser suficiente se a humidade excessiva do solo persistir, já que a água é o principal estímulo para a reprodução dos sciaridae.

Para evitar a reinfestação, é necessário alterar as condições de cultivo:

Rega: A superfície úmida atrai as moscas. A solução é realizar a rega por baixo (via prato), mantendo a camada superior do solo seca.

A superfície úmida atrai as moscas. A solução é realizar a rega por baixo (via prato), mantendo a camada superior do solo seca. Solo: Terras pesadas retêm água em excesso. Recomenda-se o uso de substratos leves e permeáveis ao ar.

Terras pesadas retêm água em excesso. Recomenda-se o uso de substratos leves e permeáveis ao ar. Origem: O risco de contaminação ocorre frequentemente através de terra comprada; orienta-se a aquisição de substratos em lojas confiáveis.

Como complemento para monitorar a escala do problema e interromper o ciclo de reprodução, podem ser utilizadas armadilhas adesivas amarelas para capturar os adultos.

O sucesso do tratamento é confirmado pela ausência total de insetos voadores e pela interrupção do murchamento das folhas. A manutenção a longo prazo exige a transição para a rega inferior e a vigilância da porosidade do substrato.