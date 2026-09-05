Cansado de regar hortênsias? Conheça o arbusto que prospera em zonas secas

As hortênsias costumam murchar rapidamente em períodos de calor intenso, exigindo regas constantes. Para quem busca manter o jardim ornamental sem a necessidade de irrigação diária, o Vitex agnus-castus (também conhecido como Vitex sagrado ou Gattiellier) surge como uma alternativa viável. Este arbusto mediterrâneo resiste a temperaturas extremas e oferece maior autonomia hídrica.

Photo: commons.wikimedia.org by Vinayaraj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Витекс

A principal vantagem do Vitex em zonas secas é a sua raiz pivotante. Diferente do sistema radicular superficial das hortênsias, as raízes do Vitex penetram profundamente no solo, extraindo umidade de camadas inferiores mesmo quando a superfície está seca. O resultado é uma floração prolongada, de junho a setembro, com flores azul-arroxeadas que atraem abelhas e borboletas, além de folhas com aroma condimentado.

Como plantar o Vitex sagrado

Para garantir que a planta se torne autônoma em relação à rega, o plantio deve ocorrer no final do verão ou início do outono, aproveitando o calor do solo para acelerar o enraizamento antes da chegada do frio.

Escolha do local: Selecione uma área com máxima exposição solar e boa circulação de ar. A planta não tolera o acúmulo de água, especialmente durante o inverno.

Selecione uma área com máxima exposição solar e boa circulação de ar. A planta não tolera o acúmulo de água, especialmente durante o inverno. Preparação do solo: O terreno deve ter alta permeabilidade. Em solos muito pesados, é necessário adicionar areia ou cascalho para melhorar a drenagem.

O terreno deve ter alta permeabilidade. Em solos muito pesados, é necessário adicionar areia ou cascalho para melhorar a drenagem. Plantio: Cave um berço amplo e afofe bem a terra no fundo e nas paredes da cova, permitindo que a raiz desça sem obstruções.

Manutenção e cuidados

Uma vez estabelecido, o Vitex é resistente a pragas e doenças. A única intervenção obrigatória é a poda anual, realizada no final do inverno (fevereiro ou março). O encurtamento moderado dos ramos do ano anterior estimula uma floração mais abundante na temporada seguinte.

O sucesso do cultivo depende rigorosamente da drenagem: em áreas baixas com solo encharcado, a planta pode apodrecer. Se plantado em local ensolarado e com solo drenado, o arbusto mantém a folhagem firme e a floração abundante mesmo no pico do calor, sem a necessidade de irrigação artificial.