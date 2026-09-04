Grama amarela no verão: como saber se a planta morreu ou está em dormência

Um gramado amarelado e seco no auge do verão não significa necessariamente que a grama morreu. Na maioria das vezes, a planta entra em estado de dormência para proteger as raízes contra o superaquecimento e a desidratação. O erro mais comum nesse estágio é tentar "salvar" a área com cortes ou fertilizantes antes que o solo esteja adequadamente hidratado.
Durante secas prolongadas, a parte aérea queima, mas as raízes e os pontos de crescimento podem permanecer vivos. Para determinar se é possível recuperar o gramado, utilize dois métodos:
Manchas amarelas também podem surgir por outros motivos, como a presença de móveis de jardim que bloqueiam a luz solar ou o contato com excrementos de animais domésticos.
A recuperação deve ser feita através de hidratação profunda e retorno gradual aos cuidados, especialmente durante o calor intenso ou após períodos de seca.
Gramados adultos e estabelecidos costumam suportar a seca sozinhos. Já plantios jovens e rolos de grama recém-instalados são mais vulneráveis e exigem controle rigoroso da umidade.
Quem utiliza robôs cortadores de grama deve limitar a frequência de uso e evitar que a máquina repita as mesmas rotas excessivamente, para não desgastar plantas já fragilizadas.
Em casos de escassez de água, a prioridade deve ser dada a árvores e arbustos. Enquanto o gramado pode se recuperar da dormência, árvores jovens podem morrer irreversivelmente sob desidratação severa.
O sucesso da recuperação depende da interrupção de cuidados agressivos (cortes e adubação) durante a seca, priorizando a rega profunda. O resultado esperado é a retomada da cor verde e da elasticidade da grama, permitindo o retorno ao regime de manutenção padrão.
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