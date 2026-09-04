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Grama amarela no verão: como saber se a planta morreu ou está em dormência

Jardim

Um gramado amarelado e seco no auge do verão não significa necessariamente que a grama morreu. Na maioria das vezes, a planta entra em estado de dormência para proteger as raízes contra o superaquecimento e a desidratação. O erro mais comum nesse estágio é tentar "salvar" a área com cortes ou fertilizantes antes que o solo esteja adequadamente hidratado.

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Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Como verificar a viabilidade da grama

Durante secas prolongadas, a parte aérea queima, mas as raízes e os pontos de crescimento podem permanecer vivos. Para determinar se é possível recuperar o gramado, utilize dois métodos:

  • Teste de tração: Puxe delicadamente um tufo de grama. Se ele estiver firmemente preso ao solo, a planta está viva e em dormência. Se sair com facilidade, as raízes morreram.
  • Observação pós-irrigação: Após uma chuva abundante ou rega profunda, aguarde alguns dias. O surgimento de brotos verdes, mesmo que isolados, confirma que o gramado está apenas em repouso.

Manchas amarelas também podem surgir por outros motivos, como a presença de móveis de jardim que bloqueiam a luz solar ou o contato com excrementos de animais domésticos.

Passos para a recuperação do gramado seco

A recuperação deve ser feita através de hidratação profunda e retorno gradual aos cuidados, especialmente durante o calor intenso ou após períodos de seca.

  1. Irrigação profunda: Substitua as regas superficiais diárias por regas menos frequentes, porém abundantes. A camada de água deve ser de 10 a 15 mm por vez para que a umidade alcance as raízes profundas. O melhor horário para a rega é no início da manhã.
  2. Suspensão do corte: Não corte a grama amarelada. As hastes secas funcionam como uma barreira natural, protegendo o solo da incidência direta do sol. Retome a poda apenas quando houver crescimento verde ativo.
  3. Ajuste da altura do corte: Configure a altura da poda para 6 a 8 cm. A grama mais alta sombreia o colo da raiz e reduz a evaporação da água do solo. É essencial utilizar lâminas afiadas para evitar que as hastes sejam rasgadas.
  4. Aeração do solo: Se a terra estiver compactada, utilize um aerador ou garfo para perfurar o solo, desde que a terra já esteja úmida. Isso restaura a entrada de oxigênio e água para as raízes.
  5. Replantio e nutrição: O plantio de novas sementes em áreas ralas deve ser feito em setembro, com a queda da temperatura. Fertilizantes só devem ser aplicados após a saída total da dormência, pois o nitrogênio em solo seco pode queimar as raízes vivas.

Limitações e cuidados específicos

Gramados adultos e estabelecidos costumam suportar a seca sozinhos. Já plantios jovens e rolos de grama recém-instalados são mais vulneráveis e exigem controle rigoroso da umidade.

Quem utiliza robôs cortadores de grama deve limitar a frequência de uso e evitar que a máquina repita as mesmas rotas excessivamente, para não desgastar plantas já fragilizadas.

Em casos de escassez de água, a prioridade deve ser dada a árvores e arbustos. Enquanto o gramado pode se recuperar da dormência, árvores jovens podem morrer irreversivelmente sob desidratação severa.

O sucesso da recuperação depende da interrupção de cuidados agressivos (cortes e adubação) durante a seca, priorizando a rega profunda. O resultado esperado é a retomada da cor verde e da elasticidade da grama, permitindo o retorno ao regime de manutenção padrão.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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