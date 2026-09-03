Mostarda no canteiro: a solução contra a compactação e pragas do solo

Canteiros vazios após a colheita ficam expostos ao crescimento de ervas daninhas e ao esgotamento nutricional. A ausência de raízes torna o solo compactado, enquanto as chuvas de outono lavam os nutrientes para camadas profundas, comprometendo a fertilidade da terra.

Photo: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Белая горчица

Para reverter esse processo, a semeadura de adubos verdes — plantas conhecidas como sideratos — funciona como uma cobertura protetora. Essas plantas retêm a umidade e os nutrientes na camada superficial do solo e impedem que ervas daninhas ocupem o espaço.

Segundo o pedólogo Igor Lytkin, as raízes dessas plantas atuam como descompactadores naturais. Ao manter a mostarda no solo durante o inverno, a terra permanece macia, dispensando a necessidade de reviras profundas na primavera.

A função da mostarda na recuperação do solo

A mostarda é indicada para a recuperação do terreno devido à sua capacidade de liberar substâncias que inibem o desenvolvimento de fungos, sendo útil em canteiros onde houve incidência de fitóftora. Além disso, seu aroma e composição afastam pragas como o wireworm (verme-fio) e nematoides, prejudiciais à cultura da batata.

O entomólogo Dmitry Savelev destaca que a mostarda é um método ecológico e acessível para tornar o ambiente hostil a pragas. Em solos argilosos e pesados, as raízes da planta penetram as camadas densas, criando canais que facilitam a circulação de ar e água.

Aplicação e manejo

A semeadura deve ser feita distribuindo as sementes uniformemente sobre a superfície, na proporção de 2 a 3 gramas por metro quadrado. As sementes devem ser levemente incorporadas com um rastelo a uma profundidade de 1 a 2 centímetros e, em seguida, o canteiro deve ser regado. O crescimento de uma camada densa de vegetação ocorre geralmente em 3 a 4 semanas.

Para garantir a distribuição uniforme, recomenda-se misturar as sementes com areia seca antes da aplicação.

Cuidados no inverno e primavera

A vegetação não deve ser cortada no outono; as plantas devem ser deixadas para passar o inverno. Durante esses meses, os caules e folhas se decompõem, transformando-se em matéria orgânica na superfície. Caso a massa verde seja excessiva, pode-se pressioná-la levemente com um rastelo para acelerar o contato com o solo.

Na primavera, a agrónoma Olga Semënova orienta a cortar os resíduos com um cortador de superfície e incorporá-los superficialmente na camada superior. Após duas semanas de decomposição da matéria orgânica, o solo está apto para o plantio de mudas.

Limitações e restrições

Rotação de culturas: A mostarda não deve ser plantada em canteiros destinados ao repolho, pois ambas pertencem à família das crucíferas e compartilham as mesmas pragas e doenças, como a hérnia (quila). Nestes casos, indica-se o uso de phacelia ou aveia.

A mostarda não deve ser plantada em canteiros destinados ao repolho, pois ambas pertencem à família das crucíferas e compartilham as mesmas pragas e doenças, como a hérnia (quila). Nestes casos, indica-se o uso de phacelia ou aveia. Umidade: Em períodos de seca, a rega é indispensável para a germinação.

Em períodos de seca, a rega é indispensável para a germinação. Calendário: O prazo ideal de plantio vai até meados de setembro. Semeaduras realizadas em outubro podem não desenvolver massa vegetal suficiente para a fertilização do solo, pois a planta é sensível a geadas fortes durante a fase de brotação.