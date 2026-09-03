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Groselha: o erro comum no uso de cinzas que bloqueia nutrientes no solo

Jardim

A preparação da groselha em setembro é fundamental para garantir a produtividade da próxima colheita. O foco deve estar na higiene do solo e na proteção direcionada, evitando a dependência de misturas superficiais de cinzas e mostarda, que não combatem parasitas internos.

Смородина
Photo: https://unsplash.com by Anna Evans is licensed under Free
Смородина

Limitações de misturas caseiras

O uso de cinzas, pó de tabaco e mostarda possui restrições severas. Pragas como o ácaro do botão e a larva da broca (steklyannitsa) são imunes a esses pós, pois habitam o interior dos botões e da medula dos ramos. Além disso, o excesso de cinzas em solos já alcalinos pode bloquear a absorção de micronutrientes. O pó de tabaco pode causar reações alérgicas ao ser inalado, e a mostarda não apresenta ação fungicida contra esporos de fungos.

Tratamento sanitário e controle de pragas

Setembro é o momento ideal para inspecionar a copa. O procedimento deve seguir a seguinte sequência:

  • Identificação de ramos secos: Galhos que murcham sem motivo aparente devem ser cortados na base. Se houver um orifício escuro no centro do corte, confirma-se a presença de larvas da broca. Esses ramos devem ser queimados imediatamente.
  • Monitoramento de botões: Botões inchados, semelhantes a pequenas coles, indicam a presença do ácaro do botão. Em casos leves, a remoção pode ser manual; em infestações massivas, as ramificações afetadas devem ser cortadas até o nível do solo.

É essencial limitar a intervenção à remoção de partes doentes e secas, evitando podas de formação que estimulem novos brotos, pois estes não terão tempo de amadurecer e morrerão no inverno.

Rega e cobertura do solo

A falta de água em setembro prejudica a formação dos botões florais. Para aumentar a resistência da planta, especialmente a groselha preta, é necessário realizar a rega profunda do solo.

Após a rega, deve-se aplicar uma camada de cobertura orgânica com composto ou serragem decomposta. Isso preserva a umidade e protege as raízes superficiais das primeiras geadas. É importante não cobrir totalmente o colo da planta para evitar o apodrecimento da casca durante períodos de degelo.

Combate ao oídio

A presença de um revestimento branco nas extremidades dos ramos indica o ataque de oídio. O uso de enxofre em misturas caseiras sem dosagem precisa é perigoso e pode queimar as folhas. Fungicidas especializados devem ser aplicados seguindo rigorosamente as instruções do fabricante e a temperatura ambiente.

Como medida preventiva, deve-se remover as folhas caídas que apresentem sinais de fungos, pois os esporos hibernam nos resíduos vegetais sob o arbusto.

Restrições importantes

  • Poda radical: Não se deve podar a planta "ao zero" em setembro, pois isso compromete a colheita do ano seguinte. A renovação deve ser gradual, removendo apenas 2 ou 3 galhos velhos por temporada.
  • Adubação nitrogenada: É proibido aplicar nitrogênio no outono, pois ele estimula brotos jovens que não amadurecem a tempo e morrem com as primeiras geadas.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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