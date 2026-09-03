A preparação da groselha em setembro é fundamental para garantir a produtividade da próxima colheita. O foco deve estar na higiene do solo e na proteção direcionada, evitando a dependência de misturas superficiais de cinzas e mostarda, que não combatem parasitas internos.
O uso de cinzas, pó de tabaco e mostarda possui restrições severas. Pragas como o ácaro do botão e a larva da broca (steklyannitsa) são imunes a esses pós, pois habitam o interior dos botões e da medula dos ramos. Além disso, o excesso de cinzas em solos já alcalinos pode bloquear a absorção de micronutrientes. O pó de tabaco pode causar reações alérgicas ao ser inalado, e a mostarda não apresenta ação fungicida contra esporos de fungos.
Setembro é o momento ideal para inspecionar a copa. O procedimento deve seguir a seguinte sequência:
É essencial limitar a intervenção à remoção de partes doentes e secas, evitando podas de formação que estimulem novos brotos, pois estes não terão tempo de amadurecer e morrerão no inverno.
A falta de água em setembro prejudica a formação dos botões florais. Para aumentar a resistência da planta, especialmente a groselha preta, é necessário realizar a rega profunda do solo.
Após a rega, deve-se aplicar uma camada de cobertura orgânica com composto ou serragem decomposta. Isso preserva a umidade e protege as raízes superficiais das primeiras geadas. É importante não cobrir totalmente o colo da planta para evitar o apodrecimento da casca durante períodos de degelo.
A presença de um revestimento branco nas extremidades dos ramos indica o ataque de oídio. O uso de enxofre em misturas caseiras sem dosagem precisa é perigoso e pode queimar as folhas. Fungicidas especializados devem ser aplicados seguindo rigorosamente as instruções do fabricante e a temperatura ambiente.
Como medida preventiva, deve-se remover as folhas caídas que apresentem sinais de fungos, pois os esporos hibernam nos resíduos vegetais sob o arbusto.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A estrutura porosa de certos utensílios de limpeza pode esconder riscos à saúde mesmo quando a aparência sugere que o item ainda está em boas condições.