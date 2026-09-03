Groselha: o erro comum no uso de cinzas que bloqueia nutrientes no solo

A preparação da groselha em setembro é fundamental para garantir a produtividade da próxima colheita. O foco deve estar na higiene do solo e na proteção direcionada, evitando a dependência de misturas superficiais de cinzas e mostarda, que não combatem parasitas internos.

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Limitações de misturas caseiras

O uso de cinzas, pó de tabaco e mostarda possui restrições severas. Pragas como o ácaro do botão e a larva da broca (steklyannitsa) são imunes a esses pós, pois habitam o interior dos botões e da medula dos ramos. Além disso, o excesso de cinzas em solos já alcalinos pode bloquear a absorção de micronutrientes. O pó de tabaco pode causar reações alérgicas ao ser inalado, e a mostarda não apresenta ação fungicida contra esporos de fungos.

Tratamento sanitário e controle de pragas

Setembro é o momento ideal para inspecionar a copa. O procedimento deve seguir a seguinte sequência:

Identificação de ramos secos: Galhos que murcham sem motivo aparente devem ser cortados na base. Se houver um orifício escuro no centro do corte, confirma-se a presença de larvas da broca. Esses ramos devem ser queimados imediatamente.

Galhos que murcham sem motivo aparente devem ser cortados na base. Se houver um orifício escuro no centro do corte, confirma-se a presença de larvas da broca. Esses ramos devem ser queimados imediatamente. Monitoramento de botões: Botões inchados, semelhantes a pequenas coles, indicam a presença do ácaro do botão. Em casos leves, a remoção pode ser manual; em infestações massivas, as ramificações afetadas devem ser cortadas até o nível do solo.

É essencial limitar a intervenção à remoção de partes doentes e secas, evitando podas de formação que estimulem novos brotos, pois estes não terão tempo de amadurecer e morrerão no inverno.

Rega e cobertura do solo

A falta de água em setembro prejudica a formação dos botões florais. Para aumentar a resistência da planta, especialmente a groselha preta, é necessário realizar a rega profunda do solo.

Após a rega, deve-se aplicar uma camada de cobertura orgânica com composto ou serragem decomposta. Isso preserva a umidade e protege as raízes superficiais das primeiras geadas. É importante não cobrir totalmente o colo da planta para evitar o apodrecimento da casca durante períodos de degelo.

Combate ao oídio

A presença de um revestimento branco nas extremidades dos ramos indica o ataque de oídio. O uso de enxofre em misturas caseiras sem dosagem precisa é perigoso e pode queimar as folhas. Fungicidas especializados devem ser aplicados seguindo rigorosamente as instruções do fabricante e a temperatura ambiente.

Como medida preventiva, deve-se remover as folhas caídas que apresentem sinais de fungos, pois os esporos hibernam nos resíduos vegetais sob o arbusto.

Restrições importantes

Poda radical: Não se deve podar a planta "ao zero" em setembro, pois isso compromete a colheita do ano seguinte. A renovação deve ser gradual, removendo apenas 2 ou 3 galhos velhos por temporada.

Não se deve podar a planta "ao zero" em setembro, pois isso compromete a colheita do ano seguinte. A renovação deve ser gradual, removendo apenas 2 ou 3 galhos velhos por temporada. Adubação nitrogenada: É proibido aplicar nitrogênio no outono, pois ele estimula brotos jovens que não amadurecem a tempo e morrem com as primeiras geadas.