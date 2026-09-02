O erro comum que gasta a energia das petúnias no final do verão

Em agosto, as petúnias frequentemente perdem o formato, deixando caules longos e expostos com poucas flores nas extremidades. Esse cenário ocorre porque a planta direciona seus recursos para a formação de sementes em vez de se renovar. Para reverter esse processo e estimular uma segunda onda de floração que dure até as primeiras geadas, é necessário realizar uma poda de formação e ajustar a nutrição.
Naturalmente, a petúnia deveria crescer como um arbusto compacto. No entanto, a tendência biológica de produzir sementes faz com que os caules se alonguem e as folhas da base amarelem e caiam. Para recuperar a planta, é preciso interromper esse ciclo antes que o arbusto se esgote completamente.
Manter flores isoladas no final do verão é um erro, pois a planta gasta energia desnecessariamente em vez de ativar as gemas dormentes próximas à raiz. A intervenção mecânica via poda estimula a ramificação, transformando o aspecto ralo em uma semiesfera densa.
O objetivo é encurtar drasticamente os ramos projetados:
Os cortes devem ser limpos, sem rasgar a casca, para evitar o apodrecimento dos tecidos. A exposição ao sol é fundamental após a poda, pois a sombra provoca o alongamento rápido dos novos brotos. Durante este período, é indispensável evitar a falta de rega.
A poda sinaliza a necessidade de crescimento, exigindo nutrientes específicos para a nova folhagem. Fertilizantes complexos comuns podem ser insuficientes; recomenda-se fórmulas com predominância de nitrogênio (como a proporção NPK 30:10:10).
A aplicação deve seguir a instrução do fabricante, preferencialmente em solo úmido e durante as primeiras horas da manhã, para evitar queimaduras nas raízes. Se o crescimento for lento, a adubação pode ser repetida após 10 dias. O uso de fertilizantes líquidos é preferível em relação aos granulados, pois a absorção é imediata, adequando-se ao curto prazo do final do verão.
Relação entre ação e resultado:
Se surgirem os primeiros botões enquanto a massa verde ainda for insuficiente, recomenda-se removê-los. Isso acelera a recuperação do volume vegetativo. A poda dos botões deve cessar apenas quando o arbusto estiver denso, permitindo que as flores abram simultaneamente.
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