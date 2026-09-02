O erro comum que gasta a energia das petúnias no final do verão

Em agosto, as petúnias frequentemente perdem o formato, deixando caules longos e expostos com poucas flores nas extremidades. Esse cenário ocorre porque a planta direciona seus recursos para a formação de sementes em vez de se renovar. Para reverter esse processo e estimular uma segunda onda de floração que dure até as primeiras geadas, é necessário realizar uma poda de formação e ajustar a nutrição.

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Causas do alongamento dos ramos

Naturalmente, a petúnia deveria crescer como um arbusto compacto. No entanto, a tendência biológica de produzir sementes faz com que os caules se alonguem e as folhas da base amarelem e caiam. Para recuperar a planta, é preciso interromper esse ciclo antes que o arbusto se esgote completamente.

Manter flores isoladas no final do verão é um erro, pois a planta gasta energia desnecessariamente em vez de ativar as gemas dormentes próximas à raiz. A intervenção mecânica via poda estimula a ramificação, transformando o aspecto ralo em uma semiesfera densa.

Técnica de poda radical

O objetivo é encurtar drasticamente os ramos projetados:

Variedades pendentes: corta-se tudo o que ultrapassa a borda do vaso, utilizando tesoura afiada ou podador. Isso ativa as axilas laterais para a emissão de novos ramos.

corta-se tudo o que ultrapassa a borda do vaso, utilizando tesoura afiada ou podador. Isso ativa as axilas laterais para a emissão de novos ramos. Variedades arbustivas: o caule central deve ser beliscado. Se estiver muito longo, pode ser reduzido pela metade; se a planta estiver compacta, remove-se apenas o topo.

Os cortes devem ser limpos, sem rasgar a casca, para evitar o apodrecimento dos tecidos. A exposição ao sol é fundamental após a poda, pois a sombra provoca o alongamento rápido dos novos brotos. Durante este período, é indispensável evitar a falta de rega.

Nutrição nitrogenada para o crescimento

A poda sinaliza a necessidade de crescimento, exigindo nutrientes específicos para a nova folhagem. Fertilizantes complexos comuns podem ser insuficientes; recomenda-se fórmulas com predominância de nitrogênio (como a proporção NPK 30:10:10).

A aplicação deve seguir a instrução do fabricante, preferencialmente em solo úmido e durante as primeiras horas da manhã, para evitar queimaduras nas raízes. Se o crescimento for lento, a adubação pode ser repetida após 10 dias. O uso de fertilizantes líquidos é preferível em relação aos granulados, pois a absorção é imediata, adequando-se ao curto prazo do final do verão.

Relação entre ação e resultado:

Poda de metade do comprimento $ ightarrow$ Ativação de gemas dormentes.

Aplicação de nitrogênio rápido $ ightarrow$ Aumento da massa verde.

Remoção de cápsulas de sementes antigas $ ightarrow$ Redirecionamento de energia para a floração.

Exposição ao sol pleno $ ightarrow$ Formação de entrenós curtos e fortes.

Manejo dos botões

Se surgirem os primeiros botões enquanto a massa verde ainda for insuficiente, recomenda-se removê-los. Isso acelera a recuperação do volume vegetativo. A poda dos botões deve cessar apenas quando o arbusto estiver denso, permitindo que as flores abram simultaneamente.

Considerações importantes

Período: A poda é ideal na primeira metade de agosto, garantindo tempo para a planta crescer e florescer antes do frio.

A poda é ideal na primeira metade de agosto, garantindo tempo para a planta crescer e florescer antes do frio. Transplante: Não se deve transplantar a petúnia durante a poda para evitar estresse adicional; a renovação da camada superior do solo ou o reforço da adubação são suficientes.

Não se deve transplantar a petúnia durante a poda para evitar estresse adicional; a renovação da camada superior do solo ou o reforço da adubação são suficientes. Folhas amareladas: A poda ajuda a rejuvenescer a planta, mas é necessário verificar a presença de pragas, como o ácaro-rajado.

A poda ajuda a rejuvenescer a planta, mas é necessário verificar a presença de pragas, como o ácaro-rajado. Tipo de adubo: Em vasos, deve-se priorizar concentrados minerais. O uso de esterco pode favorecer doenças fúngicas em volumes limitados de terra.