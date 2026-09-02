Por que remover folhas de pimentões pode arruinar a colheita

Muitos jardineiros cometem o erro de remover excessivamente as folhas dos pimentões na tentativa de acelerar a maturação dos frutos através da exposição direta ao sol. No entanto, essa prática costuma causar o efeito oposto: em vez de vegetais vibrantes, a colheita apresenta queimaduras térmicas que comprometem a qualidade e a conservação do alimento.

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A função vital das folhas para a colheita

A massa verde é o motor da fotossíntese, fornecendo os compostos orgânicos essenciais para o desenvolvimento dos frutos. Mesmo quando os pimentões atingem tamanhos consideráveis, eles dependem da energia produzida pelas folhas saudáveis. Interromper esse suprimento prejudica as trocas metabólicas e reduz o sabor do fruto.

"As folhas atuam simultaneamente como bomba e fábrica. Se forem removidas precocemente, a planta não supre o fruto com açúcares, resultando em pimentões aquosos ou insossos", explica Alexey Danilov , especialista em hortaliças de campo aberto.

É importante notar que a poda não é o gatilho para a mudança de cor. Para acelerar a maturação, recomenda-se ajustar o regime térmico e a nutrição, como o uso de ureia em adubação foliar, respeitando rigorosamente a dosagem para evitar queimaduras.

Os riscos da exposição solar excessiva

Embora seja uma cultura que aprecia a luz, o pimentão é sensível a mudanças bruscas de luminosidade. Frutos que se desenvolveram sob a sombra natural das folhas sofrem choque ao serem expostos repentinamente. O resultado são manchas esbranquiçadas na pele, causadas pela destruição dos tecidos via radiação ultravioleta, especialmente em dias quentes e ensolarados.

"A queimadura solar funciona como uma porta aberta para patógenos. A área lesionada amolece rapidamente e começa a apodrecer ainda no pé", alerta a fitopatologista Natalya Drozdova

Essas lesões retiram o valor comercial e a durabilidade do vegetal. Para prevenir tais problemas, é fundamental investir na saúde do solo; por exemplo, recuperar a terra após a colheita do alho e aplicar a rotação de culturas para fortalecer a imunidade do pimentão.

Critérios para a poda correta

A limpeza da planta é necessária, mas deve ser seletiva. Priorize a remoção de folhas amareladas, quebradas ou com sinais de doenças, o que melhora a circulação do ar e reduz riscos de fungos. Também podem ser retirados ramos que obstruam a ventilação ou cresçam para o interior da copa.

Tipo de folha/ação Recomendação Folhas doentes ou amarelas Remoção imediata para proteger o arbusto Folhas próximas aos frutos Manter para sombreamento e nutrição Ramos que adensam a copa Ralear apenas para garantir ventilação Folhas inferiores (até a bifurcação) Remover gradualmente após a formação das amarras

Após a poda, os resíduos orgânicos devem ser destinados à compostagem para evitar a propagação de infecções. Para acelerar esse processo, pode-se utilizar três colheres de ureia para adiantar a maturidade do composto.

Fatores que influenciam a coloração

A velocidade com que o pimentão atinge a cor final (vermelho, amarelo ou laranja) depende da genética da cultivar e das temperaturas noturnas. O fruto verde já é considerado tecnicamente maduro, sendo apto para consumo e rico em vitaminas.

"Para acelerar a maturação no pé, pode ser útil restringir levemente a rega ao final da temporada, mas nunca remover o 'guarda-sol natural' formado pelas folhas", resume Olga Semenova , agrônoma consultora.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.