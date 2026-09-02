Por que remover folhas de pimentões pode arruinar a colheita

Muitos jardineiros cometem o erro de remover excessivamente as folhas dos pimentões na tentativa de acelerar a maturação dos frutos através da exposição direta ao sol. No entanto, essa prática costuma causar o efeito oposto: em vez de vegetais vibrantes, a colheita apresenta queimaduras térmicas que comprometem a qualidade e a conservação do alimento.
A massa verde é o motor da fotossíntese, fornecendo os compostos orgânicos essenciais para o desenvolvimento dos frutos. Mesmo quando os pimentões atingem tamanhos consideráveis, eles dependem da energia produzida pelas folhas saudáveis. Interromper esse suprimento prejudica as trocas metabólicas e reduz o sabor do fruto.
É importante notar que a poda não é o gatilho para a mudança de cor. Para acelerar a maturação, recomenda-se ajustar o regime térmico e a nutrição, como o uso de ureia em adubação foliar, respeitando rigorosamente a dosagem para evitar queimaduras.
Embora seja uma cultura que aprecia a luz, o pimentão é sensível a mudanças bruscas de luminosidade. Frutos que se desenvolveram sob a sombra natural das folhas sofrem choque ao serem expostos repentinamente. O resultado são manchas esbranquiçadas na pele, causadas pela destruição dos tecidos via radiação ultravioleta, especialmente em dias quentes e ensolarados.
Essas lesões retiram o valor comercial e a durabilidade do vegetal. Para prevenir tais problemas, é fundamental investir na saúde do solo; por exemplo, recuperar a terra após a colheita do alho e aplicar a rotação de culturas para fortalecer a imunidade do pimentão.
A limpeza da planta é necessária, mas deve ser seletiva. Priorize a remoção de folhas amareladas, quebradas ou com sinais de doenças, o que melhora a circulação do ar e reduz riscos de fungos. Também podem ser retirados ramos que obstruam a ventilação ou cresçam para o interior da copa.
|Tipo de folha/ação
|Recomendação
|Folhas doentes ou amarelas
|Remoção imediata para proteger o arbusto
|Folhas próximas aos frutos
|Manter para sombreamento e nutrição
|Ramos que adensam a copa
|Ralear apenas para garantir ventilação
|Folhas inferiores (até a bifurcação)
|Remover gradualmente após a formação das amarras
Após a poda, os resíduos orgânicos devem ser destinados à compostagem para evitar a propagação de infecções. Para acelerar esse processo, pode-se utilizar três colheres de ureia para adiantar a maturidade do composto.
A velocidade com que o pimentão atinge a cor final (vermelho, amarelo ou laranja) depende da genética da cultivar e das temperaturas noturnas. O fruto verde já é considerado tecnicamente maduro, sendo apto para consumo e rico em vitaminas.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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