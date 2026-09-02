Manter tagetes no jardim após o outono protege e nutre o solo

A limpeza de outono no jardim costuma resultar na remoção total de resíduos, com os tagetes (estátuas ou cravo-de-defunto) sendo os primeiros a ir para a compostagem. No entanto, essa pressa elimina a proteção natural do solo e a chance de um saneamento gratuito. Manter os caules e raízes dessas flores nos canteiros atua como um antisséptico natural, combatendo larvas de pragas e esporos de fungos mesmo sob a neve.
Mesmo após as primeiras geadas matarem a parte aérea, os tagetes continuam atuando como "faxineiros" do terreno. Seus tecidos contêm tiofenos, compostos que inibem o desenvolvimento de microflora patogênica, combatendo a podridão radicular e larvas de nematoides. Manter esses resíduos no local cria uma zona de exclusão para doenças que tentariam hibernar no solo.
Os caules dos tagetes são fontes de matéria orgânica rica em potássio e nitrogênio. Em vez de transportar a biomassa para a composteira e devolvê-la ao canteiro na primavera, é mais eficiente deixá-la no local. Durante o inverno, as fibras se decompõem e transformam-se em húmus, reduzindo a dependência de fertilizantes sintéticos, como a ureia, no início da primavera.
|Parte da Planta
|Benefício para o Solo
|Sistema Radicular
|Descompacta camadas profundas e combate nematoides.
|Caules e Folhas
|Fornecem nitrogênio e potássio durante a decomposição.
|Óleos Essenciais
|Inibem o desenvolvimento de mofo e fungos patogênicos.
O solo exposto durante o inverno sofre com a lixiviação e o congelamento profundo, prejudicando microrganismos benéficos. Os resíduos secos funcionam como cobertura (mulching), retendo a neve e evitando a formação de crostas de gelo. Essa camada protege nutrientes aplicados em preparações de outono, impedindo que sejam lavados pelas águas do degelo.
Transformação de resíduos florais em fertilizante natural com intervenção mínima.
Mantenha as raízes no solo para que a decomposição ocorra naturalmente nas camadas profundas.
Corte os caules com tesoura de poda e distribua-os em uma camada uniforme sobre a superfície do canteiro.
Cubra a matéria orgânica com uma camada de terra de 2 a 3 centímetros para acelerar o processo.
Na primavera, utilize um escardilador ou ancinho para misturar os resíduos decompostos ao solo.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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