O segredo do plantio de malvas no final do verão para evitar estufas

Semear malvas no final do verão permite a obtenção de arbustos vigorosos com flores dobradas gigantes já na temporada seguinte, eliminando a necessidade de mudas em estufa. O plantio direto no solo em agosto promove o endurecimento natural da planta; as sementes enraízam e entram no período de dormência em fase ideal, o que assegura uma floração exuberante em julho, com plantas que podem atingir 2,5 metros de altura.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Мальва в цвету

Técnica de semeadura em agosto

A malva (ou rosa-de-estoca) desenvolve-se melhor com intervenção mínima. Em agosto, o solo ainda mantém o calor do verão, enquanto o frescor noturno estimula a formação de um sistema radicular robusto em vez de excesso de massa foliar. A escolha do local é crucial: a planta exige sol pleno e não tolera solo encharcado. Para preparar a área, recomenda-se revirar a terra com a profundidade de uma pá e adicionar húmus.

"Ao semear a malva em agosto, é fundamental manter uma distância de pelo menos 50 centímetros entre as covas. O arbusto adulto ocupa bastante espaço e necessita de boa ventilação para prevenir a ferrugem", afirmou Alexey Danilov , especialista em culturas de campo aberto.

As sementes devem ser enterradas a 1-2 cm de profundidade. Recomenda-se colocar de 2 a 3 sementes por cova para compensar possíveis falhas na germinação; após a emergência, deve-se manter apenas o broto mais forte.

Parâmetro de Plantio Recomendação Profundidade da semente 1-2 centímetros Espaçamento entre plantas 40-50 centímetros Exposição solar Sol pleno / raios diretos Tipo de solo Solto, drenado e franco-argiloso

Cuidados e manutenção

Por ser uma planta bienal, a malva desenvolve apenas uma roseta de folhas no primeiro ano, que hiberna sob o solo. A haste floral surge apenas no segundo ano. Um erro comum é tentar forçar a floração precoce com doses excessivas de nitrogênio, o que impede a planta de se preparar para o frio e pode causar a morte por geada. O ideal é utilizar métodos orgânicos suaves.

"Para garantir que a malva passe bem pelo inverno, basta regar abundantemente logo após a semeadura. Se o outono for seco, repita a rega em setembro para que as raízes acumulem umidade", explicou Olga Semenova , agrônoma consultora.

Embora seja resistente, plantios muito densos favorecem o surgimento de fungos. Para prevenir a ferrugem (manchas alaranjadas no verso das folhas), evite molhar as folhagens e mantenha o espaçamento adequado. Caso surjam sintomas, remova e queime as folhas afetadas imediatamente.

Uso no paisagismo

Devido à sua altura, a malva é ideal para o fundo de canteiros, servindo como uma "parede floral" para esconder cercas ou muros. As flores, com diâmetro de até 15 cm, variam do branco ao quase preto, florescendo de julho até as primeiras geadas e atraindo polinizadores.

"A malva combina perfeitamente com delphiniums e lupinos, criando a estética clássica de jardins rurais. O ponto principal é oferecer suporte ou tutoramento caso a região sofra com ventos fortes", destacou Irina Kolesnikova , consultora de jardinagem.

Como realizar o plantio de agosto Método para obter flores exuberantes no segundo ano através da semeadura direta no solo. Etapa 1. Preparação do solo Escolha um local com sol pleno, revire a terra com uma pá e incorpore húmus para garantir a nutrição. Etapa 2. Semeadura Abra covas com espaçamento de 40 a 50 cm, coloque 2 a 3 sementes por furo e cubra com 1-2 cm de terra. Etapa 3. Irrigação inicial Regue abundantemente logo após o plantio para estimular a germinação. Etapa 4. Seleção de mudas Após a emergência dos brotos, mantenha apenas a planta mais vigorosa por cova. Etapa 5. Hidratação de outono Se houver seca em setembro, regue novamente para que a roseta tenha umidade suficiente para hibernar.

Perguntas Frequentes

É necessário cobrir a malva no inverno?

Em regiões com invernos rigorosos e sem neve, as rosetas podem ser cobertas com turfa seca ou galhos de pinheiro. Na maioria dos casos, a cobertura natural de neve é suficiente.

Por que a planta não floresceu no primeiro ano?

Trata-se de uma característica biológica. Como bienal, ela utiliza o primeiro ciclo para desenvolver raízes e acumular energia; a floração ocorre apenas no segundo ano.

Posso usar sementes colhidas do meu próprio jardim?

Sim, porém, se houver diferentes variedades próximas, pode ocorrer polinização cruzada, resultando na perda da cor original ou das características de flores dobradas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.