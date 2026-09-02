Controle de ervas daninhas evita infestação na primavera

Após a colheita do alho ou das batatas precoces, é comum que os canteiros fiquem vazios em meados de agosto. No entanto, este período é crítico: com mais luz e espaço, as ervas daninhas aceleram a produção de sementes para colonizar a horta na temporada seguinte. Apenas cortar a grama neste estágio costuma ser insuficiente, pois muitas plantas conseguem completar a maturação dos frutos mesmo em caules cortados.
Diversas espécies anuais apresentam alta prolificidade ao final do verão. Um exemplo notável é a Galinsoga parviflora (conhecida como galinsoga), que frutifica intensamente de julho a setembro, produzindo milhares de sementes com longa viabilidade no solo.
Nesta fase, a capina deixa de ser uma medida para salvar a colheita atual e passa a ser preventiva. O objetivo principal é interromper o ciclo de reprodução, evitando que espécimes de beldroegas ou outras invasoras contaminem a área por anos.
Quando a planta entra em floração ativa ou formação de frutos, a técnica de limpeza deve mudar. Plantas maduras não devem ser deixadas entre as linhas nem depositadas em pilhas de compostagem fria, sob risco de reinfestação do solo.
Para evitar que as sementes caiam durante a remoção, recomenda-se cortar a parte superior da planta e depositá-la diretamente em um balde antes de extrair a raiz. Essa precisão reduz drasticamente o esforço de capina na primavera seguinte.
Áreas sem cobertura vegetal tornam-se focos de crescimento acelerado para invasoras. Para evitar que a horta se torne um terreno baldio, a terra livre deve ser plantada com adubos verdes (estatégia de cobertura) ou densamenteCoberta com mulch (mulching). A camada de cobertura orgânica conserva a umidade e bloqueia a luz necessária para a germinação das sementes.
|Estado da planta
|Ação recomendada
|Início da floração
|Capina manual ou corte superficial
|Sementes formadas
|Remover da área e queimar as extremidades
|Canteiros vazios infestados
|Revirar o solo e semear adubos verdes
|Bordas e caminhos
|Corte antes da abertura das flores
Remoção de ervas daninhas em fase de semente para evitar a infestação futura, focando na contenção da dispersão.
Sempre que a planta apresentar sementes formadas, corte as pontas e coloque-as em um balde antes de arrancar a raiz para evitar a queda de sementes no solo.
Transporte a planta para fora da área de cultivo e proceda com a queima ou fermentação profunda, garantindo que as sementes não amadureçam no local.
Cubra a área limpa com mulch ou semeie adubos verdes para bloquear a luz e inibir a germinação de sementes remanescentes.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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