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Biohúmus recupera a fertilidade do solo após a colheita do alho

Jardim

Recuperação do solo após a colheita do alho

A colheita do alho frequentemente deixa o solo compactado, com estrutura degradada e baixa atividade biológica. Por ser uma cultura com alta demanda nutricional, o cultivo prolongado no mesmo local pode levar a terra a um estado crítico de exaustão.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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O impacto dos fitoncidas e a reativação biológica

Um dos principais problemas após o ciclo do alho é a redução da microbiota benéfica. A planta libera fitoncidas potentes que, embora combatam patógenos, também eliminam microrganismos essenciais para a fertilidade do solo.

Para reverter esse quadro, recomenda-se o uso de biohúmus — um concentrado natural produzido por minhocas. Diferente do esterco fresco, o biohúmus não introduz sementes de ervas daninhas ou larvas de pragas, permitindo a aplicação imediata.

"O biohúmus atua como um estimulante. Após o alho, a terra costuma estar compactada, e este substrato ajuda a recuperar a porosidade e a capacidade de retenção de água", afirma Olga Semenova, agrônoma consultora.

Técnica de aplicação do biohúmus

A recuperação da fertilidade exige precisão na aplicação. Após a limpeza dos resíduos vegetais, o material deve ser distribuído na superfície seguindo as seguintes diretrizes:

  • Dosagem: De 0,5 a 1 litro por metro quadrado.
  • Profundidade: Incorporação leve nos primeiros 5 a 7 cm do solo com rastelo ou enxada.
"É fundamental não expor o biohúmus ao sol. A radiação ultravioleta prejudica os microrganismos; por isso, ele deve ser misturado ao solo imediatamente após a distribuição", alerta o pedólogo Igor Lytkin.
Problema do Solo Ação de Recuperação Objetivo
Exaustão Nutricional Aplicação de biohúmus (até 1L/m²) Reposição orgânica
Compactação Relação de profundidade 5-7 cm Aeração do substrato
Baixa Microbiota Irrigação pós-organização Ativação biológica

Equilíbrio Biológico e Temporalidade

A aplicação de biohúmus logo após a colheita permite restaurar o equilíbrio biológico sem aguardar a primavera. Isso é decisivo para quem planeja utilizar adubos verdes (como mostarda ou fazélia) ou culturas de outono, pois solos enriquecidos retêm melhor a umidade e aquecem mais rapidamente.

"A recuperação outonal é mais eficiente que a primaveril. Durante o inverno, os microrganismos se adaptam, resultando em um substrato maduro e pronto para nutrir as plantas desde o primeiro dia do plantio", resume Alexey Danilov, especialista em culturas hortícolas.

Perguntas Frequentes sobre a Recuperação do Solo

É possível substituir o biohúmus por esterco fresco?
Não é recomendado. O esterco fresco pode eliminar a microbiota remanescente e introduzir sementes de plantas invasoras. O biohúmus é uma matéria orgânica estabilizada que atua de forma suave.

A dose de biohúmus varia conforme o tipo de solo?
Sim. Em solos argilosos (mais pesados), recomenda-se a dose máxima de 1 litro/m² para acelerar a descompactação. Em solos arenosos (leves), 0,5 litro costumam ser suficientes.

Deve-se realizar a aração profunda após a adubação?
Não. A revolvimento profundo altera as camadas do solo. É suficiente realizar o revolvimento superficial até 10 cm para misturar o biohúmus à terra.

O que plantar após essa recuperação?
Adubos verdes ou folhosas são ideais. Para a temporada seguinte, a área estará apta para cultivar pepinos, abobrinhas ou outras cucurbitáceas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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