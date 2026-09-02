Biohúmus recupera a fertilidade do solo após a colheita do alho

A colheita do alho frequentemente deixa o solo compactado, com estrutura degradada e baixa atividade biológica. Por ser uma cultura com alta demanda nutricional, o cultivo prolongado no mesmo local pode levar a terra a um estado crítico de exaustão.
Um dos principais problemas após o ciclo do alho é a redução da microbiota benéfica. A planta libera fitoncidas potentes que, embora combatam patógenos, também eliminam microrganismos essenciais para a fertilidade do solo.
Para reverter esse quadro, recomenda-se o uso de biohúmus — um concentrado natural produzido por minhocas. Diferente do esterco fresco, o biohúmus não introduz sementes de ervas daninhas ou larvas de pragas, permitindo a aplicação imediata.
A recuperação da fertilidade exige precisão na aplicação. Após a limpeza dos resíduos vegetais, o material deve ser distribuído na superfície seguindo as seguintes diretrizes:
|Problema do Solo
|Ação de Recuperação
|Objetivo
|Exaustão Nutricional
|Aplicação de biohúmus (até 1L/m²)
|Reposição orgânica
|Compactação
|Relação de profundidade 5-7 cm
|Aeração do substrato
|Baixa Microbiota
|Irrigação pós-organização
|Ativação biológica
A aplicação de biohúmus logo após a colheita permite restaurar o equilíbrio biológico sem aguardar a primavera. Isso é decisivo para quem planeja utilizar adubos verdes (como mostarda ou fazélia) ou culturas de outono, pois solos enriquecidos retêm melhor a umidade e aquecem mais rapidamente.
É possível substituir o biohúmus por esterco fresco?
Não é recomendado. O esterco fresco pode eliminar a microbiota remanescente e introduzir sementes de plantas invasoras. O biohúmus é uma matéria orgânica estabilizada que atua de forma suave.
A dose de biohúmus varia conforme o tipo de solo?
Sim. Em solos argilosos (mais pesados), recomenda-se a dose máxima de 1 litro/m² para acelerar a descompactação. Em solos arenosos (leves), 0,5 litro costumam ser suficientes.
Deve-se realizar a aração profunda após a adubação?
Não. A revolvimento profundo altera as camadas do solo. É suficiente realizar o revolvimento superficial até 10 cm para misturar o biohúmus à terra.
O que plantar após essa recuperação?
Adubos verdes ou folhosas são ideais. Para a temporada seguinte, a área estará apta para cultivar pepinos, abobrinhas ou outras cucurbitáceas.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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