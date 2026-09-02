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Abóbora Kroshka une polpa doce e alta resistência no jardim

Jardim

Abóbora doce de polpa densa: variedade Kroshka une resistência e sabor

Abóbora com polpa doce e densa costuma ser rara nos canteiros por erros na escolha de sementes ou caprichos do clima. Muitos jardineiros acostumaram-se a que frutos grandes são aguados e servem só para ração animal, mas certas variedades contestam essa ideia, acumulando açúcares mesmo em verões frescos. A busca pelo ideal para sobremesas e frutas cristalizadas costuma levar a variedades de frutos pequenos, mas muito produtivas, capazes de se conservar até a safra seguinte sem perder o sabor.

Поле тыкв осенним вечером
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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Variedade Kroshka: rusticidade e produtividade

A variedade Kroshka pertence a plantas trepadeiras que se destacam pela alta vitalidade. Diferente de muitas irmãs muscat, esta abóbora não teme geadas de retorno nem bruscas variações de temperatura. O período desde a emergência das primeiras plântulas até a colheita plena leva de 115 a 125 dias. Com manejo adequado, uma planta rende de 5 a 7 quilos de frutos, que toleram bem o transporte e longa armazenagem no porão.

"A principal vantagem da Kroshka está na capacidade de resistir à antracnose, que costuma dizimar plantios em períodos chuvosos. Esta abóbora perdoa ao jardineiro pequenos deslizes na rega, mantendo a estrutura da polpa densa e tenra ao mesmo tempo", explicou em conversa com a Pravda.Ru a agrônoma-consultora para jardineiros Olga Semyonova.

Fator importante no cultivo é a preparação do local, pois as trepadeiras ocupam área significativa. A resistência a doenças torna esta opção atrativa para quem não quer usar química extra no terreno. A casca cinza densa protege de forma confiável a parte interna de agressões externas, permitindo que a colheita se conserve até a primavera em local seco comum a cerca de +10 °C.

Potencial culinário e sinais de maturação

O segredo da popularidade desta variedade está na cor da polpa. O tom alaranjado intenso indica diretamente alto teor de carotenóides e açúcares naturais. Na cozinha, tais frutos são versáteis: de cremes clássicos com gengibre a recheios para confeitaria e frutas cristalizadas caseiras. Graças à doçura que por vezes supera o caramelo, em mingaus ou sobremesas da Kroshka pode-se adicionar significativamente menos açúcar.

"Para entender o quão bem-sucedido será o prato, basta cortar um pequeno pedaço de polpa crua. Se ela estala e tem gosto doce pronunciado, significa que a concentração de açúcares é máxima. Para preservar essas propriedades, os frutos devem ser colhidos a tempo, não permitindo sua sobrematuração no pé", observou em conversa com a Pravda.Ru o especialista em culturas hortícolas de campo aberto Alexey Danilov.

Ao usar a abóbora em conservas ou mingaus, revela-se outra propriedade importante — a densidade. A polpa não vira papa amorfa no tratamento térmico, mantendo a forma dos gomos. Isso torna a variedade insubstituível para assar com mel ou preparar guarnições. A escolha correta do prazo de plantio garantirá à cozinha produto saudável por todo o inverno.

"Para obter frutos verdadeiramente doces, é importante vigiar a composição do solo. Em terras pobres a abóbora crescerá, mas não acumulará aquele aroma pelo qual é valorizada. A incorporação de orgânicos e adubos potássicos na segunda metade do verão afeta diretamente a qualidade da colheita", enfatizou em conversa com a Pravda.Ru o cientista do solo Igor Lytkin.

A inspeção regular dos arbustos permite notar a tempo a necessidade de adubação ou remoção de ovários excedentes, para que a planta direcione todas as forças à formação de vários frutos grandes e doces. Tal processo de normalização da colheita é especialmente importante em regiões com verão curto.

Características da variedade

Característica Valor / Particularidade
Período de maturação Médio-tardio (115–125 dias)
Peso de um fruto 2–3 kg (colheita total até 7 kg por planta)
Sabor da polpa Muito doce, açucarado
Conservação Alta, até meia ano ou mais

Verificação especializada: agrônoma-consultora para jardineiros Olga Semyonova, especialista em culturas hortícolas de campo aberto Alexey Danilov, cientista do solo Igor Lytkin.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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