Como identificar e combater a mosca-da-cenoura na horta

Folhas de cenoura que assumem tons bronzeados ou avermelhados, mesmo com regas regulares, costumam indicar a presença de pragas. O dano principal ocorre na raiz, que apresenta túneis escuros e desenvolve um sabor amargo, tornando o alimento impróprio para o consumo. A mosca-da-cenoura pode comprometer grande parte da colheita se as hortas não forem protegidas adequadamente.
Identificação dos sinais iniciais e verificação da integridade do корнеплод.
Verifique se as folhas murcham mesmo com a terra úmida ou se mudam de cor para tons bronze/vermelho.
Arranque um exemplar suspeito para verificar a presença de fissuras sinuosas e cavidades internas causadas pelas larvas.
Remova e destrua as plantas infectadas imediatamente, evitando colocá-las na compostagem para não propagar a praga.
Como o inseto é atraído pelo odor, a estratégia principal consiste em mascarar o aroma da cenoura ou criar barreiras físicas. O plantio consorciado com alho ou cebola confunde a praga devido ao cheiro forte dessas culturas.
Outra opção é a cobertura do solo (mulching) com serragem de coníferas ou pó de tabaco, em camadas de 3 a 5 cm, o que dificulta a postura dos ovos. Para isolamento total, recomenda-se o uso de manta agrotextil branca (densidade de até 30 g/m²), fixando bem as bordas ao solo.
|Método de Proteção
|Princípio de Ação
|Plantio Consorciado
|O odor de cebola e alho mascara a cenoura.
|Mulching de Coníferas
|Barreira física contra a postura de ovos no solo.
|Manta Agrotextil
|Isolamento físico completo contra insetos.
|Canteiros Elevados
|Afasta a cultura da zona de voo baixo da mosca.
A vigilância deve ser redobrada no final de maio e na segunda quinzena de julho, períodos de maior atividade da praga. A aeração regular do solo entre as linhas ajuda a destruir os casulos das pupas.
Se as medidas naturais forem insuficientes, o uso do bioinseticida Fitoverm é indicado antes da fase de formação intensa dos frutos, visando evitar a acumulação de resíduos tóxicos no alimento.
O momento do plantio influencia a incidência da mosca?
Sim. Semeaduras muito precoces ou tardias podem evitar os picos de voo do inseto, reduzindo as chances de oviposição.
Cenouras atingidas podem ser consumidas?
São comestíveis após a remoção das partes danificadas, porém costumam apresentar sabor amargo e perda de propriedades nutricionais.
O óleo de piche (alcatrão) é eficaz?
Sim, o odor forte do piche de bétula afasta a praga. Pode ser aplicado em serragem ou panos colocados ao longo dos canteiros.
A limpeza de ervas daninhas é necessária?
Sim. O excesso de mato aumenta a umidade e a sombra, criando o ambiente ideal para a proliferação da mosca.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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