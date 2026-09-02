Como identificar e combater a mosca-da-cenoura na horta

Como identificar e combater a mosca-da-cenoura

Folhas de cenoura que assumem tons bronzeados ou avermelhados, mesmo com regas regulares, costumam indicar a presença de pragas. O dano principal ocorre na raiz, que apresenta túneis escuros e desenvolve um sabor amargo, tornando o alimento impróprio para o consumo. A mosca-da-cenoura pode comprometer grande parte da colheita se as hortas não forem protegidas adequadamente.

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Como detectar a praga precocemente Identificação dos sinais iniciais e verificação da integridade do корнеплод. Etapa 1. Observação da folhagem Verifique se as folhas murcham mesmo com a terra úmida ou se mudam de cor para tons bronze/vermelho. Etapa 2. Amostragem da raiz Arranque um exemplar suspeito para verificar a presença de fissuras sinuosas e cavidades internas causadas pelas larvas. Etapa 3. Descarte seguro Remova e destrua as plantas infectadas imediatamente, evitando colocá-las na compostagem para não propagar a praga.

"A regra principal no cuidado com a cenoura é nunca realizar o raleio das mudas durante o pico do sol. O cheiro da folhagem recém-cortada atrai moscas de longe. O trabalho deve ser feito apenas à noite, e as plantas removidas devem ser levadas para longe da horta", explicou a consultora de trabalhos sazonais de jardim Irina Kolesnikova

Métodos de proteção e prevenção

Como o inseto é atraído pelo odor, a estratégia principal consiste em mascarar o aroma da cenoura ou criar barreiras físicas. O plantio consorciado com alho ou cebola confunde a praga devido ao cheiro forte dessas culturas.

Outra opção é a cobertura do solo (mulching) com serragem de coníferas ou pó de tabaco, em camadas de 3 a 5 cm, o que dificulta a postura dos ovos. Para isolamento total, recomenda-se o uso de manta agrotextil branca (densidade de até 30 g/m²), fixando bem as bordas ao solo.

Método de Proteção Princípio de Ação Plantio Consorciado O odor de cebola e alho mascara a cenoura. Mulching de Coníferas Barreira física contra a postura de ovos no solo. Manta Agrotextil Isolamento físico completo contra insetos. Canteiros Elevados Afasta a cultura da zona de voo baixo da mosca.

"A mosca-da-cenoura raramente voa acima de quarenta centímetros. Canteiros elevados funcionam como um obstáculo natural. Caso ocorra a infestação, exemplares atingidos não devem ir para a compostagem", afirmou o especialista em culturas hortícolas de campo aberto Alexey Danilov

Gestão do solo e controle biológico

A vigilância deve ser redobrada no final de maio e na segunda quinzena de julho, períodos de maior atividade da praga. A aeração regular do solo entre as linhas ajuda a destruir os casulos das pupas.

Se as medidas naturais forem insuficientes, o uso do bioinseticida Fitoverm é indicado antes da fase de formação intensa dos frutos, visando evitar a acumulação de resíduos tóxicos no alimento.

"As larvas hibernam no solo. Por isso, a aeração profunda no outono e o respeito ao rodízio de culturas são fundamentais para eliminar as condições de reprodução do inseto", acrescentou o pedólogo Igor Lytkin

Perguntas Frequentes

O momento do plantio influencia a incidência da mosca?

Sim. Semeaduras muito precoces ou tardias podem evitar os picos de voo do inseto, reduzindo as chances de oviposição.

Cenouras atingidas podem ser consumidas?

São comestíveis após a remoção das partes danificadas, porém costumam apresentar sabor amargo e perda de propriedades nutricionais.

O óleo de piche (alcatrão) é eficaz?

Sim, o odor forte do piche de bétula afasta a praga. Pode ser aplicado em serragem ou panos colocados ao longo dos canteiros.

A limpeza de ervas daninhas é necessária?

Sim. O excesso de mato aumenta a umidade e a sombra, criando o ambiente ideal para a proliferação da mosca.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.