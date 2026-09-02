Como identificar a maturidade de colheita em maçãs peras e ameixas

A colheita de frutas deve ocorrer na fase de maturidade de colheita: quando os frutos atingem o peso e a coloração adequados, soltam-se facilmente do pedúnculo, mas ainda permanecem firmes. Aguardar que a fruta amoleça na árvore provoca a supermaturação, queda prematura e redução drástica do tempo de armazenamento.

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O momento ideal para a colheita depende da maturidade técnica de cada variedade, sendo determinado pelas condições climáticas e pelo estado dos frutos, e não por datas fixas no calendário.

Como realizar a colheita de frutas O objetivo é retirar os frutos no ponto exato para garantir a conservação e a qualidade do sabor, evitando danos às gemas da árvore. Etapa 1. Verificação de cor e desprendimento Em maçãs e peras, observe a mudança da cor da casca do verde para o amarelo-esbranquiçado ou amarelo claro (conforme a variedade). O fruto deve se soltar do ramo com um leve movimento para cima ou para o lado; se for necessário forçar ou puxar, a fruta ainda não está pronta. Etapa 2. Análise de sementes e sabor (Maçãs) Corte exemplares de controle para verificar as sementes: elas devem estar totalmente marrons, não brancas ou rosadas. Combine isso com a degustação; o fruto está pronto quando a acidez diminui e o sabor se equilibra. Etapa 3. Colheita antecipada de peras Colha as peras enquanto ainda estão firmes, quando a cor clareia e as lenticelas (pontos na casca) tornam-se esverdeadas. O fruto deve ceder ao dobrar levemente o ramo. Após a colheita, elas amadurecem em local fresco por 5 a 14 dias. Etapa 4. Controle de ameixas As ameixas estão prontas ao atingirem a cor da variedade, apresentarem a camada cerosa característica (pruína) e ficarem levemente macias próximo ao pedúnculo, mantendo a firmeza. Diferente das peras, as ameixas não amadurecem após colhidas; portanto, devem ser retiradas apenas quando maduras. Etapa 5. Técnica de remoção Segure o fruto com a palma da mão, gire levemente e levante para cima, garantindo que a haste permaneça presa ao fruto. Evite puxar para baixo, pois isso pode romper as gemas e reduzir a colheita do ano seguinte. Etapa 6. Resfriamento e triagem Leve as frutas imediatamente para a sombra ou local fresco. Não utilize água na casca, pois a umidade favorece o apodrecimento. Separe os frutos intactos para armazenamento prolongado e os danificados para processamento imediato.

Fruta Temperatura de Armazenamento Sinal de Colheita Principal Maçãs e Peras 0 a +4 °C Mudança de cor e desprendimento fácil Ameixas +2 a +6 °C Presença de pruína e cor característica

O especialista afirma: O jardineiro prático Sergei Mikheev ressalta que os prazos de colheita podem variar significativamente entre regiões. Como exemplo, a variedade "Belyy naliv" pode ser colhida em julho no sul ou em agosto em regiões centrais; por isso, deve-se confiar nos sinais biológicos do fruto e não em datas fixas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.