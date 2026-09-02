Técnicas de drenagem e luz definem sucesso de jardins de primavera em agosto

Agosto é o período ideal para estruturar a base dos jardins de primavera. Com o solo ainda aquecido, torna-se mais fácil visualizar falhas no layout do espaço e ajustar a composição vegetal antes do plantio. Antecipar essa etapa reduz a pressa na primavera e permite que a floração ocorra mais cedo.
A escolha técnica do local é decisiva para evitar a perda de bulbos e garantir a adaptação de espécies perenes exigentes.
Um erro comum no planejamento é a escolha de áreas baixas onde a água acumula após chuvas. Plantas bulbosas exigem solos com alta permeabilidade; o excesso de umidade na zona radicular provoca a podridão do material de plantio.
Se a água permanecer na superfície por mais de 24 horas, é necessário buscar terrenos mais elevados ou implementar sistemas de escoamento.
Muitos jardineiros evitam plantar flores próximas a árvores por causa da sombra projetada no verão. No entanto, bulbos de floração precoce completam seu ciclo antes que a folhagem densa das árvores se desenvolva.
Isso torna os círculos ao redor dos troncos locais viáveis para as primeiras flores da primavera, integrando-as à paisagem natural.
Plantios isolados tendem a desaparecer na paisagem. Composições em grupos geram manchas de cor mais intensas e maior impacto visual. Como as perenes ainda mantêm seu tamanho adulto em agosto, é o momento certo para delimitar as fronteiras do canteiro com base nas dimensões reais das plantas.
Esse planejamento evita a competição por nutrientes e impede que o canteiro se torne excessivamente denso no futuro.
|Condição do Terreno
|Recomendação de Plantio
|Áreas baixas com acúmulo de água
|Descartar local ou elevar o nível do canteiro
|Sob árvores decíduas
|Utilizar para espécies de floração precoce
|Encostas com sol pleno
|Ideal para a maioria das tulipas
Quando iniciar a marcação dos canteiros?
Em agosto, pois as perenes estão em seu tamanho máximo, permitindo calcular a distância exata entre as plantas.
É possível usar areia para melhorar a drenagem?
Sim. A adição de areia grossa no fundo das covas melhora o escoamento da água e previne o apodrecimento dos bulbos.
O que fazer em jardins com sombra predominante?
Optar por espécies tolerantes à sombra ou concentrar os plantios ao longo das paredes voltadas para o sul.
Qual a importância da densidade do plantio?
Plantios excessivamente densos causam déficit nutricional e facilitam a propagação de doenças. Deve-se respeitar os intervalos técnicos indicados pelo fabricante.
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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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