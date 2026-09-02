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Técnicas de drenagem e luz definem sucesso de jardins de primavera em agosto

Jardim

Planejamento de canteiros em agosto: como evitar erros na escolha do local

Agosto é o período ideal para estruturar a base dos jardins de primavera. Com o solo ainda aquecido, torna-se mais fácil visualizar falhas no layout do espaço e ajustar a composição vegetal antes do plantio. Antecipar essa etapa reduz a pressa na primavera e permite que a floração ocorra mais cedo.

Сад весной
Photo: flickr.com by Johan Neven, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сад весной

A escolha técnica do local é decisiva para evitar a perda de bulbos e garantir a adaptação de espécies perenes exigentes.

Drenagem: o fator crítico para a sobrevivência

Um erro comum no planejamento é a escolha de áreas baixas onde a água acumula após chuvas. Plantas bulbosas exigem solos com alta permeabilidade; o excesso de umidade na zona radicular provoca a podridão do material de plantio.

Se a água permanecer na superfície por mais de 24 horas, é necessário buscar terrenos mais elevados ou implementar sistemas de escoamento.

"Se as raízes ficam constantemente em água fria, até o material bulboso mais saudável apodrecerá antes da primavera. Ao trabalhar o solo, considere sempre a condutividade hidráulica, especialmente em áreas de depressão", afirma o pedólogo Igor Lytkin.

Luz e sombreamento sob as copas das árvores

Muitos jardineiros evitam plantar flores próximas a árvores por causa da sombra projetada no verão. No entanto, bulbos de floração precoce completam seu ciclo antes que a folhagem densa das árvores se desenvolva.

Isso torna os círculos ao redor dos troncos locais viáveis para as primeiras flores da primavera, integrando-as à paisagem natural.

"É comum ignorar áreas sob árvores decíduas. Em abril, há sol suficiente para as espécies precoces que demandam luz na fase de crescimento, mas preferem a meia-sombra durante o período de repouso", explica Pavel Korneev, especialista em manutenção de jardins.

Composição e volume vegetal

Plantios isolados tendem a desaparecer na paisagem. Composições em grupos geram manchas de cor mais intensas e maior impacto visual. Como as perenes ainda mantêm seu tamanho adulto em agosto, é o momento certo para delimitar as fronteiras do canteiro com base nas dimensões reais das plantas.

Esse planejamento evita a competição por nutrientes e impede que o canteiro se torne excessivamente denso no futuro.

"No design, considere sempre o tamanho final das plantas. Se os bulbos forem plantados muito próximos a perenes agressivas, estas suprimirão as flores precoces em poucas temporadas", alerta o jardineiro Sergey Mikheev.
Condição do Terreno Recomendação de Plantio
Áreas baixas com acúmulo de água Descartar local ou elevar o nível do canteiro
Sob árvores decíduas Utilizar para espécies de floração precoce
Encostas com sol pleno Ideal para a maioria das tulipas

Perguntas frequentes sobre planejamento de canteiros

Quando iniciar a marcação dos canteiros?
Em agosto, pois as perenes estão em seu tamanho máximo, permitindo calcular a distância exata entre as plantas.

É possível usar areia para melhorar a drenagem?
Sim. A adição de areia grossa no fundo das covas melhora o escoamento da água e previne o apodrecimento dos bulbos.

O que fazer em jardins com sombra predominante?
Optar por espécies tolerantes à sombra ou concentrar os plantios ao longo das paredes voltadas para o sul.

Qual a importância da densidade do plantio?
Plantios excessivamente densos causam déficit nutricional e facilitam a propagação de doenças. Deve-se respeitar os intervalos técnicos indicados pelo fabricante.

Leia também:
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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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