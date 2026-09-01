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Folhas de batata escurecidas podem indicar três problemas distintos

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Folhas de batata escurecidas: como identificar a causa

O escurecimento da rama da batateira é frequentemente confundido com um problema único, mas as origens variam entre infecções fúngicas, ataques bacterianos ou estresse fisiológico do solo. Aplicar defensivos sem critério pode ser ineficaz e sobrecarregar a planta desnecessariamente.

Картофель
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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Sinais e diagnósticos prováveis

O escurecimento raramente atinge toda a planta de imediato. A chave para a identificação está na origem da mancha e na evolução do tecido afetado.

Sinais Hipótese Verificação
Manchas escuras nas folhas que evoluem para o caule Requeima (Fitóftora) Presença de esporos cinzentos no verso da folha em clima úmido
Manchas aquosas e aspecto "encharcado" no caule e folhas Podridão Bacteriana Amolecimento dos tecidos e odor característico ao romper o caule
Morte localizada de tecidos após seca extrema ou excesso de água Estresse Fisiológico / Podridão Seca Análise da umidade do solo e estado das raízes

Segundo a fitopatologista Natalia Drozdova, as manchas aquosas típicas de infecções bacterianas diferem das necrose secas de origem fúngica: as primeiras progridem mais rápido em alta umidade e causam o amolecimento dos tecidos.

Procedimentos de verificação

Como analisar o dano foliar

Ações para validar a causa antes de iniciar qualquer tratamento químico.

Etapa 1. Inspeção do verso foliar

Verificar a parte inferior das folhas. A presença de um revestimento pulverulento (esporos) confirma a natureza fúngica.

Etapa 2. Análise do histórico climático

Avaliar se o escurecimento coincidiu com quedas bruscas de temperatura ou seca severa para identificar causas fisiológicas.

Etapa 3. Mapeamento do dano

Observar se o problema é uniforme em toda a área (indicativo de infecção) ou ocorre em focos isolados (danos pontuais ou pragas).

Enquanto o diagnóstico não é confirmado, a medida recomendada é a remoção manual das folhas e caules mais afetados para reduzir a carga infecciosa. É essencial revisar o regime de irrigação: o excesso de água favorece podridões, enquanto a carência severa fragiliza a planta contra patógenos.

Quando buscar auxílio especializado

Recomenda-se consultar um agrônomo ou laboratório nos seguintes casos:

  • O escurecimento avança rapidamente mesmo após ajustes de manejo;
  • Há morte massiva de plantas no cultivo;
  • Os sintomas persistem após a correção da rega e da adubação.

A eficácia das medidas iniciais deve ser monitorada através do crescimento de novas folhas saudáveis e da interrupção da expansão das manchas escuras nos tecidos sãos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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