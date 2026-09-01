Folhas de batata escurecidas podem indicar três problemas distintos

O escurecimento da rama da batateira é frequentemente confundido com um problema único, mas as origens variam entre infecções fúngicas, ataques bacterianos ou estresse fisiológico do solo. Aplicar defensivos sem critério pode ser ineficaz e sobrecarregar a planta desnecessariamente.
O escurecimento raramente atinge toda a planta de imediato. A chave para a identificação está na origem da mancha e na evolução do tecido afetado.
|Sinais
|Hipótese
|Verificação
|Manchas escuras nas folhas que evoluem para o caule
|Requeima (Fitóftora)
|Presença de esporos cinzentos no verso da folha em clima úmido
|Manchas aquosas e aspecto "encharcado" no caule e folhas
|Podridão Bacteriana
|Amolecimento dos tecidos e odor característico ao romper o caule
|Morte localizada de tecidos após seca extrema ou excesso de água
|Estresse Fisiológico / Podridão Seca
|Análise da umidade do solo e estado das raízes
Segundo a fitopatologista Natalia Drozdova, as manchas aquosas típicas de infecções bacterianas diferem das necrose secas de origem fúngica: as primeiras progridem mais rápido em alta umidade e causam o amolecimento dos tecidos.
Ações para validar a causa antes de iniciar qualquer tratamento químico.
Verificar a parte inferior das folhas. A presença de um revestimento pulverulento (esporos) confirma a natureza fúngica.
Avaliar se o escurecimento coincidiu com quedas bruscas de temperatura ou seca severa para identificar causas fisiológicas.
Observar se o problema é uniforme em toda a área (indicativo de infecção) ou ocorre em focos isolados (danos pontuais ou pragas).
Enquanto o diagnóstico não é confirmado, a medida recomendada é a remoção manual das folhas e caules mais afetados para reduzir a carga infecciosa. É essencial revisar o regime de irrigação: o excesso de água favorece podridões, enquanto a carência severa fragiliza a planta contra patógenos.
Recomenda-se consultar um agrônomo ou laboratório nos seguintes casos:
A eficácia das medidas iniciais deve ser monitorada através do crescimento de novas folhas saudáveis e da interrupção da expansão das manchas escuras nos tecidos sãos.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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Manchas escuras sob os olhos nem sempre indicam baixa qualidade do produto, pois certos fatores de preparação da pele podem anular a fixação do pigmento.