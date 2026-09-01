Guia de reanimação de gramados com orientações sobre rega e adubação

Estado de dormência: por que a grama muda de cor

Manchas marrons no gramado nem sempre significam a morte do tapete verde. O paisagista John Norman explica que, durante temperaturas extremas e déficit de umidade, a grama simplesmente entra em “dormência”. A planta interrompe o crescimento ativo e libera a massa verde para poupar recursos no rizoma. Assim que as condições se tornam mais úmidas e frescas, os processos vitais são retomados.

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"O principal erro dos proprietários no calor é tentar ‘afogar’ o gramado já amarelado com água gelada ao meio-dia. Isso cria choque térmico. A grama é uma cultura resistente, e sua capacidade de regeneração surpreende até agrônomos experientes", — afirmou em conversa com a Pravda.Ru a agrônoma-consultora para sítios Olga Semionova.

É importante entender que a seca costuma vir acompanhada de outros problemas. Por exemplo, devido à mudança brusca de umidade após chuvas raras, a batata racha, e o solo do gramado forma uma crosta densa que impede as raízes de respirarem.

Primeiros passos para a recuperação: ancinho e rega

O jardineiro Darren Raj recomenda começar a reanimação com limpeza mecânica. É necessário passar levemente o ancinho pelo terreno para remover caules secos e mortos (feltro) e soltar levemente a camada superior do solo. Isso permitirá que futuras chuvas ou a água de irrigação penetrem mais rápido até as raízes, em vez de escorrer pela superfície compactada.

"Se não houver chuvas naturais, o gramado deve ser regado estritamente duas vezes ao dia: bem cedo pela manhã e depois do pôr do sol. A rega diurna sob sol forte transforma as gotas de água em lentes, que queimarão de vez os restos de grama", — destacou em conversa com a Pravda.Ru o especialista em cuidados com o jardim Pavel Korneev.

Depois que o balanço hídrico começar a se restabelecer, pode-se pensar em complementos paisagísticos. Por exemplo, na borda do gramado ficam ótimos cultivares coloridos de espireia, que toleram melhor as variações de temperatura e mantêm o efeito decorativo a temporada toda.

Regras de adubação: granulados contra líquidos

Fertilizantes podem tanto ajudar quanto dar o golpe final no tapete danificado. Especialistas alertam contra o uso de composições líquidas contendo sulfato de ferro. Em condições de déficit de umidade, esse componente retira agressivamente os restos de seiva das plantas, agravando a desidratação.

Problema / Estado Ação recomendada Crosta seca e densa no solo Revolvimento com ancinho ou aeração com sandálias de espinhos Cor marrom da grama (dormência) Rega noturna regular sem formação de poças Falta de nutrientes Aplicação de fertilizantes granulados de ação prolongada Aparecimento de falhas Ressemeadura após a temperatura cair para +20 °C

Para a recuperação, são mais adequados adubos granulados. Eles se dissolvem gradualmente, garantindo aporte suave de nutrientes e sustentando a microflora do solo. Isso é especialmente importante em agosto, quando nos canteiros vizinhos já há trabalho ativo: por exemplo, os jardineiros decidem o que fazer com o solo após a colheita do alho para devolver-lhe a fertilidade.

"Não espere efeito imediato. Fertilizantes granulados funcionam ‘a longo prazo’. O gramado precisará de no mínimo 2 a 3 semanas de rega estável e nutrição suave para que as gemas de renovação despertem e deem os primeiros brotos verdes", — explicou em conversa com a Pravda.Ru o agroquímico Roman Edigarov.

Respostas às perguntas mais frequentes sobre reanimação do gramado

Pode-se cortar o gramado se ele amareleceu por causa da seca?

De jeito nenhum. No período de seca, o corte é um estresse enorme. É preciso deixar a grama na altura máxima possível, para que ela mesma crie sombra para as raízes e retenha os restos de umidade junto à superfície do solo.

Como verificar se as raízes da grama seca estão vivas?

Tente puxar um pequeno tufo de grama. Se ele se solta facilmente junto com as raízes e elas se desfazem em pó — a grama morreu. Se há resistência e as raízes parecem brancas ou marrom-claras por dentro, a planta apenas está dormindo.

Uma rega abundante uma vez por semana ajuda?

Não, isso só prejudica. Após seca forte, o solo absorve mal a água. Uma grande quantidade simplesmente escorrerá para as depressões, deixando as raízes secas. É mais eficiente regar pouco, mas com frequência, para que o solo umedeça gradualmente.

É preciso cobrir o gramado com tela de sombreamento?

Medida excessiva. Rega correta e abandono do corte são as melhores formas de proteção. Em vez disso, vale dedicar atenção ao canteiro, por exemplo, estudar como a yuca comum com a poda adequada pode virar destaque, desviando a atenção do gramado temporariamente amarelado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.