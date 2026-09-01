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Pepinos murchando mesmo com solo úmido? O perigo pode estar nas raízes

Jardim

Cultivadores de pepinos em estufas têm observado a murcha rápida das plantas, um sintoma que frequentemente é confundido com a falta de água. O problema real, porém, manifesta-se na presença de pequenos insetos pretos voando sobre as hortas, que são a face visível de uma infestação mais grave: as larvas desses insetos.

Теплица с огурцами и помидорами
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Теплица с огурцами и помидорами

O agente causador é o mosquito do pepino. Enquanto os adultos não causam danos diretos, as larvas — translúcidas e com cabeças escuras — alimentam-se das raízes jovens e da base do caule. Esse ataque destrói o sistema radicular, impedindo que a planta absorva nutrientes e água, o que explica por que as folhas murcham mesmo quando o solo está úmido.

A proliferação do inseto é impulsionada por condições de calor e alta umidade, comuns em ambientes fechados. Para confirmar a suspeita, recomenda-se remover cuidadosamente a camada superficial do solo na zona radicular; a presença de colônias de larvas indica a infestação.

Um erro comum no manejo é aumentar a irrigação ao notar a murcha. O excesso de água, somado a resíduos orgânicos, transforma o solo em um ambiente ideal para a reprodução do mosquito, acelerando a morte do pé de pepino. A medida imediata indicada é a redução da rega para secar a camada superficial do solo, dificultando a sobrevivência do вреditeiro.

Para o controle da população de adultos, a utilização de armadilhas adesivas amarelas é a medida sugerida. Em casos de infestação massiva, recomenda-se o uso de produtos de proteção especializados, seguindo rigorosamente as instruções do fabricante.

A prevenção para as próximas safras depende da higiene da estufa após a colheita. A remoção completa de todas as folhas, caules e restos de raízes é essencial para eliminar os locais de hibernação das larvas. Além disso, a manutenção de caminhos limpos e a ventilação adequada da estufa ajudam a reduzir a umidade e a quebrar o ciclo de reprodução do inseto.

Quanto a alternativas caseiras, como o uso de permanganato de potássio ou mostarda seca, estas podem ter utilidade apenas em casos de baixíssima incidência, sendo insuficientes para conter ataques massivos.

Embora o mosquito do pepino foque principalmente em cucurbitáceas, em populações elevadas, ele pode ameaçar qualquer muda que possua raízes delicadas. Recomenda-se que, em períodos de calor e umidade, a inspeção do solo sob as plantas seja feita a cada 7 ou 10 dias.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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