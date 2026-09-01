Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Sua planta 'felicidade feminina' não dá flores? O segredo pode estar na rega

Jardim

O Spathiphyllum, popularmente conhecido como "felicidade feminina", frequentemente apresenta um problema comum: a planta desenvolve folhagens exuberantes, mas não produz flores por longos períodos. Para estimular a floração sem recorrer a estimulantes químicos, é possível utilizar água mineral gaseificada.

Спатифиллум в горшке
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Спатифиллум в горшке

Por que a água mineral estimula a floração

Em seu habitat natural, esta planta tropical cresce em substratos soltos e levemente ácidos. A água da torneira, rica em calcário, tende a alcalinizar o solo do vaso, bloqueando a absorção de nutrientes. A água mineral com gás atua em duas frentes:

  • Aeração e pH: O dióxido de carbono (CO₂) promove o afofamento mecânico do solo, facilitando a chegada de oxigênio às raízes e ajustando o nível de pH para condições mais favoráveis.
  • Nutrição: O gás ativa a microflora do solo, permitindo que as raízes absorvam potássio e fósforo com maior eficiência, elementos essenciais para a formação dos botões florais.
  • Minerais: A água fornece magnésio e cálcio em formas prontamente assimiláveis, incentivando a transição do crescimento vegetativo para o generativo (produção de flores).

Como aplicar a técnica de rega

Para obter resultados, a escolha da água e a forma de aplicação são determinantes:

  • Tipo de água: Use apenas água mineral de mesa com mineralização total de até 1-2 g/l. Águas medicinais ou com alta concentração de sais são contraindicadas, pois podem causar queimaduras nas raízes.
  • Temperatura: A água deve estar em temperatura ambiente (entre 22°C e 24°C), pois a planta reage mal ao frio.
  • Aplicação: Regue estritamente pelas bordas do vaso. Evite que a água atinja o centro da roseta para prevenir o apodrecimento do ponto de crescimento.
  • Quantidade: A dose recomendada é de 200 ml (um copo) para um arbusto de tamanho médio.

Os primeiros efeitos costumam ser visíveis entre 10 e 14 dias após a aplicação.

Limitações e precauções

Este método funciona como uma fertilização intensiva e não deve substituir a rega regular. O uso excessivo pode acumular sais no solo, prejudicando o desenvolvimento da planta.

  • Frequência: Aplique a água mineral no máximo uma vez a cada 3 ou 4 semanas. Nos demais intervalos, utilize água descansada.
  • Sinal de alerta: O surgimento de uma camada branca na superfície do solo indica excesso de sais. Nesse caso, interrompa a aplicação de água mineral e lave o solo com água destilada.
  • Sintomas de overdose: Pontas das folhas escurecidas podem indicar excesso de sais ou água muito dura. A solução é reduzir a dose pela metade ou trocar por uma marca de água com menor mineralização.

Considerações adicionais

A água mineral sem gás pode ser utilizada, porém o efeito é reduzido, já que o gás é o principal gatilho para a aeração do substrato e a acidificação necessária para a floração. O gás não deve ser removido antes da rega, pois as bolhas devem atuar dentro do solo para liberar microcanais de ar.

Embora o método seja benéfico para a maioria das plantas que preferem ambientes levemente ácidos (como azaleias ou violetas), ele não é recomendado para cactos e suculentas.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
Casa, Reforma e Imóveis
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026
Mulher
Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026
O fim do preto como base para casacos no outono 2026
Mulher
O fim do preto como base para casacos no outono 2026
Mais populares
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27

A moda para a temporada 2026/27 propõe mudanças nas proporções do denim, afastando-se de volumes exagerados em favor de cortes mais precisos.

O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Por que o rímel borra mesmo sendo de marcas premium
Assistentes intrusivos e direção lenta: os pontos fracos do Chery Tiggo 4
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
Manteiga no ganache: a técnica simples para conquistar o efeito espelhado
Cores terrosas e denim: as tendências para a transição de estação
Cores terrosas e denim: as tendências para a transição de estação
últimos materiais
Seu animal arranca penas ou destrói a casa? Pode ser estresse por solidão
Caldo de galinha aguado? O detalhe que deixa a base mais encorpada
Sua planta 'felicidade feminina' não dá flores? O segredo pode estar na rega
Respiração diafragmática: o segredo para aliviar a tensão na região da barriga
O segredo dos planetas superaquecidos que não perdem seus gases para o espaço
O fim da era escolar: a nova forma de usar a saia xadrez no outono
Por que correr ao ver cães soltos pode ser um erro perigoso
Maçãs ácidas: a técnica para transformá-las em uma sobremesa aerada
Logística do carvão: projeto de nova via para a China visa cortar custos de transporte
Verbascum: a planta resistente que mantém o jardim verde mesmo no inverno
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.