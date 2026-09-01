Poda da lavanda: por que cortar apenas a parte verde e não a madeira

A poda da lavanda em agosto é essencial para a sobrevivência do arbusto durante o inverno. Sem esse cuidado, a planta tende a se tornar frágil na base, perdendo a resistência ao frio e ficando exposta a infecções fúngicas.

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Por que podar em agosto

Após a primeira floração, a lavanda direciona seus recursos para a maturação das sementes. Se não houver intervenção, a planta chegará ao inverno debilitada. O objetivo da poda neste período é desviar a energia da produção de sementes para o fortalecimento do sistema radicular e a maturação da madeira.

Nesta fase, é fundamental eliminar adubações nitrogenadas. O nitrogênio estimula o surgimento de brotos jovens que não terão tempo de amadurecer antes das primeiras geadas, resultando em congelamento e focos de podridão no arbusto.

Benefícios da manutenção

Conservação de energia: A remoção de hastes florais secas impede que a planta desperdice força, permitindo o acúmulo de açúcares nos tecidos, o que aumenta a tolerância ao frio.

A remoção de hastes florais secas impede que a planta desperdice força, permitindo o acúmulo de açúcares nos tecidos, o que aumenta a tolerância ao frio. Rejuvenescimento: O encurtamento leve dos ramos estimula gemas dormentes, podendo gerar uma floração secundária em setembro.

O encurtamento leve dos ramos estimula gemas dormentes, podendo gerar uma floração secundária em setembro. Sanidade vegetal: Arbustos densos e não podados retêm umidade internamente. A poda em formato de "almofada" melhora a circulação de ar e evita que a parte central da planta apodreça durante chuvas outonais.

Limitações e riscos: o que não fazer

O erro mais grave é a poda radical "rasa". Como a lavanda é um semi-arbusto, as partes inferiores dos ramos amadurecem e perdem as gemas capazes de brotar. Cortar o ramo até a madeira nua geralmente leva à secagem do galho.

A regra é podar apenas a parte verde, mantendo alguns nós com folhas vivas em cada haste. O limite recomendado é a remoção de, no máximo, 1/3 do comprimento da parte verde.

Passo a passo da poda

Preparação: Utilize um secador afiado para evitar ferimentos irregulares nos tecidos. Recomenda-se desinfetar a ferramenta com uma solução alcoólica antes do uso. Limpeza: Comece removendo galhos secos ou danificados que estejam fora do contorno da planta. Modelagem: Corte os feixes de ramos para criar um formato de cúpula (semiesfera). Essa estrutura facilita o escoamento da neve no inverno, evitando que o peso quebre o arbusto.

Cuidados pós-poda e inverno

Após a poda, a rega deve ser drasticamente reduzida. A lavanda é sensível ao excesso de umidade no solo quando as temperaturas baixam, o que pode causar a morte das raízes. Regue apenas em casos de seca extrema.

Para a proteção invernal, arbustos jovens (do primeiro ou segundo ano) podem ser cobertos com galhos de abeto ou material similar para reter a neve. Deve-se evitar materiais plásticos ou impermeáveis que impeçam a respiração da planta e causem superaquecimento durante degelos.

Observações adicionais