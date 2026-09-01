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Amido de batata no solo: como evitar a compactação da terra após a colheita

Jardim

A compactação do solo após a colheita reduz a porosidade, impedindo a absorção de água e a circulação de oxigênio para as raízes. Se não houver preparação no outono, a terra pode endurecer, dificultando o desenvolvimento das mudas na primavera.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Recuperação da estrutura e nutrição

Para combater a compactação, utiliza-se o amido de batata. A aplicação de 200 gramas por canteiro, incorporados ao solo através da escavação, estimula micro-organismos que tornam a terra mais solta. Segundo o pedologista Igor Lytkin, o amido atua como um condicionador, auxiliando na retenção de umidade em camadas profundas, fator essencial para mudas plantadas no outono.

A nutrição e a proteção do solo podem ser complementadas com especiarias:

  • Canela em pó: a dose de 200 gramas por canteiro fornece potássio, cálcio e magnésio. Além disso, o odor forte da canela em estufas ajuda a repelir insetos nocivos.
  • Cúrcuma: a aplicação de 100 gramas por canteiro atua como antisséptico natural, combatendo a microflora patogênica para prevenir doenças nas plantas na temporada seguinte.

O momento ideal para essas intervenções é entre o final de agosto e setembro, permitindo que a microflora processe os aditivos antes do inverno. Podem ser usadas especiarias vencidas, desde que mantenham o aroma e não apresentem mofo. Vale ressaltar que o amido melhora a estrutura física do solo, mas não substitui fertilizantes orgânicos ricos em nitrogênio.

Ajuste de acidez (pH)

Em solos com acidez elevada, recomenda-se o uso de farinha dolomítica na proporção de 350 gramas por metro quadrado. Em estufas, a aplicação deve ser feita a cada três anos sob escavação. Essa medida afasta o verme-fio e atrai minhocas, que transformam a matéria orgânica em húmus.

O agroquímico Roman Edigarov alerta que o excesso de farinha dolomítica em solos neutros pode bloquear a absorção de fósforo, sendo indispensável verificar o nível de pH antes da aplicação.

Tratamento de solos argilosos

Solos pesados e argilosos exigem a adição de grandes volumes de matéria orgânica, como composto ou esterco (até 30 litros por metro), pois a escavação mecânica isolada não impede que a terra volte a compactar. Outra intervenção indicada é o plantio de mostarda logo após a colheita; a massa verde resultante deve ser incorporada ao solo para aerar as camadas profundas e enriquecê-las com nitrogênio, conforme aponta o especialista em hortaliças Alexey Danilov.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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