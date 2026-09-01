Gerânio com folhas lindas mas sem flores? O alho pode ajudar

Quando o gerânio (pelargônio) apresenta folhagem densa, mas não produz botões, a causa pode estar no desequilíbrio do solo ou na presença de pragas. Para estimular a floração, pode-se utilizar o extrato de alho, que atua como antisséptico e bioestimulante suave.

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Os fitoncidas do alho combatem fungos e bactérias patogênicas, sendo úteis em casos de solo excessivamente úmido. Além disso, o odor afasta ácaros e moscas do solo, enquanto a solução fortalece o sistema radicular para a formação dos escapos florais.

Preparo e aplicação:

Triture 2 a 3 dentes de alho com um espremedor ou rale finamente.

Adicione 1 litro de água quente à massa.

Deixe a mistura descansar em local escuro por 24 horas.

Coe a solução com um tecido ou gaze para remover os resíduos.

Umedeça a terra do vaso com água comum antes de aplicar o extrato de alho diretamente na raiz.

A frequência de aplicação deve ser de, no máximo, uma vez a cada 2 ou 3 semanas.

O extrato de alho não substitui a nutrição completa da planta. Para a formação de botões, o gerânio requer potássio e fósforo, portanto, recomenda-se combinar esse método com fertilizantes minerais específicos.

O uso de infusões caseiras serve apenas como medida auxiliar de prevenção e estímulo. O excesso de qualquer aditivo pode causar queimaduras nas raízes ou alterar o equilíbrio ácido do solo, por isso a escolha da rega deve considerar a qualidade da terra e a fase de desenvolvimento da planta.