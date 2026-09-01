Brilhante verde e iodo: como esses produtos influenciam os frutos do tomateiro

A demora na maturação dos tomates no final do verão pode resultar na perda de parte da colheita com a chegada do frio. Para evitar a retirada de frutos verdes para amadurecer em caixas, é possível acelerar o processo diretamente no canteiro, redirecionando a energia da planta para a coloração e o enchimento dos frutos. Erros comuns neste período incluem a adubação excessiva com nitrogênio ou a negligência na limpeza sanitária, fatores que prolongam a vegetação desnecessariamente.

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Para estimular a coloração dos frutos, pode-se utilizar a solução de brilhante verde (zinco/antisséptico farmacêutico), que atua como antisséptico suave e inibe infecções fúngicas que desgastam a planta. A proporção é de três gotas do produto para 1 litro de água.

A dosagem deve ser rigorosa; a concentração excessiva pode queimar as folhas e as amarras jovens, causando estresse à planta. A aplicação deve ser feita em dias nublados para evitar queimaduras solares nas folhas. Como alternativa, o uso de iodo produz efeito semelhante, auxiliando a planta a interromper o crescimento da folhagem e focar na finalização do ciclo dos frutos.

Apenas as pulverizações não são suficientes se a planta estiver sobrecarregada de folhas. A remoção de folhas secas, doentes ou que obstruem a circulação de ar é fundamental para que a energia seja direcionada aos frutos. A limpeza das folhas inferiores e dos brotos laterais (estolões) ao final da temporada melhora a ventilação e reduz o risco de infecções por fitóftora.

Para a nutrição dos frutos em agosto e setembro, recomenda-se a adubação potássica. O uso de sulfato de potássio (10g para 10 litros de água) auxilia os tomates a concentrarem açúcares e mudarem de cor mais rapidamente, já que o potássio é o elemento responsável pelo transporte de açúcares para o fruto. A falta dessa nutrição pode levar a planta a descartar os frutos prematuramente.

Remoção de folhas inferiores: redistribui a nutrição para os frutos.

redistribui a nutrição para os frutos. Tratamento com brilhante verde: previne fungos e atua como antisséptico.

previne fungos e atua como antisséptico. Adubação com sulfato de potássio: acelera a maturação e melhora o sabor.

As pulverizações devem ser interrompidas entre 7 a 10 dias antes da colheita planejada para evitar que resíduos dos produtos permaneçam nos frutos. O método é indicado inclusive para regiões de clima frio e verões curtos, onde é necessário atingir a maturação técnica antes das geadas noturnas.