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Dálias globulares: o detalhe geométrico que transforma o visual do jardim

Jardim

As dálias globulares se destacam no paisagismo por sua geometria quase perfeita. Suas flores densas, que lembram esferas moldadas, transformam o arbusto em uma composição volumétrica que mantém a vivacidade das cores até a chegada do frio. A escolha estratégica das variedades permite criar transições suaves de tons, tornando o canteiro um elemento central do design do jardim.

Букет разноцветных георгинов
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Букет разноцветных георгинов

Diferença entre formas globulares e pompons

Na classificação botânica, é comum confundir as dálias globulares (Ball Dahlia) com as de pompom. As globulares possuem flores maiores, que podem apresentar um topo levemente achatado. Já os pompons mantêm a forma de esfera perfeita, porém com um diâmetro significativamente menor. Para áreas abertas, as formas globulares são mais indicadas por criarem acentos cromáticos mais fortes e visíveis a longa distância.

A quantidade de flores depende da limpeza constante do arbusto. A remoção de flores murchas impede que a planta direcione energia para a maturação de sementes, priorizando o surgimento de novos botões.

Como um único tubérculo saudável se transforma em um arbusto robusto no meio da temporada, o plantio em grupos é a técnica mais recomendada. Essa organização evita a confusão visual no canteiro, formando manchas de cor definidas que ressaltam a geometria de cada flor e auxiliam na zonação do espaço.

Três variedades para composição visual

A combinação de branco, rosa poeira e bronze é uma escolha clássica para evitar a fadiga visual. O destaque fica para a variedade Boom Boom White, que oferece flores branco-neve com até 15 cm de diâmetro, funcionando como fundo para cores complexas e iluminando cantos escuros do jardim ao entardecer.

Para criar transições suaves, a Jowey Winnie se destaca pelo tom rosa-pó com nuances sutis de damasco. Já a Cornel Brons fecha o trio com um tom laranja-bronze quente, que traz energia à composição. Esta variedade possui caules especialmente resistentes, característica essencial para regiões sujeitas a ventos frequentes.

Manutenção e preparação para o inverno

As dálias exigem exposição solar plena e solo solto, rico em nutrientes. Em períodos de seca, a irrigação regular é indispensável para evitar que as bordas das pétalas sequem. Para estimular a floração, recomenda-se adicionar cinzas e farinha de ossos à cova de plantio, garantindo o aporte de fósforo e potássio durante todo o ciclo de crescimento.

O declínio dos caules, que escurecem e dobram após as primeiras geadas, indica o momento de retirar os tubérculos. Como eles não resistem a temperaturas negativas, a extração deve ocorrer antes que o solo congele totalmente para não danificar as gemas dormentes.

Antes do armazenamento em local fresco, os tubérculos devem ser secos por alguns dias em área ventilada. Uma camada leve de cinza de madeira atua como antisséptico natural, protegendo o material contra mofos e fungos.

Guia prático de cuidados

  • Retirada de botões antigos: Estimula a produção de novas hastes florais.
  • Uso de cinzas no plantio: Reforça a imunidade e a intensidade das cores.
  • Secagem dos tubérculos: Previne o apodrecimento durante o inverno.
  • Plantio em grupos (3 a 5 unidades): Cria pontos de impacto visual.

Para variedades como Boom Boom White e Cornel Brons, o cultivo em vasos exige recipientes grandes (a partir de 20 litros), devido ao desenvolvimento ativo do sistema radicular. Embora possuam caules fortes, plantas que atingem entre 80 e 90 cm de altura podem necessitar de suportes para não tombarem sob o peso das flores ou devido à ação do vento.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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