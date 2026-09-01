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Silene: a planta que cria armadilhas naturais contra pulgões e formigas

Jardim

A utilização da planta known como смолевка (Silene) permite reduzir a dependência de inseticidas e fertilizantes sintéticos, atuando simultaneamente como barreira contra pragas e agente de melhoria do solo.

Смолевка в цвету
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Смолевка в цвету

Combate a pragas

A planta produz uma substância pegajosa nos caules que funciona como uma armadilha física. Insetos como formigas e pulgões ficam presos à superfície ao tentar subir pelos ramos, o que reduz a população de pragas sem afetar polinizadores.

O período de maior atividade desse mecanismo ocorre entre maio e junho. Para obter esse resultado, recomenda-se o plantio de densas fileiras de смолевка ao redor de canteiros de hortaliças.

Melhoria do solo e nutrição

As raízes da planta penetram profundamente na terra, promovendo a aeração natural e facilitando a chegada de oxigênio e umidade às camadas inferiores. Esse processo auxilia especialmente em solos com alta compactação.

Além da aeração, a planta contribui para o acúmulo de compostos nitrogenados no solo. Após a floração, a massa verde pode ser cortada e incorporada à terra, servindo como adubo orgânico.

Proteção contra fungos

A emissão de fitoncidas por certas espécies de смолевка inibe a atividade de fungos patogênicos. O plantio próximo a tomates e pepinos pode auxiliar essas culturas a resistarem melhor a períodos de chuvas prolongadas, prevenindo doenças como o mofo branco e a fitóftora.

Plantio e manutenção

A espécie é adaptável a solos pobres, arenosos ou pedregosos e tolera a seca. O método de plantio indicado é a semeadura direta no solo durante a primavera, em locais com boa incidência de luz solar.

As principais diretrizes de cuidado são:

  • Rega: A planta é autônoma e não exige regas frequentes.
  • Inverno: Não necessita de cobertura térmica para enfrentar o frio.
  • Poda: No inverno, os caules secos podem ser mantidos para servir de abrigo a insetos predadores benéficos, sendo removidos apenas na primavera para renovar o arbusto.
  • Adubação: Deve-se evitar o excesso de nitrogênio no final da temporada, pois isso pode prejudicar a preparação da planta para o inverno.

Uma vez estabelecida, a planta tende ao auto-semear, mantendo a proteção do jardim ao longo dos anos.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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