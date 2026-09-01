A utilização da planta known como смолевка (Silene) permite reduzir a dependência de inseticidas e fertilizantes sintéticos, atuando simultaneamente como barreira contra pragas e agente de melhoria do solo.
Combate a pragas
A planta produz uma substância pegajosa nos caules que funciona como uma armadilha física. Insetos como formigas e pulgões ficam presos à superfície ao tentar subir pelos ramos, o que reduz a população de pragas sem afetar polinizadores.
O período de maior atividade desse mecanismo ocorre entre maio e junho. Para obter esse resultado, recomenda-se o plantio de densas fileiras de смолевка ao redor de canteiros de hortaliças.
Melhoria do solo e nutrição
As raízes da planta penetram profundamente na terra, promovendo a aeração natural e facilitando a chegada de oxigênio e umidade às camadas inferiores. Esse processo auxilia especialmente em solos com alta compactação.
Além da aeração, a planta contribui para o acúmulo de compostos nitrogenados no solo. Após a floração, a massa verde pode ser cortada e incorporada à terra, servindo como adubo orgânico.
Proteção contra fungos
A emissão de fitoncidas por certas espécies de смолевка inibe a atividade de fungos patogênicos. O plantio próximo a tomates e pepinos pode auxiliar essas culturas a resistarem melhor a períodos de chuvas prolongadas, prevenindo doenças como o mofo branco e a fitóftora.
Plantio e manutenção
A espécie é adaptável a solos pobres, arenosos ou pedregosos e tolera a seca. O método de plantio indicado é a semeadura direta no solo durante a primavera, em locais com boa incidência de luz solar.
As principais diretrizes de cuidado são:
Uma vez estabelecida, a planta tende ao auto-semear, mantendo a proteção do jardim ao longo dos anos.
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