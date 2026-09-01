Lavatera: a planta que esconde cercas e muros sem precisar de suportes

Para quem deseja esconder cercas antigas, telas ou muros sem investir tempo na instalação de suportes e estacas, o plantio de lavatera é uma alternativa prática. Ao semear a planta em setembro, é possível obter uma parede densa de botões rosa claro até meados do verão seguinte, já que a espécie cresce em altura e volume por conta própria.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаватера, розовые цветы крупным планом

Plantio em setembro

A semeadura no outono permite que as sementes passem por um processo de endurecimento natural no solo. Isso resulta em brotos mais fortes e uniformes logo no início da primavera, assim que a neve desaparece. Esse método oferece vantagem de crescimento em relação ao plantio via mudas ou sementes em maio.

Segundo a consultora de jardinagem Irina Kolesnikova, o plantio antes do inverno imita o ciclo natural de culturas silvestres, tornando os arbustos de lavatera mais resistentes às oscilações de temperatura da primavera.

Para plantar, as sementes devem ser distribuídas em sulcos rasos ao longo da cerca e levemente cobertas com terra. Não é necessário utilizar coberturas térmicas ou isolamentos para o inverno. Na primavera, os brotos desenvolvem arbustos amplos com folhas cordiformes que formam um fundo verde denso antes da floração.

Desenvolvimento da barreira vegetal

A lavatera mantém a forma vertical sem a necessidade de pregos, arames ou treliças. Os caules atingem cerca de um metro de altura e possuem rigidez suficiente para suportar o peso das flores. Quando bem posicionados, os arbustos se unem, bloqueando a visão externa do terreno.

O jardineiro Sergey Mikheev recomenda manter uma distância de 20 a 25 centímetros entre as sementes. Dessa forma, as plantas adultas se entrelaçam pelos ramos laterais, criando uma barreira impenetrável.

A floração ocorre nas axilas das folhas com flores de textura sedosa. Os primeiros botões abrem em julho e novos surgem no topo dos ramos até meados do outono.

Resistência e manutenção

A espécie é indicada para a ornamentação de perímetros por ser resistente a ventos fortes e correntes de ar, graças ao seu sistema radicular robusto. A planta também suporta longos períodos sem chuva, mantendo a aparência fresca sem a necessidade de regas constantes.

A agrónoma Olga Semenova alerta que o excesso de fertilizantes pode causar o "estiramento" da planta, onde o arbusto prioriza o crescimento de folhas em detrimento da produção de flores. Em solos pobres, a floração tende a ser mais ativa.

Resultados esperados conforme o problema:

Cercas danificadas ou telas: Criação de uma tela floral densa de até 1 metro de altura.

Criação de uma tela floral densa de até 1 metro de altura. Falta de tempo para rega: Arbustos que mantêm a ornamentação mesmo em secas.

Arbustos que mantêm a ornamentação mesmo em secas. Ventos fortes: Caules estáveis que não quebram e dispensam suportes.

Caules estáveis que não quebram e dispensam suportes. Construções feias: Camuflagem rápida em apenas uma temporada de verão.

Questões práticas

Necessidade de amarrar os arbustos: Não é necessário, pois os caules são retos e resistentes o suficiente para suportar as flores e o vento.

Plantio em solo congelado: É permitido semear mesmo se a terra começar a congelar, desde que seja possível preparar os sulcos antes que o solo fique excessivamente duro.

Duração da floração: O efeito decorativo é contínuo até as primeiras geadas, pois novos botões abrem nas axilas das folhas à medida que as flores anteriores murcham.

Crescimento à sombra: A planta prefere locais ensolarados, mas tolera sombreamento leve. Em sombras profundas, os caules podem esticar e a quantidade de flores diminui.