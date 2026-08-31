Musgo florestal no jardim: a técnica correta para proteger bulbos e raízes

O musgo florestal é um recurso útil para a manutenção do jardim e decoração, pois retém a umidade e possui propriedades antissépticas. No entanto, a coleta indiscriminada pode causar danos ambientais e gerar problemas jurídicos, já que, na Rússia, esse material é classificado como recurso florestal não madeireiro.

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Preparação do material

O musgo coletado na floresta contém insetos, larvas e microrganismos que podem se proliferar em ambientes domésticos ou estufas. Para evitar a infestação de pragas, a sequência de preparação deve ser a seguinte:

Limpeza manual para remover terra, agulhas de pinheiro e cascas de árvores.

Banho de água fervente para eliminar a maior parte dos pequenos organismos.

Secagem ao ar livre, espalhando o material em uma camada fina.

Como o musgo seco torna-se quebradiço, recomenda-se borrifá-lo com água pouco antes do uso para recuperar a elasticidade, especialmente ao envolver raízes ou preencher vasos.

Formas de aplicação no jardim

O uso do musgo varia conforme o objetivo desejado:

Cestas suspensas: Forrar o fundo de vasos de rede evita que o substrato seja lavado durante a rega e oferece um acabamento natural.

Forrar o fundo de vasos de rede evita que o substrato seja lavado durante a rega e oferece um acabamento natural. Propagação e plantio: O musgo esfagno é indicado para o enraizamento de estacas e a proteção de sistemas radiculares contra o ressecamento em plantios de inverno.

O musgo esfagno é indicado para o enraizamento de estacas e a proteção de sistemas radiculares contra o ressecamento em plantios de inverno. Armazenamento de tubérculos: Para guardar bulbos ou tubérculos (como as dálias), utiliza-se o musgo seco como amortecedor. Ele absorve o excesso de umidade para evitar o apodrecimento sem ressecar a planta. É fundamental que o material esteja seco e não seja molhado no depósito.

Para guardar bulbos ou tubérculos (como as dálias), utiliza-se o musgo seco como amortecedor. Ele absorve o excesso de umidade para evitar o apodrecimento sem ressecar a planta. É fundamental que o material esteja seco e não seja molhado no depósito. Melhoria do solo e decoração: Pode ser adicionado em pequenas quantidades ao composto (desde que limpo de terra) ou usado em jardins alpinos e vasos para preencher espaços entre pedras ou cobrir a superfície do solo.

Limitação importante: Ao decorar vasos, deve-se evitar camadas muito espessas. O musgo pode compactar e formar uma crosta que impede a passagem de ar e água para as raízes, prejudicando a absorção de nutrientes, especialmente durante a adubação de outono.

Regras de coleta e sustentabilidade

A extração de grandes "tapetes" de musgo é proibida, particularmente em reservas e áreas protegidas, pois expõe as raízes das árvores e favorece a erosão do solo. A recomendação é a coleta pontual e em pequenas quantidades em diferentes locais para manter a integridade da cobertura vegetal.

Considerações técnicas

Desinfecção: A água fervente é necessária para evitar a transferência de fungos da floresta para tubérculos durante a hibernação.

A água fervente é necessária para evitar a transferência de fungos da floresta para tubérculos durante a hibernação. Procedência: Não se deve utilizar musgo retirado de telhados antigos, devido ao risco de contaminação por patógenos e resíduos de materiais de cobertura.

Não se deve utilizar musgo retirado de telhados antigos, devido ao risco de contaminação por patógenos e resíduos de materiais de cobertura. Acidez: O esfagno possui reação ácida. O uso em grandes volumes como componente do substrato pode elevar a acidez do solo, o que não é adequado para todas as espécies.

O esfagno possui reação ácida. O uso em grandes volumes como componente do substrato pode elevar a acidez do solo, o que não é adequado para todas as espécies. Conservação: Quando mantido seco, o musgo preserva suas propriedades por anos.