Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Musgo florestal no jardim: a técnica correta para proteger bulbos e raízes

Jardim

O musgo florestal é um recurso útil para a manutenção do jardim e decoração, pois retém a umidade e possui propriedades antissépticas. No entanto, a coleta indiscriminada pode causar danos ambientais e gerar problemas jurídicos, já que, na Rússia, esse material é classificado como recurso florestal não madeireiro.

Мох
Photo: creativecommons.org by Paul Hudson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Мох

Preparação do material

O musgo coletado na floresta contém insetos, larvas e microrganismos que podem se proliferar em ambientes domésticos ou estufas. Para evitar a infestação de pragas, a sequência de preparação deve ser a seguinte:

  • Limpeza manual para remover terra, agulhas de pinheiro e cascas de árvores.
  • Banho de água fervente para eliminar a maior parte dos pequenos organismos.
  • Secagem ao ar livre, espalhando o material em uma camada fina.

Como o musgo seco torna-se quebradiço, recomenda-se borrifá-lo com água pouco antes do uso para recuperar a elasticidade, especialmente ao envolver raízes ou preencher vasos.

Formas de aplicação no jardim

O uso do musgo varia conforme o objetivo desejado:

  • Cestas suspensas: Forrar o fundo de vasos de rede evita que o substrato seja lavado durante a rega e oferece um acabamento natural.
  • Propagação e plantio: O musgo esfagno é indicado para o enraizamento de estacas e a proteção de sistemas radiculares contra o ressecamento em plantios de inverno.
  • Armazenamento de tubérculos: Para guardar bulbos ou tubérculos (como as dálias), utiliza-se o musgo seco como amortecedor. Ele absorve o excesso de umidade para evitar o apodrecimento sem ressecar a planta. É fundamental que o material esteja seco e não seja molhado no depósito.
  • Melhoria do solo e decoração: Pode ser adicionado em pequenas quantidades ao composto (desde que limpo de terra) ou usado em jardins alpinos e vasos para preencher espaços entre pedras ou cobrir a superfície do solo.

Limitação importante: Ao decorar vasos, deve-se evitar camadas muito espessas. O musgo pode compactar e formar uma crosta que impede a passagem de ar e água para as raízes, prejudicando a absorção de nutrientes, especialmente durante a adubação de outono.

Regras de coleta e sustentabilidade

A extração de grandes "tapetes" de musgo é proibida, particularmente em reservas e áreas protegidas, pois expõe as raízes das árvores e favorece a erosão do solo. A recomendação é a coleta pontual e em pequenas quantidades em diferentes locais para manter a integridade da cobertura vegetal.

Considerações técnicas

  • Desinfecção: A água fervente é necessária para evitar a transferência de fungos da floresta para tubérculos durante a hibernação.
  • Procedência: Não se deve utilizar musgo retirado de telhados antigos, devido ao risco de contaminação por patógenos e resíduos de materiais de cobertura.
  • Acidez: O esfagno possui reação ácida. O uso em grandes volumes como componente do substrato pode elevar a acidez do solo, o que não é adequado para todas as espécies.
  • Conservação: Quando mantido seco, o musgo preserva suas propriedades por anos.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Pedicure de outono: 6 opções de cores para combinar com tons sóbrios
Mulher
Pedicure de outono: 6 opções de cores para combinar com tons sóbrios
Astrônomos identificam exoplaneta massivo com alta concentração de água
Ciência
Astrônomos identificam exoplaneta massivo com alta concentração de água
Mais populares
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27

A moda para a temporada 2026/27 propõe mudanças nas proporções do denim, afastando-se de volumes exagerados em favor de cortes mais precisos.

O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Assistentes intrusivos e direção lenta: os pontos fracos do Chery Tiggo 4
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Manteiga no ganache: a técnica simples para conquistar o efeito espelhado
Banheiro elegante: detalhes simples que mudam a percepção do ambiente
Biscoito de maçã na frigideira: o segredo para uma casquinha caramelizada
Biscoito de maçã na frigideira: o segredo para uma casquinha caramelizada
últimos materiais
Técnica de reprogramação celular abre caminho para tratar Alzheimer
O segredo do preço do diesel: por que a destilação simples não basta
Mochila escolar pesada: quando a carga pode prejudicar a coluna
Musgo florestal no jardim: a técnica correta para proteger bulbos e raízes
Leg press: 4 erros comuns que podem prejudicar seus joelhos e lombar
Meias e calçados abertos: a aposta para enfrentar a meia estação
O predador dos rios que caça usando vácuo e eletricidade
Entrada de anchova e azeitona: como evitar que a polpa do pimentão amoleça
Tempestades de vento devastadoras: o que causa rastros de destruição de 400 km
Carro rígido após calibrar os pneus? O motivo pode não ser a suspensão
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.