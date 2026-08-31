Por que algumas batatas crescem grandes e outras ficam pequenas no mesmo canteiro?

É comum observar que, em um mesmo canteiro, plantas de batata vizinhas apresentam resultados opostos: enquanto uma produz tubérculos pesados, a outra entrega apenas batatas pequenas. Mesmo que a folhagem pareça saudável em ambos os casos, a diferença na colheita pode ser drástica.

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Qualidade do material de plantio

A disparidade na colheita começa frequentemente no momento do plantio. Tubérculos com bom vigor e bem brotados desenvolvem raízes e estolões rapidamente. Já exemplares fragilizados ou danificados gastam as primeiras semanas lutando para sobreviver em vez de crescer. Quando a folhagem finalmente se iguala, a planta atrasada não consegue recuperar o tempo perdido para formar tubérculos grandes.

Segundo o especialista em culturas de horta Alexey Danilov, se o tubérculo de semente for antigo ou estiver infectado por doenças ocultas, a planta pode parecer saudável, mas direcionará sua energia para combater o patógeno, prejudicando a produtividade.

Quantidade de caules vs. tamanho dos tubérculos

Um arbusto volumoso não garante maior colheita. O excesso de caules gera competição interna por água e nutrientes. O resultado costuma ser a formação de 20 a 30 batatas pequenas. Em contrapartida, plantas com 3 ou 4 caules robustos tendem a produzir tubérculos maiores, pois estes recebem nutrição plena.

O excesso de nitrogênio no solo também contribui para esse problema, fazendo com que a planta priorize o crescimento da parte aérea (folhagem) em detrimento das raízes e tubérculos.

Barreiras subterrâneas e umidade

O solo não é uniforme. A 20 cm de profundidade, uma planta pode encontrar uma camada densa de argila ou raízes antigas, enquanto a vizinha cresce em substrato solto. Solos compactados limitam o oxigênio e dificultam o desenvolvimento dos estolões.

A distribuição da água também varia. Pequenas inclinações no terreno fazem com que a umidade se acumule em algumas raízes e evite outras. O pedólogo Igor Lytkin explica que até mesmo a compactação do solo causada pelo pisoteio no canteiro pode criar "zonas secas", deixando algumas plantas com sede enquanto outras têm água em abundância.

Pragas e luminosidade

Pragas como o verme-fio ou larvas de besouros podem danificar os estolões de uma planta específica. Embora a planta não morra, ela gasta energia na cicatrização das feridas em vez de construir tubérculos.

A luz solar é outro fator decisivo. Se uma planta fica na sombra de uma cerca ou de outra cultura alta por algumas horas a mais que a vizinha, a síntese de amido é reduzida. De acordo com a agrônoma Olga Semenova, se a seca ou o ataque de pragas ocorrerem exatamente na fase de formação dos tubérculos, a diferença de rendimento será acentuada, mesmo que as condições melhorem posteriormente.

Fatores determinantes para a variação do rendimento

Excesso de caules: gera alta quantidade de batatas, porém pequenas, devido ao déficit nutricional.

gera alta quantidade de batatas, porém pequenas, devido ao déficit nutricional. Rega irregular: causada por inclinações ou densidade do solo, fazendo com que algumas plantas parem de crescer.

causada por inclinações ou densidade do solo, fazendo com que algumas plantas parem de crescer. Danos por pragas: causam deformações nos tubérculos e interrompem seu crescimento.

causam deformações nos tubérculos e interrompem seu crescimento. Sombreamento: reduz a energia disponível para a síntese de amido.

Dúvidas comuns sobre a produtividade irregular

Por que a planta mais bonita produz batatas pequenas?

Provavelmente devido ao excesso de nitrogênio, que estimulou a massa foliar, mas atrasou ou prejudicou a formação dos tubérculos.

Uma planta pode "roubar" nutrientes da outra?

Sim. Se uma planta brota primeiro e desenvolve o sistema radicular mais rápido, ela absorve água e fertilizantes com mais agressividade, deixando a vizinha com menos recursos.

A brotação influencia o tamanho?

Sim. Tubérculos com brotos curtos e fortes resultam em emergências rápidas e uniformes. Brotos longos que se quebram no plantio forçam a planta a ativar gemas dormentes, o que consome tempo e reduz o tamanho da colheita.

O que fazer se a folhagem de um único pé secar precocemente?

Isso pode indicar podridão radicular ou do caule. Nesses casos, recomenda-se colher essa planta separadamente para evitar a contaminação do restante do estoque durante o armazenamento.