Rosas listradas: o detalhe na poda que preserva as cores exóticas

Rosas com pétalas listradas ou salpicadas funcionam como pontos focais em qualquer projeto de paisagismo. Apesar da aparência exótica, a manutenção dessas variedades não é mais complexa do que a de rosas monocromáticas, embora exijam atenção a detalhes específicos de poda e nutrição para manter o contraste visual.
Lançada pelo viveiro alemão Kordes em 2011, a Lemon Pompon destaca-se por flores densas de 10 a 12 cm, que remetem visualmente às peônias. A cor predominante é o amarelo-limão, com a tonalidade tornando-se laranja-amarelada no centro do botão. Com altura de até 90 cm, o arbusto é indicado para o primeiro plano de roseiras.
Para garantir a formação de botões densos, a qualidade do solo é determinante. Em solos excessivamente compactados, é necessária a aplicação de descompactadores para evitar a redução do tamanho das flores.
A Hocus Pocus apresenta um padrão irregular de manchas e listras amarelo-douradas sobre um fundo bordô escuro, quase preto. Por ser um "sport" (uma mutação genética), a planta pode desenvolver ramos com flores puramente bordô. Nesses casos, a poda desses ramos é essencial para preservar a característica listrada do arbusto.
Com porte baixo (50 a 70 cm), a variedade beneficia-se do uso de cobertura morta (mulching) no círculo do caule, o que protege as pétalas inferiores de respingos de lama durante as chuvas e evita a evaporação rápida da água.
Com um perfil mais robusto e altura que frequentemente ultrapassa um metro, a Philatelie apresenta traços verticais em tons de coral, rosa e laranja sobre um fundo creme. A floração ocorre em ondas durante todo o verão, prolongando-se até o outono.
A intensidade do contraste nas pétalas está ligada à nutrição. A carência de micronutrientes pode tornar as listras pálidas. É recomendável o uso de fertilizantes complexos que contenham magnésio e ferro. Além disso, a aplicação de compostos potássicos no outono auxilia no fortalecimento do sistema imunológico da planta contra o frio.
Para evitar a poluição visual, as rosas listradas devem ser combinadas com parceiras monocromáticas. A Hocus Pocus, por exemplo, harmoniza com rosas branco-neve, enquanto a Philatelie destaca-se ao lado de tons vermelho-escuro ou rosa intenso. Para áreas de sombra adjacentes ao roseiral, a integração com a *Mahonia aquifolium* é uma opção para adicionar folhagem perene ao conjunto.
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