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Rosas listradas: o detalhe na poda que preserva as cores exóticas

Jardim

Rosas com pétalas listradas ou salpicadas funcionam como pontos focais em qualquer projeto de paisagismo. Apesar da aparência exótica, a manutenção dessas variedades não é mais complexa do que a de rosas monocromáticas, embora exijam atenção a detalhes específicos de poda e nutrição para manter o contraste visual.

Пестрые розы в цвету
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Пестрые розы в цвету

Lemon Pompon: estrutura e volume

Lançada pelo viveiro alemão Kordes em 2011, a Lemon Pompon destaca-se por flores densas de 10 a 12 cm, que remetem visualmente às peônias. A cor predominante é o amarelo-limão, com a tonalidade tornando-se laranja-amarelada no centro do botão. Com altura de até 90 cm, o arbusto é indicado para o primeiro plano de roseiras.

Para garantir a formação de botões densos, a qualidade do solo é determinante. Em solos excessivamente compactados, é necessária a aplicação de descompactadores para evitar a redução do tamanho das flores.

Hocus Pocus: contrastes e mutações

A Hocus Pocus apresenta um padrão irregular de manchas e listras amarelo-douradas sobre um fundo bordô escuro, quase preto. Por ser um "sport" (uma mutação genética), a planta pode desenvolver ramos com flores puramente bordô. Nesses casos, a poda desses ramos é essencial para preservar a característica listrada do arbusto.

Com porte baixo (50 a 70 cm), a variedade beneficia-se do uso de cobertura morta (mulching) no círculo do caule, o que protege as pétalas inferiores de respingos de lama durante as chuvas e evita a evaporação rápida da água.

Philatelie: verticalidade e tons pastéis

Com um perfil mais robusto e altura que frequentemente ultrapassa um metro, a Philatelie apresenta traços verticais em tons de coral, rosa e laranja sobre um fundo creme. A floração ocorre em ondas durante todo o verão, prolongando-se até o outono.

Guia de aplicação no jardim

  • Porte baixo (até 70 cm): Indicadas para bordas de caminhos e primeiro plano de canteiros.
  • Porte alto (acima de 100 cm): Ideais para o centro de composições ou como cercas vivas.
  • Cores vibrantes: Devem ser usadas como acentos contra rosas brancas ou vermelho-escuro.
  • Formato peoniforme: Recomendadas para plantios em grupo próximos a terraços e áreas de convivência.

Nutrição e manutenção da cor

A intensidade do contraste nas pétalas está ligada à nutrição. A carência de micronutrientes pode tornar as listras pálidas. É recomendável o uso de fertilizantes complexos que contenham magnésio e ferro. Além disso, a aplicação de compostos potássicos no outono auxilia no fortalecimento do sistema imunológico da planta contra o frio.

Planejamento paisagístico e composição

Para evitar a poluição visual, as rosas listradas devem ser combinadas com parceiras monocromáticas. A Hocus Pocus, por exemplo, harmoniza com rosas branco-neve, enquanto a Philatelie destaca-se ao lado de tons vermelho-escuro ou rosa intenso. Para áreas de sombra adjacentes ao roseiral, a integração com a *Mahonia aquifolium* é uma opção para adicionar folhagem perene ao conjunto.

Considerações técnicas

  • Reversão genética: A perda do padrão listrado pode ocorrer por estresse ou instabilidade genética. Ramos que floresçam em cor única devem ser removidos pela base.
  • Exposição solar: O sol excessivo pode desbotar os pigmentos. Uma meia-sombra durante as horas de pico do sol preserva a vivacidade das cores.
  • Inverno: A proteção invernal depende do grupo da rosa (híbrida de chá ou floribunda) e não da cor. Variedades da Kordes geralmente possuem boa resistência, mas podem exigir cobertura seca em regiões de frio intenso.
  • Propagação: Embora a propagação por estacas seja possível, não há garantia de que o novo exemplar manterá o mesmo desenho de listras; a enxertia profissional é o método mais seguro para preservar a variedade.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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