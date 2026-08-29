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Por que a grama amarela mesmo com rega? O problema pode estar no solo

Jardim

No final da temporada, é comum que o gramado perca o vigor: a grama amarela, torna-se rala e a rega deixa de fazer efeito. O problema nem sempre é a falta de água, mas a compactação excessiva do solo. Quando a terra vira uma espécie de "crosta", as raízes ficam sem oxigênio. Se a porosidade do solo não for restaurada, o gramado pode não sobreviver ao inverno, resultando em falhas na grama na primavera.

Деревья на участке
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Деревья на участке

Diagnóstico: o teste da chave de fenda

Para avaliar a condição do terreno sem precisar escavar, utilize uma chave de fenda longa. Em um solo saudável, solto e úmido, a ferramenta entra suavemente. Se houver resistência excessiva, a estrutura da terra está comprometida, os capilares estão obstruídos e as raízes estão isoladas do oxigênio.

O teste deve ser feito após a chuva ou após a rega programada. Se mesmo com a terra úmida a chave de fenda encontrar dificuldade para penetrar, o intercâmbio natural de umidade está interrompido. Nessas condições, a grama começa a rarear, pois os novos brotos não conseguem romper a camada compactada. Segundo o pedólogo Igor Lytkin, o solo denso bloqueia a entrega de nutrientes, fazendo com que fertilizantes fiquem na superfície sem atingir as raízes.

Zonas de maior risco

A compactação geralmente não ocorre de forma uniforme. As áreas mais afetadas são as funcionais:

  • Locais onde estiveram piscinas estruturadas (o peso da água compacta o solo);
  • Áreas sob móveis de jardim;
  • Zonas de descanso e recreação;
  • Caminhos e acessos a gazebos, onde a pisada diária cria um efeito de estrada batida.

O problema é mais grave em solos argilosos do que em solos arenosos. É fundamental identificar a compactação para agir antes da chegada do frio intenso de outono.

Técnica de aeração com garfo de jardim

Para recuperar a estrutura do solo, podem-se usar garfos de jardim para a aeração pontual. A profundidade ideal dos furos é de cerca de 13 cm, onde se concentra a maior parte das raízes das gramíneas, com um espaçamento de aproximadamente 15 cm entre os furos.

Ações recomendadas conforme o estado do terreno:

  • Chave de fenda entra facilmente (10-15 cm): a aeração não é necessária; mantenha os cuidados habituais.
  • Ferramenta trava na camada superficial: realizar furos com o garfo em padrão xadrez.
  • Acúmulo de água (poças) após a chuva: aeração imediata e preenchimento dos furos com areia.
  • Grama amarelada mesmo com rega regular: aeração profunda seguida de adubação.

O momento ideal para o procedimento é após uma chuva leve, quando o solo está maleável, mas não lamacento. Tentar perfurar a terra seca exige esforço excessivo e as bordas dos furos desmoronam rapidamente. A aeração estimula as raízes a crescerem verticalmente, tornando as plantas mais resistentes a geadas e oscilações térmicas de primavera, conforme explica o especialista Pavel Korneev.

Orientações práticas

Quando testar: Entre 12 e 24 horas após a rega ou chuva moderada, para garantir que a umidade tenha atingido a profundidade da sonda.

Ferramentas: Recomenda-se o uso de garfos em vez de pás, pois a pá corta o torrão e as raízes, estressando a planta, enquanto o garfo afasta a terra preservando a estrutura radicular.

Tratamento de solos argilosos: Em solos pesados, é útil preencher os furos com areia de granulometria grossa (arenagem). Isso cria canais permanentes de ar e evita que a terra se compacte rapidamente.

Frequência: Em áreas de alta circulação (como playgrounds e trilhas), a aeração deve ser feita duas vezes ao ano: na primavera e no início do outono. Para gramados decorativos, uma vez por temporada é suficiente.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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