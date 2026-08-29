Por que a grama amarela mesmo com rega? O problema pode estar no solo

No final da temporada, é comum que o gramado perca o vigor: a grama amarela, torna-se rala e a rega deixa de fazer efeito. O problema nem sempre é a falta de água, mas a compactação excessiva do solo. Quando a terra vira uma espécie de "crosta", as raízes ficam sem oxigênio. Se a porosidade do solo não for restaurada, o gramado pode não sobreviver ao inverno, resultando em falhas na grama na primavera.
Para avaliar a condição do terreno sem precisar escavar, utilize uma chave de fenda longa. Em um solo saudável, solto e úmido, a ferramenta entra suavemente. Se houver resistência excessiva, a estrutura da terra está comprometida, os capilares estão obstruídos e as raízes estão isoladas do oxigênio.
O teste deve ser feito após a chuva ou após a rega programada. Se mesmo com a terra úmida a chave de fenda encontrar dificuldade para penetrar, o intercâmbio natural de umidade está interrompido. Nessas condições, a grama começa a rarear, pois os novos brotos não conseguem romper a camada compactada. Segundo o pedólogo Igor Lytkin, o solo denso bloqueia a entrega de nutrientes, fazendo com que fertilizantes fiquem na superfície sem atingir as raízes.
A compactação geralmente não ocorre de forma uniforme. As áreas mais afetadas são as funcionais:
O problema é mais grave em solos argilosos do que em solos arenosos. É fundamental identificar a compactação para agir antes da chegada do frio intenso de outono.
Para recuperar a estrutura do solo, podem-se usar garfos de jardim para a aeração pontual. A profundidade ideal dos furos é de cerca de 13 cm, onde se concentra a maior parte das raízes das gramíneas, com um espaçamento de aproximadamente 15 cm entre os furos.
Ações recomendadas conforme o estado do terreno:
O momento ideal para o procedimento é após uma chuva leve, quando o solo está maleável, mas não lamacento. Tentar perfurar a terra seca exige esforço excessivo e as bordas dos furos desmoronam rapidamente. A aeração estimula as raízes a crescerem verticalmente, tornando as plantas mais resistentes a geadas e oscilações térmicas de primavera, conforme explica o especialista Pavel Korneev.
Quando testar: Entre 12 e 24 horas após a rega ou chuva moderada, para garantir que a umidade tenha atingido a profundidade da sonda.
Ferramentas: Recomenda-se o uso de garfos em vez de pás, pois a pá corta o torrão e as raízes, estressando a planta, enquanto o garfo afasta a terra preservando a estrutura radicular.
Tratamento de solos argilosos: Em solos pesados, é útil preencher os furos com areia de granulometria grossa (arenagem). Isso cria canais permanentes de ar e evita que a terra se compacte rapidamente.
Frequência: Em áreas de alta circulação (como playgrounds e trilhas), a aeração deve ser feita duas vezes ao ano: na primavera e no início do outono. Para gramados decorativos, uma vez por temporada é suficiente.
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