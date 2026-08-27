Especialistas orientam sobre o uso e manutenção de plantas-véu no jardim

Plantas-véu transformam canteiros comuns em composições volumosas e fluidas. Caracterizadas por flores pequenas e caules finos, essas espécies funcionam como um filtro visual, suavizando a transição entre plantas de destaque — como rosas e peônias — e conferindo dinamismo ao espaço.
O termo "plantas-véu" não é uma classificação botânica, mas uma definição estética. Refere-se a culturas com estrutura rendada, inflorescências miúdas e ramos finos e ramificados. No paisagismo, atuam como um fundo delicado que realça a forma e a cor de botões maiores sem roubar a cena.
Essas espécies são essenciais para jardins no estilo naturgarden ou "Nova Onda", onde a naturalidade prevalece sobre a rigidez dos parques clássicos. Além da estética, algumas podem auxiliar a estrutura do solo. Por exemplo, após a recuperação do solo com adubos verdes, o plantio dessas perenes leves organiza a área sem sobrecarregar o terreno.
A preferência por essas plantas cresce devido à sua capacidade de reagir ao vento, trazendo movimento ao jardim. A maioria é resistente, como o Actaea e a Aster cordata, embora espécies como o linho perene exijam controle para evitar a disseminação agressiva pelo terreno.
Além do aspecto visual, algumas culturas-véu atuam como proteção. Plantios densos de Alchemilla podem suprimir ervas daninhas, funcionando como uma cobertura vegetal viva. Outras espécies, como a Gipsófila, podem ser utilizadas como flores secas após a colheita.
A escolha da planta depende da luminosidade e da umidade do solo. A Verbena bonariensis, que atinge um metro de altura, exige sol pleno e atrai polinizadores. Já a Gipsófila paniculata forma esferas brancas, mas requer drenagem rigorosa para evitar o acúmulo de água nas raízes.
|Cultura
|Principal Vantagem
|Verbena bonariensis
|Floração prolongada e atração de polinizadores
|Alchemilla
|Cobertura vegetal que inibe ervas daninhas
|Perovskia
|Resistência à seca e efeito de "névoa azul"
|Eryngium
|Baixa manutenção e aspecto gráfico
Para áreas sombreadas e úmidas, o Actaea coleactidea é indicado por suas inflorescências plumosas. Em jardins de rochas, a Gomphrena é uma opção viável. É fundamental monitorar a presença de pragas; folhas jovens de Alchemilla são alvos frequentes de lesmas, exigindo a proteção adequada contra moluscos.
As plantas-véu não devem dominar o espaço para evitar a poluição visual. O ideal é utilizá-las como camadas intermediárias. Uma técnica eficiente é posicionar culturas transparentes, como a Verbena, à frente de arbustos densos, criando profundidade onde as flores maiores transparecem através dos caules finos.
A altura também deve ser considerada: variedades altas de Sanguisorba podem tombar com ventos fortes, exigindo tutores. Além disso, a rega regular é necessária para manter o vigor, especialmente em verões intensos, para evitar que a Alchemilla perca o aspecto fresco de suas folhas.
Com quais flores as plantas-véu combinam melhor?
Combinações clássicas incluem rosas com Gipsófila ou Verbena bonariensis, peônias com Alchemilla e lírios com Actaea. Também harmonizam bem com gramíneas e samambaias em jardins naturais.
A Verbena bonariensis pode ser cultivada como perene?
Em regiões de clima temperado frio, ela geralmente não sobrevive ao inverno. No entanto, pode se propagar por auto-semeadura ou ser mantida em locais frescos e protegidos para posterior propagação por estacas na primavera.
Como controlar a expansão do linho?
A forma mais eficaz é a poda dos ramos floridares antes da maturação e queda das sementes, controlando a população sem prejudicar as plantas vizinhas.
A Perovskia necessita de proteção no inverno?
Sim, em regiões de invernos rigorosos. O maior risco não é o frio em si, mas o encharcamento das raízes durante o degelo, tornando a drenagem do solo um fator decisivo no plantio.
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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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A disposição de itens em um ambiente vai além da estética, influenciando diretamente a percepção de ordem e o estado psicológico de quem habita o espaço.