Especialistas orientam sobre o uso e manutenção de plantas-véu no jardim

Plantas-véu: como criar volume e leveza no jardim

Plantas-véu transformam canteiros comuns em composições volumosas e fluidas. Caracterizadas por flores pequenas e caules finos, essas espécies funcionam como um filtro visual, suavizando a transição entre plantas de destaque — como rosas e peônias — e conferindo dinamismo ao espaço.

Photo: Pravda.Ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вербена бонарская

O que são plantas-véu

O termo "plantas-véu" não é uma classificação botânica, mas uma definição estética. Refere-se a culturas com estrutura rendada, inflorescências miúdas e ramos finos e ramificados. No paisagismo, atuam como um fundo delicado que realça a forma e a cor de botões maiores sem roubar a cena.

"Plantas-véu funcionam como um elo de ligação. Se no canteiro houver flores que contrastam excessivamente em cor ou forma, o fundo rendado da Alchemilla ou do Actaea ajuda a harmonizá-las, criando uma transição visual suave", afirma o jardineiro Sergey Mikheev

Essas espécies são essenciais para jardins no estilo naturgarden ou "Nova Onda", onde a naturalidade prevalece sobre a rigidez dos parques clássicos. Além da estética, algumas podem auxiliar a estrutura do solo. Por exemplo, após a recuperação do solo com adubos verdes, o plantio dessas perenes leves organiza a área sem sobrecarregar o terreno.

Tendências e funcionalidade

A preferência por essas plantas cresce devido à sua capacidade de reagir ao vento, trazendo movimento ao jardim. A maioria é resistente, como o Actaea e a Aster cordata, embora espécies como o linho perene exijam controle para evitar a disseminação agressiva pelo terreno.

"Muitos temem que flores pequenas desapareçam diante de arbustos grandes. Pelo contrário, a Perovskia ou a Verbena criam o volume necessário. O ponto crítico é não excessar o nitrogênio, para evitar que a névoa delicada se transforme em uma massa densa de folhagem", explica o agroquímico Roman Edigarov

Além do aspecto visual, algumas culturas-véu atuam como proteção. Plantios densos de Alchemilla podem suprimir ervas daninhas, funcionando como uma cobertura vegetal viva. Outras espécies, como a Gipsófila, podem ser utilizadas como flores secas após a colheita.

Espécies recomendadas para o jardim

A escolha da planta depende da luminosidade e da umidade do solo. A Verbena bonariensis, que atinge um metro de altura, exige sol pleno e atrai polinizadores. Já a Gipsófila paniculata forma esferas brancas, mas requer drenagem rigorosa para evitar o acúmulo de água nas raízes.

Cultura Principal Vantagem Verbena bonariensis Floração prolongada e atração de polinizadores Alchemilla Cobertura vegetal que inibe ervas daninhas Perovskia Resistência à seca e efeito de "névoa azul" Eryngium Baixa manutenção e aspecto gráfico

Para áreas sombreadas e úmidas, o Actaea coleactidea é indicado por suas inflorescências plumosas. Em jardins de rochas, a Gomphrena é uma opção viável. É fundamental monitorar a presença de pragas; folhas jovens de Alchemilla são alvos frequentes de lesmas, exigindo a proteção adequada contra moluscos.

Posicionamento e manutenção

As plantas-véu não devem dominar o espaço para evitar a poluição visual. O ideal é utilizá-las como camadas intermediárias. Uma técnica eficiente é posicionar culturas transparentes, como a Verbena, à frente de arbustos densos, criando profundidade onde as flores maiores transparecem através dos caules finos.

"Ao preparar perenes como a Perovskia para o inverno, recomenda-se evitar a poda outonal. Os caules remanescentes ajudam a reter a neve, protegendo o sistema radicular contra o congelamento durante períodos de degelo", orienta a consultora Irina Kolesnikova

A altura também deve ser considerada: variedades altas de Sanguisorba podem tombar com ventos fortes, exigindo tutores. Além disso, a rega regular é necessária para manter o vigor, especialmente em verões intensos, para evitar que a Alchemilla perca o aspecto fresco de suas folhas.

Perguntas frequentes

Com quais flores as plantas-véu combinam melhor?

Combinações clássicas incluem rosas com Gipsófila ou Verbena bonariensis, peônias com Alchemilla e lírios com Actaea. Também harmonizam bem com gramíneas e samambaias em jardins naturais.

A Verbena bonariensis pode ser cultivada como perene?

Em regiões de clima temperado frio, ela geralmente não sobrevive ao inverno. No entanto, pode se propagar por auto-semeadura ou ser mantida em locais frescos e protegidos para posterior propagação por estacas na primavera.

Como controlar a expansão do linho?

A forma mais eficaz é a poda dos ramos floridares antes da maturação e queda das sementes, controlando a população sem prejudicar as plantas vizinhas.

A Perovskia necessita de proteção no inverno?

Sim, em regiões de invernos rigorosos. O maior risco não é o frio em si, mas o encharcamento das raízes durante o degelo, tornando a drenagem do solo um fator decisivo no plantio.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.